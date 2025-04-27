Із квітня 2023 по кінець травня 2024 армія РФ завербувала понад 1500 іноземних громадян, - британська розвідка

Вербування іноземних громадян до російської армії має здебільшого несистемний характер. З квітня 2023 року по кінець травня 2024 року РФ набрала в Москві понад 1500 іноземних громадян. Найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британського Міністерства оборони, опублікованого в Х.

В огляді наголошують, що більшість привертають фінансові стимули та потенційна можливість отримання російського громадянства.

"Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста", – йдеться в огляді.

У розвідці додали, що іноземці майже напевно становлять дуже невелику частку від загальної кількості новобранців Збройних сил Росії, при цьому основний акцент робиться на набір всередині країни.

"Проте, певний набір іноземних громадян, майже напевно, триватиме в середньостроковій перспективі, оскільки Росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на заповнення важких втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації", – резюмували в огляді.

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