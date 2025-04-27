В ЦРУ подтвердили гибель сына своей высокопоставленной чиновницы на войне против Украины, - NBC News
В Центральном разведывательном управлении США подтвердили гибель на войне в Украине Майкла Глосса - сына заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Ранее СМИ писали, что он подписал контракт с российской армией.
Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель ЦРУ заявил, что семья Глосса "пережила невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда их сын, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий в Украине".
В то же время в ведомстве не уточнили, на чьей стороне воевал Глосс.
"ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности. Вся семья ЦРУ глубоко скорбит об их потере", - заявил спикер.
Ранее сообщалось, что на фронте был ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, который подписал контракт с российской армией.
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Мати-заступниця директора ЦРУ.
Син-дебіл.
Наркотики і алкоголь-зло.
Усе йде від родини .
Я важаю що він був у своєму розумі- просто у родини часто говорили що хутин молодець і сильний .
Там є цікаві речі про Трампа. Він описує в книзі "Війна", коли за два дні до широкомасштабного нападу 22 лютого 2022 року майже ввечері було "славнозвісне" засідання РНБО російське, де визнавали незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Боб Вудворд описує, як Трамп відреагував на цю промову Путіна. Він подзвонив Кіту Келлогу і сказав: "Ти бачив", - він був дуже збуджений. "Ти бачив - це геніально. Ти бачив, що він зробив? Він сказав… Він визнав їх незалежність, а зараз він буде їх захищати і зайде таким чином на їхні території. Нам треба так зробити на наших південних кордонах"
Трампу доповіли про трагедію в сім"ї екс-заступниці голови ЦРУ, Глосс - загибель сина Майкла, на війні, в Україні... Той вирішив висловить співчуття. Телефонує. Сказав, що хотів, і запитав, чи не потрібна якась підтримка. А у відповідь чує:
- Зателефонуйте "другу Владіміру", хай розбереться... Нам росіяни компенсацію за сина платить відмовляються... Сказали, що якщо він був "добровольцем" - то нам виплати компенсаційні не належать...
може ще 1й п1д1йде м"ясорубка- м"ясо над1шлють ))
А взагалі, пані та панове, як шо таке трапилось то на спецслужбах сша вже ставтн хрест.
Колись сиділи в компанії (ще при Союзі). І зайшла мова про поховання у Кремлівській стіні... Прозвучала фраза:
- Что-то, последнее время, перестали в ней хоронить...
Відповідь "убила":
- Боятся... Там уже столько дырок наковыряли - того и гляди, рассыплется...
А ще колись чув цікавий вислів:
"Росія - дивна країна... Так само, як і її жителі... Тільки повні ідіоти можуть перетворить центральну площу своєї столиці, у суцільне кладовище..."
Тільк з 2ану" вилазить - тут же спускає штани і починає гасать по форуму, "викладаючи "кактуси". Якщо не віриш - підпишися на нього і проконтролюй... Процентів 80 - це саме "кактуси" під коментарями інших дописувачів... (особливо цікавлю його я - бо відкрито колись написав, що він - "дурний, що сало без хліба"... Є такий вислів: "Люди з обмеженим інтелектом нездатні на самостійне мислення... І, розуміючи це, вони стараються обпаскудить оточуючих - щоб на їх обпаскудженому фоні, виглядіть "інтелекуалами"...
Ось тобі "філософська притча" (десь знайшов у нетрях Інтернет, і "заархівував":
У лісі жило гімно.
Одного разу в цей ліс пішов мудрець. Гімно вискочило з лісу перед мудрецем і прокричало грізним голосом: "Я тебе з'їм". Мудрець злякався і втік.
Мораль: Гімна боятися - в ліс не ходити...
Потім в ліс пішов другий мудрець. Перед ним вискочило гімно і прокричало: "Я тебе з'їм". Мудрець не злякався і штовхнув гімно ногою. Гімно засмерділо.
Мораль: Ти можеш боротися з гімном, але гівно буде смердіти...
Третій мудрець пішов в ліс. З лісу вискочило гімно, знову прокричало: "Я тебе з'їм", на що мудрець відповів: "Я сам тебе з'їм". І з'їв гімно. На смак гівно виявилося гівном.
Мораль: Ти можеш перемогти гімно, але смак перемоги тобі не сподобається...
Я "гімно" стараюсь обійти, не звертаючи на нього увагу...
А ви шо, подумали хрест цієй падалі? Та цур вам.
Кабзон: "Ви піндос, как йа рад!!"
Спадковість.
Але повертаючись до новини скажу:
Зрозуміло, що Трамп, особисто, не посилав цього "психічно хворого" довбня на війну. Думаю, що це зробили пропаганда "МАГА-комунізму". Я чомусь вважаю, що це у батьків цього довбня "їбальце у пушку"...
https://texty.org.ua/fragments/112564/sho-take-maga-komunizm-onlajn-ideolohiya-yaku-prosuvaye-taker-karlson/ Що таке МАГА-комунізм - онлайн-ідеологія, яку просуває Такер Карлсон.
фон верещук і де аграхамія від англосаксів. Їжте не обляпайтесь