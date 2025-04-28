Щонайменше 742 громадянина Білорусі воюють на боці РФ проти України, - ЗМІ

На початок 2025 року в російській окупаційній армії налічувалося щонайменше 742 найманці з паспортами Республіки Білорусь, які воювали проти Збройних сил України.

Про це повідомили в проєкті "Хочу жити" (державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо добровільної здачі в полон), передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що опублікований список імен неповний, оскільки, деякі громадяни Білорусі також мають російський паспорт і не враховуються як "легіонери".

"Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною", - зауважили в "Хочу жити".

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"Якщо для найманців з інших країн в армії РФ ключовою мотиваційною складовою є гроші, то для громадян Білорусі — ідеологія. Білоруське суспільство і РФ існують у єдиному інформаційному просторі, тому білоруси "охоче вірять у казки пропагандистів про "нацистів в Україні" і воюють за "спільне радянське минуле". Не зупиняє їх навіть перспектива отримати до 15 років позбавлення волі за найманство згідно з КК РБ", - йдеться у повідомленні.

У "Хочу жити" також назвали очевидним той факт, що участь громадян Білорусі у війні проти України на боці РФ відбувається за мовчазною згодою білоруського диктатора Олександра Лукашенка. При цьому його бентежить, що Росія використовує білорусів як "гарматне м’ясо".

За даними "Хочу жити", на фронті в Україні вже ліквідували щонайменше 96 громадян Білорусі, які воювали на боці РФ.

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