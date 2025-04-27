РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8253 посетителя онлайн
Новости Иностранніе наемники в армии рф
7 616 69

В ЦРУ подтвердили гибель сына своей высокопоставленной чиновницы на войне против Украины, - NBC News

ЦРУ подтвердило, что сын их чиновницы погиб на войне в Украине

В Центральном разведывательном управлении США подтвердили гибель на войне в Украине Майкла Глосса - сына заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Ранее СМИ писали, что он подписал контракт с российской армией.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель ЦРУ заявил, что семья Глосса "пережила невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда их сын, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий в Украине".

В то же время в ведомстве не уточнили, на чьей стороне воевал Глосс.

"ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности. Вся семья ЦРУ глубоко скорбит об их потере", - заявил спикер.

Ранее сообщалось, что на фронте был ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, который подписал контракт с российской армией.

Читайте также: Сын заместителя директора ЦРУ, который воевал за РФ, ликвидирован на войне против Украины

Автор: 

смерть (9225) ЦРУ (216) наемники рф (2083)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
недоумок *******, земля залізобетоном!
показать весь комментарий
27.04.2025 01:30
+30
Батько-колишній військовий.
Мати-заступниця директора ЦРУ.
Син-дебіл.
Наркотики і алкоголь-зло.
показать весь комментарий
27.04.2025 02:06
+29
таким його зазнимкував оператор FPV-дрону за мить до смерті:

показать весь комментарий
27.04.2025 03:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
недоумок *******, земля залізобетоном!
показать весь комментарий
27.04.2025 01:30 Ответить
Щирі співчуття мамі цього "бесславного ублюдка"

.
показать весь комментарий
27.04.2025 02:31 Ответить
За що їй співчувати, вона живе за принципом ху....лостана, матері ще понароджують.
показать весь комментарий
27.04.2025 04:22 Ответить
1й п1д1йде м"ясорубка- м"ясо над1шлють ))
показать весь комментарий
27.04.2025 06:07 Ответить
https://youtu.be/CYkyDiArNXE?t=2123 бесполезный идиот
показать весь комментарий
27.04.2025 01:40 Ответить
Батько-колишній військовий.
Мати-заступниця директора ЦРУ.
Син-дебіл.
Наркотики і алкоголь-зло.
показать весь комментарий
27.04.2025 02:06 Ответить
Трумп теж...
показать весь комментарий
27.04.2025 02:12 Ответить
При чому тут Трамп? Цей нарколига спьокся ще за часів старика Байдена
показать весь комментарий
27.04.2025 08:47 Ответить
Любов до кацапів він явно отримав внутри родини - там видимо теж НЕДОУМКИ - батьки.
Усе йде від родини .
показать весь комментарий
27.04.2025 02:18 Ответить
"В сім"ї не без виродка...". ЦРУшники ж, написали, "мав проблеми з психічним здоров"ям"... Так все правильно - син висопосадовиці ЦРУ США, при нормальному розумі, не буде брать собі нікнейм Абу Хамза...
показать весь комментарий
27.04.2025 10:16 Ответить
А що ЦРУ мало сказати ? Хто признає що син зам голови у своєму розумі піде ЛЮБИТИ хутина ?
Я важаю що він був у своєму розумі- просто у родини часто говорили що хутин молодець і сильний .
показать весь комментарий
27.04.2025 11:27 Ответить
Вудворд написав книгу "Війна", яка стосується Джозефа Байдена. І там є і про Трампа…

Там є цікаві речі про Трампа. Він описує в книзі "Війна", коли за два дні до широкомасштабного нападу 22 лютого 2022 року майже ввечері було "славнозвісне" засідання РНБО російське, де визнавали незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Боб Вудворд описує, як Трамп відреагував на цю промову Путіна. Він подзвонив Кіту Келлогу і сказав: "Ти бачив", - він був дуже збуджений. "Ти бачив - це геніально. Ти бачив, що він зробив? Він сказав… Він визнав їх незалежність, а зараз він буде їх захищати і зайде таким чином на їхні території. Нам треба так зробити на наших південних кордонах"
показать весь комментарий
27.04.2025 11:30 Ответить
Не думаю... На мою думку, "хлопчик" просто жив по принципу : "Потерялся я в конопляных полях, на плантациях горного мака...", і сім"я на нього "рукою махнула"...
показать весь комментарий
27.04.2025 12:30 Ответить
Премія Дарвіна знайшла свого лауреата.
показать весь комментарий
27.04.2025 02:29 Ответить
Тобто знали, що син замісниці директора ЦРУ воює за росію і її навіть не відсторонили від секретної інформації, а тепер сумують, що він ліквідований.
показать весь комментарий
27.04.2025 02:31 Ответить
Брить бобру!
показать весь комментарий
27.04.2025 02:45 Ответить
Епіляцію Сімоньян?
показать весь комментарий
27.04.2025 03:04 Ответить
🦫🪒
показать весь комментарий
27.04.2025 05:43 Ответить
таким його зазнимкував оператор FPV-дрону за мить до смерті:

показать весь комментарий
27.04.2025 03:21 Ответить
фотошоп
показать весь комментарий
27.04.2025 04:05 Ответить
видко шо вонойобнуте на всю))
показать весь комментарий
27.04.2025 06:00 Ответить
Нормам! Треба мемчик такий запустити тільки надпис підібрати підходящий
показать весь комментарий
27.04.2025 07:17 Ответить
От тобі й "живий" анекдот...
Трампу доповіли про трагедію в сім"ї екс-заступниці голови ЦРУ, Глосс - загибель сина Майкла, на війні, в Україні... Той вирішив висловить співчуття. Телефонує. Сказав, що хотів, і запитав, чи не потрібна якась підтримка. А у відповідь чує:
- Зателефонуйте "другу Владіміру", хай розбереться... Нам росіяни компенсацію за сина платить відмовляються... Сказали, що якщо він був "добровольцем" - то нам виплати компенсаційні не належать...
показать весь комментарий
27.04.2025 07:19 Ответить
любі моі хі-хі жюля вже регоче
показать весь комментарий
27.04.2025 07:24 Ответить
..........................................
показать весь комментарий
27.04.2025 07:55 Ответить
Мамі "фотку" послали? Чи сама в інформмережах, знайшла?
показать весь комментарий
27.04.2025 07:20 Ответить
Фотку всьой развєдкой ЦРУ шукали в контактє і однокласніках
показать весь комментарий
27.04.2025 08:51 Ответить
невже непомітно що харю домалювали?
показать весь комментарий
27.04.2025 10:56 Ответить
Якщо сина виховали бандитом, і послали вбивати на стороні зла, то кого підтримують батьки. Чи зараз в уряді трампанутого модно бути агентом фсб, а ці показали свою відданість
показать весь комментарий
27.04.2025 04:17 Ответить
Взагалі-то вербовка, служба та смерть цього нарколиги відбувалася ще при старіку Байдену. Но винен звісно Трамп. Але це чітко доказує, шо у них увсіх там ******* в пушку
показать весь комментарий
27.04.2025 08:46 Ответить
А заступницею голови ЦРУ його мати теж при Байдені стала?
показать весь комментарий
27.04.2025 10:16 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2025 05:55 Ответить
ладу.. або к1ло пельменя...))
може ще 1й п1д1йде м"ясорубка- м"ясо над1шлють ))
показать весь комментарий
27.04.2025 06:03 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.04.2025 07:14 Ответить
Цікаво, засмердевшуюся тушку цього психічно хворого відправлять матусі у сша чи пафосно поховають на смітнику.
А взагалі, пані та панове, як шо таке трапилось то на спецслужбах сша вже ставтн хрест.
показать весь комментарий
27.04.2025 05:58 Ответить
1й п1д1йде м"ясорубка- м"ясо над1шлють ))
показать весь комментарий
27.04.2025 06:06 Ответить
Замурують у Кремлівській стіні...
Колись сиділи в компанії (ще при Союзі). І зайшла мова про поховання у Кремлівській стіні... Прозвучала фраза:
- Что-то, последнее время, перестали в ней хоронить...
Відповідь "убила":
- Боятся... Там уже столько дырок наковыряли - того и гляди, рассыплется...
А ще колись чув цікавий вислів:
"Росія - дивна країна... Так само, як і її жителі... Тільки повні ідіоти можуть перетворить центральну площу своєї столиці, у суцільне кладовище..."
показать весь комментарий
27.04.2025 07:06 Ответить
ти як великий ..любітєль.. вікіпедіі повинен знати що товщина стіни від 3.5 до 6 метрів
показать весь комментарий
27.04.2025 07:29 Ответить
............................................
показать весь комментарий
27.04.2025 07:54 Ответить
А не підскаже нам найвеличнійший фахивець в галцзі товщини кремл'вського муру, скільки падали туди напхали за часи совка і як ще з крапки зору спротиву матеріалів відбилось на міцність кладки? Чим вище була посада трупа тім міцнійще ставав мур?
показать весь комментарий
27.04.2025 08:51 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2025 09:00 Ответить
Ти не розумієш іншого... Він не "фахивець в галцзі товщини кремл'вського муру" ... Він "професійний виладач "кактусів" на форумі...".
Тільк з 2ану" вилазить - тут же спускає штани і починає гасать по форуму, "викладаючи "кактуси". Якщо не віриш - підпишися на нього і проконтролюй... Процентів 80 - це саме "кактуси" під коментарями інших дописувачів... (особливо цікавлю його я - бо відкрито колись написав, що він - "дурний, що сало без хліба"... Є такий вислів: "Люди з обмеженим інтелектом нездатні на самостійне мислення... І, розуміючи це, вони стараються обпаскудить оточуючих - щоб на їх обпаскудженому фоні, виглядіть "інтелекуалами"...
Ось тобі "філософська притча" (десь знайшов у нетрях Інтернет, і "заархівував":

У лісі жило гімно.

Одного разу в цей ліс пішов мудрець. Гімно вискочило з лісу перед мудрецем і прокричало грізним голосом: "Я тебе з'їм". Мудрець злякався і втік.
Мораль: Гімна боятися - в ліс не ходити...

Потім в ліс пішов другий мудрець. Перед ним вискочило гімно і прокричало: "Я тебе з'їм". Мудрець не злякався і штовхнув гімно ногою. Гімно засмерділо.

Мораль: Ти можеш боротися з гімном, але гівно буде смердіти...

Третій мудрець пішов в ліс. З лісу вискочило гімно, знову прокричало: "Я тебе з'їм", на що мудрець відповів: "Я сам тебе з'їм". І з'їв гімно. На смак гівно виявилося гівном.

Мораль: Ти можеш перемогти гімно, але смак перемоги тобі не сподобається...
Я "гімно" стараюсь обійти, не звертаючи на нього увагу...
показать весь комментарий
27.04.2025 09:12 Ответить
І, розуміючи це, вони стараються обпаскудить оточуючих - щоб на їх обпаскудженому фоні, виглядіть "інтелекуалами"... Мабуть воно у цьому плані копірує свого кумира Зе або *****.
показать весь комментарий
27.04.2025 10:23 Ответить
Який хрест нахрін? Цей нарколига за русню воював, брат ненависного тут всім діджея Венса воював за нас. Палєно в глазу ніколи не бачив, чи як? Це і є демократія, коли кожен робить шо хоче, а не то шо скаже товариш Єрмак
показать весь комментарий
27.04.2025 08:49 Ответить
Як який хресть? Вликий та жірний. На контррозвівдці сша.
А ви шо, подумали хрест цієй падалі? Та цур вам.
показать весь комментарий
27.04.2025 08:53 Ответить
А шо вони мали їй сказать?: "Листен овца, йор факинг сынок, сдох лайк собака инзе посадка. Хис шит ю невер лук еген. Бифоре здохнуть, хи краед мама "
показать весь комментарий
27.04.2025 08:57 Ответить
А ті дебіли не пробили хто з ними контракт підписав? Такий важіль мали... Замало інформації щось, щоб робити висновки.
показать весь комментарий
27.04.2025 07:11 Ответить
Навесні 2024 року хто був презом штатів?
показать весь комментарий
27.04.2025 07:22 Ответить
Вот названия нескольких групп ВК, в которые Глосс (под именем Абу Хамза, мусульманин) вступил в то время: «Романтика русских деревень», «Мы из СССР», «СССР Ленин Сталин Марксизм Коммунизм Коммунисты», «Ислам», «КПРФ». 05 сентября 2023 подписал контракт, 28 марта 2024 года 137-й воздушно-десантный полк начал https://t.me/vdv_106/867 наступление. Майкл погиб 4 апреля 2024 год. Неделю воевал.
показать весь комментарий
27.04.2025 07:28 Ответить
Вся ця історія про те, що елітка України та діпкорпус на держ.пропаганду забили свій ватний хрін. Нам взагалі заборонено русню називати фашистами та нацистами. А Путіна нас можна.
показать весь комментарий
27.04.2025 08:12 Ответить
Зате тепер з концертів Кабзона не вилазить.
Кабзон: "Ви піндос, как йа рад!!"
показать весь комментарий
27.04.2025 07:35 Ответить
У високопосадовиці ЦРУ вже є біла "Lada Kalina"?
показать весь комментарий
27.04.2025 07:39 Ответить
Цей розумово відсталий юнак скоріше за все був позашлюбним сином агента кдб "Краснова".♣♣♣
показать весь комментарий
27.04.2025 07:46 Ответить
це все що потрібно знати про ******* США, недопалок поставив іх раком і маман вбитого недоумка продовже служити за синочка
показать весь комментарий
27.04.2025 07:58 Ответить
"який мав проблеми з психічним здоров'ям".
Спадковість.
показать весь комментарий
27.04.2025 08:19 Ответить
Ну значить головна ідинтифікуюча ознака кацапа в нього таки була
показать весь комментарий
27.04.2025 08:41 Ответить
Здається цей діагноз мінімум 50% американців має
показать весь комментарий
27.04.2025 08:35 Ответить
Та ну 50!?!? Справжніх Американців навряд чи сотня таких з усієї Країни збереться, але є частина пі.доросіян чиї батьки чи вони якимось дивом отримали громадянство США, то якщо рахувати з тих, то може й 100 відсотків, піда.росіянин залишається біосміттям яке б громадянство не отримав і в якій країні не був - підлягає утилізації!
показать весь комментарий
27.04.2025 08:40 Ответить
А трампа хто обрав?
показать весь комментарий
27.04.2025 08:41 Ответить
Переміг, бо був більше розпіарений, я згоден що Дядько Джо кращий! Плюс розглядається якийсь вплив лишньохромосомих на вибори! Хоча на що ті ідіоти можуть впливати без відсутності будь-якого інтелекту мені не відомо! Все є таки якби не виграв, але виграв, а не так як в підорашці призначений в результаті фальсифікацій!
показать весь комментарий
27.04.2025 08:47 Ответить
Не знаю, якого хріна тут в новині, якавідбулася ще за часів правління старіка Байдена, намагаються ****** гівном Трампа. Але ясно одне - їбальце там у всіх у пушку.
Але повертаючись до новини скажу:
показать весь комментарий
27.04.2025 08:53 Ответить
МАГА теж з'явились "за часів правління старіка Байдена". Байден в цьому винен чи просто захищаєте честь Трампа?
Зрозуміло, що Трамп, особисто, не посилав цього "психічно хворого" довбня на війну. Думаю, що це зробили пропаганда "МАГА-комунізму". Я чомусь вважаю, що це у батьків цього довбня "їбальце у пушку"...

https://texty.org.ua/fragments/112564/sho-take-maga-komunizm-onlajn-ideolohiya-yaku-prosuvaye-taker-karlson/ Що таке МАГА-комунізм - онлайн-ідеологія, яку просуває Такер Карлсон.
показать весь комментарий
27.04.2025 09:30 Ответить
Якась бородата жіночка...
показать весь комментарий
27.04.2025 09:09 Ответить
Бодайби вся та **** сімєйка повиздихала...
показать весь комментарий
27.04.2025 09:22 Ответить
Так, по уточненным данным, этот Глось в боевых действиях не участвовал. Он сидел в глубоком тылу, е... бал чужую жену. И искал себя в списке награжденных в газете "Красная ...изда". Но в тылу то он в кадыровском батальоне "Ахмат" Был контрактником. На должности-"молодой барашек- стрелок"! Как-то не повезло... Кадыровцев, оторваных войной от родных отар, за раз оказалось слишком много. Чуткая внутренность Глося не выдержала такого напора джигитов! Но орден им. генерала Адама Кадырова ему присвоили!
показать весь комментарий
27.04.2025 10:26 Ответить
Позитив у тому, що матуся тепер на Ладі-Калині розсікатиме до роботи.
показать весь комментарий
27.04.2025 10:50 Ответить
Новиє ліца - те саме 💩 що й у нас з 2019....
фон верещук і де аграхамія від англосаксів. Їжте не обляпайтесь
показать весь комментарий
27.04.2025 11:11 Ответить
такі американці мені подобаються.
показать весь комментарий
27.04.2025 12:51 Ответить
 
 