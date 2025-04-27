У ЦРУ підтвердили загибель сина своєї високопосадовиці на війні проти України, - NBC News

У Центральному розвідувальному управлінні США підтвердили загибель на війні в Україні Майкла Глосса - сина заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. Раніше ЗМІ писали, що він підписав контракт з російською армією.

Про це пише NBC News із посиланням на речника ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник ЦРУ заявив, що родина Глосса "пережила неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли їхній син, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув під час бойових дій в Україні".

Водночас у відомстві не уточнили, на чиєму боці воював Глосс.

"ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки. Уся родина ЦРУ глибоко сумує через їхню втрату", - заявив речник.

Раніше повідомлялося, що на фронті був ліквідований син заступниці директора з цифрових інновацій у ЦРУ США Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.

Читайте також: Син заступниці директора ЦРУ, який воював за РФ, ліквідований на війні проти України