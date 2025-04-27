В ЦРУ подтвердили гибель сына своей высокопоставленной чиновницы на войне против Украины, - NBC News

В Центральном разведывательном управлении США подтвердили гибель на войне в Украине Майкла Глосса - сына заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Ранее СМИ писали, что он подписал контракт с российской армией.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель ЦРУ заявил, что семья Глосса "пережила невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда их сын, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий в Украине".

В то же время в ведомстве не уточнили, на чьей стороне воевал Глосс.

"ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности. Вся семья ЦРУ глубоко скорбит об их потере", - заявил спикер.

Ранее сообщалось, что на фронте был ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, который подписал контракт с российской армией.

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