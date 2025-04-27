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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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Із квітня 2023 по кінець травня 2024 армія РФ завербувала понад 1500 іноземних громадян, - британська розвідка

Як РФ вербує іноземних найманців

Вербування іноземних громадян до російської армії має здебільшого несистемний характер. З квітня 2023 року по кінець травня 2024 року РФ набрала в Москві понад 1500 іноземних громадян. Найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британського Міністерства оборони, опублікованого в Х.

В огляді наголошують, що більшість привертають фінансові стимули та потенційна можливість отримання російського громадянства.

"Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста", – йдеться в огляді.

У розвідці додали, що іноземці майже напевно становлять дуже невелику частку від загальної кількості новобранців Збройних сил Росії, при цьому основний акцент робиться на набір всередині країни.

"Проте, певний набір іноземних громадян, майже напевно, триватиме в середньостроковій перспективі, оскільки Росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на заповнення важких втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації", – резюмували в огляді.

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Автор: 

армія рф (17419) Велика Британія (5598) зовнішня розвідка (466)


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Це ж було вже!
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27.04.2025 13:00 Відповісти
1500, це стільки, шо кожної доби удобрює українські чорноземи.
то, україна, це машина переробки усілякого непотребу?
оце врожаї будуть у наших нащадків....
звісно, як шо, уставшиє ат вайни не здадуть україну орді.
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27.04.2025 13:05 Відповісти
Бобійтесь бога, не здадуть, нікагда.
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27.04.2025 13:15 Відповісти
За рік 1500 найманців - маловато... Відчувається відсутність харизми страченого пуйлом женькі пірожина. Гойда! Побільше таких страт!
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27.04.2025 13:10 Відповісти
Судячи з усього у пуйла справи теж не супер йдуть
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27.04.2025 13:13 Відповісти
Так це про 1500 найманців у пуйла - а тобі що примарилось?
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27.04.2025 13:24 Відповісти
"...19 січня, коли ішли найтяжчі бої в Донецькому аеропорті, з прикарпатського селища Перегінське в Росію виїхали 26 автобусів заробітчан..."
Якось по радіо виступав ексспівробітник СБУ і казав, що майже всі українські заробітчани в Росії дають підписку на співпрацю з ФСБ. Не підпишеш - буде тобі зле.
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27.04.2025 14:11 Відповісти
 
 