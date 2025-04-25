Син заступниці директора ЦРУ, який воював за РФ, ліквідований на війні проти України
На фронті ліквідований син заступниці директора з цифрових інновацій у ЦРУ США Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування російського видання "Важные истории".
Екоактивіст зі США покинув коледж, де боровся за клімат і права жінок, і в 2023 році вирушив у світову подорож, яка закінчилася тим, що він підписав контракт з Міноборони Росії і загинув на війні проти України.
Мати Глосса — заступниця директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США Джуліанн Глосс. А батько, Ларрі Глосс, ветеран Військово-морських сил США та навіть брав участь в операції "Буря в пустелі".
Видання зазначає, що Майкл з дитинства був у скаутському руху. У некролозі про хлопця його батьки писали, що він мав "загострене почуття справедливості", також "хотів, щоб світ став кращим місцем, де було б більше справедливості, миру та гармонії з природою".
У своїх соцмережах він розповідав, що був "дуже злий" на США, та казав, що "насилля є невіддільною частиною політики Америки". Тож Майкл вирушив у подорож світом, не закінчивши навчання. Він об’їздив чимало країн, зокрема Кіпр, Болгарію, а також Туреччину - коли у 2023 році там стався землетрус, він поїхав туди в ролі волонтера.
Згодом він розповів своїм друзям, що хотів би поїхати на роботу в Росію. Отримавши візу на поїздку туди, у серпні 2023 року він вирушив до Владикавказу, після чого він подорожував по РФ і насамкінець опинився в Москві.
Як син заступниці директора ЦРУ потрапив в армію РФ?
1 вересня 2023 року в Майкла спливав термін дії візи на перебування в Росії і він планував виїхати до Відня або Братислави, однак уже 5 вересня він опинився в московському центрі вербування, де були й інші іноземці. Своїм рідним Майкл тоді сказав, що він у Росії "на роботі" та збирає гроші для подорожі Африкою.
У Рязані Глосс служив у ПДВ, мріючи про російське громадянство, щоб запустити екологічний проєкт із очищення води від мікропластику. Друзі кажуть, він хотів бути корисним Росії, але не планував брати зброю. Співробітник зі 137-го полку ПДВ згадував, що Глосс писав листи до інституту з ідеями винаходів. На фронт його відправили до штурмового загону, де він загинув у Донецькій області.
4 квітня 2024 року Майкл був ліквідований. Ймовірно, це сталося під час наступу росіян на Бахмутському напрямку. Родина дізналася про його ліквідацію через російську владу за два місяці до похорону в США 21 грудня 2024 року. Точні обставини ліквідації невідомі, а некролог сім'ї замовчує службу в російській армії.
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А цей придурок, вирішив померти заради зла.
Особливо на людей з гострим відчуттям справедливості як тут зазначено... І особливо якщо крім цього відчуття нічого іншого в голові не має.