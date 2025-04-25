В Украине ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, подписавший контракт с российской армией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование российского издания "Важные истории".

Эко-активист из США покинул колледж, где боролся за климат и права женщин, и в 2023 году отправился в мировое путешествие, которое закончилось тем, что он подписал контракт с Минобороны России и погиб на войне против Украины.

Мать Глосса - заместитель директора по цифровым инновациям в Центральном разведывательном управлении США Джулианн Глосс. А отец, Ларри Глосс, ветеран Военно-морских сил США и даже участвовал в операции "Буря в пустыне".

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Издание отмечает, что Майкл с детства был в скаутском движении. В некрологе о парне его родители писали, что он имел "обостренное чувство справедливости", также "хотел, чтобы мир стал лучшим местом, где было бы больше справедливости, мира и гармонии с природой".

В своих соцсетях он рассказывал, что был "очень зол" на США, и говорил, что "насилие является неотъемлемой частью политики Америки". Поэтому Майкл отправился в путешествие по миру, не закончив обучение. Он объездил немало стран, в частности Кипр, Болгарию, а также Турцию - когда в 2023 году там произошло землетрясение, он поехал туда в качестве волонтера.

Впоследствии он рассказал своим друзьям, что хотел бы поехать на работу в Россию. Получив визу на поездку туда, в августе 2023 года он отправился во Владикавказ, после чего он путешествовал по РФ и в конце концов оказался в Москве.

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Как сын заместителя директора ЦРУ попал в армию РФ?

1 сентября 2023 года у Майкла истекал срок действия визы на пребывание в России и он планировал выехать в Вену или Братиславу, однако уже 5 сентября он оказался в московском центре вербовки, где были и другие иностранцы. Своим родным Майкл тогда сказал, что он в России "на работе" и собирает деньги для путешествия по Африке.

В Рязани Глосс служил в ВДВ, мечтая о российском гражданстве, чтобы запустить экологический проект по очистке воды от микропластика. Друзья говорят, он хотел быть полезным России, но не планировал брать оружие. Сотрудник из 137-го полка ВДВ вспоминал, что Глосс писал письма в институт с идеями изобретений. На фронт его отправили в штурмовой отряд, где он погиб в Донецкой области.

4 апреля 2024 года Майкл был ликвидирован. Вероятно, это произошло во время наступления россиян на Бахмутском направлении. Семья узнала о его ликвидации через российские власти за два месяца до похорон в США 21 декабря 2024 года. Точные обстоятельства гибели неизвестны, а некролог семьи умалчивает службу в российской армии.

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