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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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Щонайменше 742 громадянина Білорусі воюють на боці РФ проти України, - ЗМІ

Білоруси воюють проти України на боці Росії

На початок 2025 року в російській окупаційній армії налічувалося щонайменше 742 найманці з паспортами Республіки Білорусь, які воювали проти Збройних сил України.

Про це повідомили в проєкті "Хочу жити" (державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо добровільної здачі в полон), передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що опублікований список імен неповний, оскільки, деякі громадяни Білорусі також мають російський паспорт і не враховуються як "легіонери".

"Реальна кількість білорусів, які воюють проти України, цілком може бути рекордною", - зауважили в "Хочу жити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із квітня 2023 по кінець травня 2024 армія РФ завербувала понад 1500 іноземних громадян, - британська розвідка

"Якщо для найманців з інших країн в армії РФ ключовою мотиваційною складовою є гроші, то для громадян Білорусі — ідеологія. Білоруське суспільство і РФ існують у єдиному інформаційному просторі, тому білоруси "охоче вірять у казки пропагандистів про "нацистів в Україні" і воюють за "спільне радянське минуле". Не зупиняє їх навіть перспектива отримати до 15 років позбавлення волі за найманство згідно з КК РБ", - йдеться у повідомленні.

У "Хочу жити" також назвали очевидним той факт, що участь громадян Білорусі у війні проти України на боці РФ відбувається за мовчазною згодою білоруського диктатора Олександра Лукашенка. При цьому його бентежить, що Росія використовує білорусів як "гарматне м’ясо".

За даними "Хочу жити", на фронті в Україні вже ліквідували щонайменше 96 громадян Білорусі, які воювали на боці РФ.

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Автор: 

армія рф (17445) Білорусь (7932) найманці рф (2056) війна в Україні (4007)


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Топ коментарі
+1
белорусия это такая же диктаторская недострана, как и быдлостан, поэтому они нам не друзья.
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28.04.2025 18:33
+1
Фактично Бульбофюрер оголосив Україні війну. І ще те картопляне падло буде розказувати що воно за мир і його Європа провокує. Не трогай гівно і воно воняти не буде це не проБульбофюрера. Воно буде воняти і скакати на тебе даже якщо ти його будеш обходити десятою дорогою. Це ще раз доводить що всі ці режими потрібно знищувати і викорінювати бо вони не дадуть нікому жити
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28.04.2025 19:07
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Шо їм бульба в ніс коле? - грошенят захотіли - сябри
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28.04.2025 18:23 Відповісти
Або родина за ладою послала
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28.04.2025 18:27 Відповісти
Нє, бульбашам ладу не дають. Там, здох максім та і йух с нім
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28.04.2025 18:41 Відповісти
Зате як любили в нас розказувати що бульбаші миролюбний нарот. Вони даже з квіточками виходили на протести тому що вони такі мирні і не хотять війни як ромашка в полі.
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28.04.2025 19:10 Відповісти
Це мабуть бульбафюрер їм не ту карту показав. Хоча вони стільки під ху....лостаном були, що сами вже їм стали
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28.04.2025 18:26 Відповісти
белорусия это такая же диктаторская недострана, как и быдлостан, поэтому они нам не друзья.
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28.04.2025 18:33 Відповісти
Ще їден ****брацкій норот!
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28.04.2025 18:42 Відповісти
У білорашки є громадяни? 😲🤔 То не жарт?
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28.04.2025 18:42 Відповісти
В лавах ЗСУ воює десть стільки ж ... паритет !
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28.04.2025 18:43 Відповісти
Фактично Бульбофюрер оголосив Україні війну. І ще те картопляне падло буде розказувати що воно за мир і його Європа провокує. Не трогай гівно і воно воняти не буде це не проБульбофюрера. Воно буде воняти і скакати на тебе даже якщо ти його будеш обходити десятою дорогою. Це ще раз доводить що всі ці режими потрібно знищувати і викорінювати бо вони не дадуть нікому жити
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28.04.2025 19:07 Відповісти
.. у лютому 2022 року у Чернігівську область увійшли білоруські військові. Село Вишневе... Михайло Коцюбинське під Черніговим були окуповані виключно білорусами... Під Ірпенем знаходили форму з шевронами білоруської армії... Паскуди що кацапи...що білокацапи... Зараз білорусня сцить...бо бачить ..що за три роки друга армія світу відсмоктує ..аж захлинається...
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28.04.2025 19:18 Відповісти
 
 