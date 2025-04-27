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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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У ЦРУ підтвердили загибель сина своєї високопосадовиці на війні проти України, - NBC News

ЦРУ підтвердило, що син їхньої посадовиці загинув на війні в Україні

У Центральному розвідувальному управлінні США підтвердили загибель на війні в Україні Майкла Глосса - сина заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. Раніше ЗМІ писали, що він підписав контракт з російською армією.

Про це пише NBC News із посиланням на речника ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник ЦРУ заявив, що родина Глосса "пережила неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли їхній син, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув під час бойових дій в Україні".

Водночас у відомстві не уточнили, на чиєму боці воював Глосс.

"ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки. Уся родина ЦРУ глибоко сумує через їхню втрату", - заявив речник.

Раніше повідомлялося, що на фронті був ліквідований син заступниці директора з цифрових інновацій у ЦРУ США Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.

Читайте також: Син заступниці директора ЦРУ, який воював за РФ, ліквідований на війні проти України

Автор: 

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недоумок *******, земля залізобетоном!
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27.04.2025 01:30 Відповісти
https://youtu.be/CYkyDiArNXE?t=2123 бесполезный идиот
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27.04.2025 01:40 Відповісти
Батько-колишній військовий.
Мати-заступниця директора ЦРУ.
Син-дебіл.
Наркотики і алкоголь-зло.
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27.04.2025 02:06 Відповісти
Трумп теж...
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27.04.2025 02:12 Відповісти
Любов до кацапів він явно отримав внутри родини - там видимо теж НЕДОУМКИ - батьки.
Усе йде від родини .
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27.04.2025 02:18 Відповісти
 
 