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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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Сын заместителя директора ЦРУ, воевавший за РФ, ликвидирован на войне против Украины

Майкл Глосс

В Украине ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, подписавший контракт с российской армией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование российского издания "Важные истории".

Эко-активист из США покинул колледж, где боролся за климат и права женщин, и в 2023 году отправился в мировое путешествие, которое закончилось тем, что он подписал контракт с Минобороны России и погиб на войне против Украины.

Мать Глосса - заместитель директора по цифровым инновациям в Центральном разведывательном управлении США Джулианн Глосс. А отец, Ларри Глосс, ветеран Военно-морских сил США и даже участвовал в операции "Буря в пустыне".

Также читайте: Экс-директор ЦРУ Бреннан: Решение Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной - тактика давления и вымогательства

Издание отмечает, что Майкл с детства был в скаутском движении. В некрологе о парне его родители писали, что он имел "обостренное чувство справедливости", также "хотел, чтобы мир стал лучшим местом, где было бы больше справедливости, мира и гармонии с природой".

В своих соцсетях он рассказывал, что был "очень зол" на США, и говорил, что "насилие является неотъемлемой частью политики Америки". Поэтому Майкл отправился в путешествие по миру, не закончив обучение. Он объездил немало стран, в частности Кипр, Болгарию, а также Турцию - когда в 2023 году там произошло землетрясение, он поехал туда в качестве волонтера.

Впоследствии он рассказал своим друзьям, что хотел бы поехать на работу в Россию. Получив визу на поездку туда, в августе 2023 года он отправился во Владикавказ, после чего он путешествовал по РФ и в конце концов оказался в Москве.

Читайте также: Сенат США утвердил Рэтклифа в должности главы ЦРУ

Как сын заместителя директора ЦРУ попал в армию РФ?

1 сентября 2023 года у Майкла истекал срок действия визы на пребывание в России и он планировал выехать в Вену или Братиславу, однако уже 5 сентября он оказался в московском центре вербовки, где были и другие иностранцы. Своим родным Майкл тогда сказал, что он в России "на работе" и собирает деньги для путешествия по Африке.

В Рязани Глосс служил в ВДВ, мечтая о российском гражданстве, чтобы запустить экологический проект по очистке воды от микропластика. Друзья говорят, он хотел быть полезным России, но не планировал брать оружие. Сотрудник из 137-го полка ВДВ вспоминал, что Глосс писал письма в институт с идеями изобретений. На фронт его отправили в штурмовой отряд, где он погиб в Донецкой области.

4 апреля 2024 года Майкл  был ликвидирован. Вероятно, это произошло во время наступления россиян на Бахмутском направлении. Семья узнала о его ликвидации через российские власти за два месяца до похорон в США 21 декабря 2024 года. Точные обстоятельства гибели неизвестны, а некролог семьи умалчивает службу в российской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные разведки опасаются делиться секретной информацией с США при Трампе, - Politico

Автор: 

армия РФ (19269) смерть (9225) ЦРУ (216)


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Топ комментарии
+57
Земля скловатою утирку!
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25.04.2025 13:34
+46
Как у этих идиотов в голове такие прямо противоположные вещи помещаются? Бороться с пластиком на планете путем участия в агрессивной войне против другого государства на другой стороне земного шара от твоей Родины.
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25.04.2025 13:39
+44
собаці собача смерть.....
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25.04.2025 13:35
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Земля скловатою утирку!
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25.04.2025 13:34 Ответить
собаці собача смерть.....
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25.04.2025 13:35 Ответить
Шо йому не хватало? - клепки!
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25.04.2025 13:37 Ответить
Все просто, як "двері": позарився на грубі гроші від пітьми та й отримав уламки від скиду на нулі.
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25.04.2025 14:12 Ответить
судячи по всйому невистачало йому члена у дупі і цю проблему для нього повністью вирішила служба у орків
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25.04.2025 14:14 Ответить
у цій новині все прекрасно. Трамп вже висловив співчуття родині героя есвео?
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25.04.2025 13:39 Ответить
Як би не сталось так, що США нам виставить рахунок за "вбитого".
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25.04.2025 13:43 Ответить
виплатимо одразу коли Нацбанк введе в обіг перші шаги. Тоді один зламаємо і офіційно відправимо диппоштою у посольство США.
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25.04.2025 13:48 Ответить
Та легко! Візьмуть приклад з Італії, де українського Воїна засудили за те, що він обороняв свої УКРАЇНСЬКІ позиції від рашистських нападників, серед яких був якийсь італієць-журналіст.
А тут цілий виплодок замши директора ЦРУ! Ото ганьба Америці! 🤑
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25.04.2025 15:03 Ответить
ну нарешті американський "мальчик в трусиках"
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25.04.2025 15:08 Ответить
Раиссия это магнит для придурков...
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25.04.2025 13:39 Ответить
Как у этих идиотов в голове такие прямо противоположные вещи помещаются? Бороться с пластиком на планете путем участия в агрессивной войне против другого государства на другой стороне земного шара от твоей Родины.
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25.04.2025 13:39 Ответить
Країна-дурка. Тих пОцієнтів кончених треба ізолювати від людей
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25.04.2025 13:42 Ответить
Вони ж трампа вибрали...
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25.04.2025 15:12 Ответить
Поколение "снежинок". Поколение тех, чьих родителей буквально заставляли обходиться не только без наказаний, но даже без порицаний - "чтобы не калечить нежную психику ребенка". И учителя в школе, и преподаватели вузов подвергались такой же обработке - "детей нельзя печалить"!
А детки выросли в полной безнаказанности и осознании своей уникальности и абсолютной правоты, а также в полном пренебрежении "бумерами" - теми самыми старшими.
И это только начало, потому что весь мир засеян нарциссами - самовлюблёнными, необразованными, глупыми, малограмотными, равнодушными к окружающим, уверенными в собственной правоте и непогрешимости. Всеми этими коллективными гретами тунберг, брейвиками, мильчаковыми и машами из иваново. Плюс информированными тик-током, википедией и чатЖПТ, умолчу уже о фейк-ньюс и дипфейках...
Гот блесс нас всех от этого "будуЮщего"!!!
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25.04.2025 15:17 Ответить
Немає сумнівів, що мамашка в якості помсти за сина зіль'є русні щось важливе.
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25.04.2025 13:41 Ответить
ну якесь не дуже "загострене" почуття справедливості в цього йолопа. Хоча, в решті решт справедливість в його випадку таки відбулася.
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25.04.2025 13:42 Ответить
Цікаве "загострене почуття справедливості" у цього виродка - вступити до армії агресора і окупанта, руйнувати суверенну країну і убивати її людей.
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25.04.2025 13:43 Ответить
Якесь збочене "почуття справедливості". Це як вважати кацапську рпц християнською церквою. У таких випадках дуже хочеться, щоб пекло існувало і щоб оті всі глосси, рубіо, гегсети джонсони, трампи, венси відбували там довічний термін одразу після страшних смертей у цьому світі. А ще хочеться бути свідком цього. Дуже хочеться.
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25.04.2025 13:43 Ответить
Серед 780 іноземних добровольців, загинувших на фронті за Україну є 84 американця.
А цей придурок, вирішив померти заради зла.
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25.04.2025 13:43 Ответить
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25.04.2025 13:45 Ответить
цікаво б подивитися на цей список з боку росії
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25.04.2025 14:41 Ответить
здивований що з Канади так мало. в нас же там найбільша діаспора. ну ладно в росії зомбітв задурив голову, але ж в Канаді є ютуб
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25.04.2025 14:50 Ответить
Діаспора це одне, а війна в Україні-це інше.
Сумувати за Україною і скандувати на мітингах: "Україна понад усе!", краще десь в Канаді чим з окопів на лінії фронту.
Українці емігрували до Канади не тому що вони патріоти або їм подобався хокей!
Мабуть для еміграції були якісь інші причини?!
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27.04.2025 02:01 Ответить
багато цікавого можна дізнатися про американців, які прагнуть "справедливості", розчарувавшись у власній державі. Отупіли американці. Хіба не ясно. Поперся шукати справедливість там, де її ніколи не було, ахахах
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25.04.2025 13:44 Ответить
Пропаганда РФ работает. наша.... а ее просто нет. нам даже запрещено называть РФ нациками и фашистами, а на 9 мая Ермак и Зелебобик НИКОГДА в сторону Москвы ничего не пускают.
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25.04.2025 13:47 Ответить
Коли орки взнали, що цей довбень в коледжі бився за права жінок, вони йому відразу їх реалізували у повному об'ємі, від чого довбень помер у радості.
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25.04.2025 13:49 Ответить
починав скаутом закінчив шторм-зед , це справжнє обличчя ******** американців які з поліцаїв стали злочинцями .
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25.04.2025 13:51 Ответить
The Эколог самоочистил от себя этот мир!
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25.04.2025 13:53 Ответить
Сподіваюсь, здичавилі собаки чи свині поласували його "екологічними" тельбухами
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25.04.2025 13:54 Ответить
Тоді прожив свій нікчемний вік недарма
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25.04.2025 13:55 Ответить
А мамуля цього утирка, мабуть, передавала розвідані про Україну росії?
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25.04.2025 13:55 Ответить
год блес америка.
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25.04.2025 13:55 Ответить
здох Юхим то і ху..й з ним.....
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25.04.2025 13:56 Ответить
Теж зіганутий був? А нащадки трупо-миски свій контракт вже підписали ? Чи вони батьківський продовжать?!
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25.04.2025 13:59 Ответить
Сказочній довбойоб
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25.04.2025 14:03 Ответить
Москососія - просто якийсь магніт для дебілів-романтиків..
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25.04.2025 14:13 Ответить
ну тепер ясно куди дивилось цру, коли трумп ставав президентом. сгнило усе. тутсі дійсно гірше вже не зробить, нехай добиває.
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25.04.2025 14:14 Ответить
Причому тут Трамп? Цей молодий ліак.А ліваки за кого в США?
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25.04.2025 17:55 Ответить
при тому, шо трамп такий же самий любитель русні, як і цей молодий лівак. дивно, правда? чи ні?
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25.04.2025 23:30 Ответить
перший раз про таке чую , щоб так батьки позбулися сина . Можна було просто здати в американський дурдом .
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25.04.2025 14:17 Ответить
Кацапська пропаганда працює...
Особливо на людей з гострим відчуттям справедливості як тут зазначено... І особливо якщо крім цього відчуття нічого іншого в голові не має.
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25.04.2025 14:23 Ответить
З Богом ! Підарас !
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25.04.2025 14:24 Ответить
скільки ще тупих американців воюють за справедливість в якості м'яса на боці росіян? ніколи не була шанувальником цього тупого гумориста, але в чомусь він таки правий... що такого росіяни втирають довірливим "борцям за справедливість" можна тільки здогадуватись..., якби та недороблена оон була справжнім майданчиком, з якого можна було доносити людям правду, а не занепокоєння розмахом крил дятлів, війна б давно скінчилась..., ніякого засудження, ніякого бажання розказувати, що війна це смерть, біль та руйнування там немає й досі...
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25.04.2025 14:27 Ответить
Чи подарують родині Глоссів білу ладу?
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25.04.2025 14:41 Ответить
Ну, штош, загинув американський Максім ...
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25.04.2025 16:30 Ответить
Він екоактивіст,тобто лівак.
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25.04.2025 17:54 Ответить
Екоактивісти бувають різноманітні, а дураки всі однакові. Він дурень.
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25.04.2025 18:16 Ответить
Це він приперся на русоріз
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25.04.2025 18:52 Ответить
А ось ще одне фото цього пацючка. Останнє...

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25.04.2025 19:24 Ответить
Мда, по ходу, родители что-то сильно упустили в воспитании пацана...
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25.04.2025 23:39 Ответить
Типовий замріяний дебіл.

Кинув коледж, не отримав освіти але розсилав листи з своїми винаходами.

Такі дебілоїди і до Совку приїзджали. Правда, їх гавіть тоді не пускали на фарш. 😁
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26.04.2025 01:28 Ответить
Здихалися полудурка. Його, мабуть, москалі завербували через мамку. А коли вона не повелася, то відправили здихати. 🧟🇷🇺🧟
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26.04.2025 08:36 Ответить
Вибачаюсь за псячу - це фото.

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26.04.2025 13:40 Ответить
 
 