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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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Син заступниці директора ЦРУ, який воював за РФ, ліквідований на війні проти України

майкл глосс

На фронті ліквідований син заступниці директора з цифрових інновацій у ЦРУ США Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування російського видання "Важные истории".

Екоактивіст зі США покинув коледж, де боровся за клімат і права жінок, і в 2023 році вирушив у світову подорож, яка закінчилася тим, що він підписав контракт з Міноборони Росії і загинув на війні проти України.

Мати Глосса — заступниця директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США Джуліанн Глосс. А батько, Ларрі Глосс, ветеран Військово-морських сил США та навіть брав участь в операції "Буря в пустелі".

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Видання зазначає, що Майкл з дитинства був у скаутському руху. У некролозі про хлопця його батьки писали, що він мав "загострене почуття справедливості", також "хотів, щоб світ став кращим місцем, де було б більше справедливості, миру та гармонії з природою".

У своїх соцмережах він розповідав, що був "дуже злий" на США, та казав, що "насилля є невіддільною частиною політики Америки". Тож Майкл вирушив у подорож світом, не закінчивши навчання. Він об’їздив чимало країн, зокрема Кіпр, Болгарію, а також Туреччину - коли у 2023 році там стався землетрус, він поїхав туди в ролі волонтера.

Згодом він розповів своїм друзям, що хотів би поїхати на роботу в Росію. Отримавши візу на поїздку туди, у серпні 2023 року він вирушив до Владикавказу, після чого він подорожував по РФ і насамкінець опинився в Москві.

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Як син заступниці директора ЦРУ потрапив в армію РФ?

1 вересня 2023 року в Майкла спливав термін дії візи на перебування в Росії і він планував виїхати до Відня або Братислави, однак уже 5 вересня він опинився в московському центрі вербування, де були й інші іноземці. Своїм рідним Майкл тоді сказав, що він у Росії "на роботі" та збирає гроші для подорожі Африкою.

У Рязані Глосс служив у ПДВ, мріючи про російське громадянство, щоб запустити екологічний проєкт із очищення води від мікропластику. Друзі кажуть, він хотів бути корисним Росії, але не планував брати зброю. Співробітник зі 137-го полку ПДВ згадував, що Глосс писав листи до інституту з ідеями винаходів. На фронт його відправили до штурмового загону, де він загинув у Донецькій області.

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4 квітня 2024 року Майкл був ліквідований. Ймовірно, це сталося під час наступу росіян на Бахмутському напрямку. Родина дізналася про його ліквідацію через російську владу за два місяці до похорону в США 21 грудня 2024 року. Точні обставини ліквідації невідомі, а некролог сім'ї замовчує службу в російській армії.

Автор: 

армія рф (17399) смерть (6751) ЦРУ (140)


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Топ коментарі
+28
Земля скловатою утирку!
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25.04.2025 13:34
+21
собаці собача смерть.....
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25.04.2025 13:35
+21
Как у этих идиотов в голове такие прямо противоположные вещи помещаются? Бороться с пластиком на планете путем участия в агрессивной войне против другого государства на другой стороне земного шара от твоей Родины.
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25.04.2025 13:39
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Земля скловатою утирку!
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25.04.2025 13:34 Відповісти
собаці собача смерть.....
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25.04.2025 13:35 Відповісти
Шо йому не хватало? - клепки!
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25.04.2025 13:37 Відповісти
Все просто, як "двері": позарився на грубі гроші від пітьми та й отримав уламки від скиду на нулі.
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25.04.2025 14:12 Відповісти
судячи по всйому невистачало йому члена у дупі і цю проблему для нього повністью вирішила служба у орків
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25.04.2025 14:14 Відповісти
у цій новині все прекрасно. Трамп вже висловив співчуття родині героя есвео?
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25.04.2025 13:39 Відповісти
Як би не сталось так, що США нам виставить рахунок за "вбитого".
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25.04.2025 13:43 Відповісти
виплатимо одразу коли Нацбанк введе в обіг перші шаги. Тоді один зламаємо і офіційно відправимо диппоштою у посольство США.
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25.04.2025 13:48 Відповісти
Раиссия это магнит для придурков...
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25.04.2025 13:39 Відповісти
Как у этих идиотов в голове такие прямо противоположные вещи помещаются? Бороться с пластиком на планете путем участия в агрессивной войне против другого государства на другой стороне земного шара от твоей Родины.
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25.04.2025 13:39 Відповісти
Країна-дурка. Тих пОцієнтів кончених треба ізолювати від людей
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25.04.2025 13:42 Відповісти
Немає сумнівів, що мамашка в якості помсти за сина зіль'є русні щось важливе.
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25.04.2025 13:41 Відповісти
ну якесь не дуже "загострене" почуття справедливості в цього йолопа. Хоча, в решті решт справедливість в його випадку таки відбулася.
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25.04.2025 13:42 Відповісти
Цікаве "загострене почуття справедливості" у цього виродка - вступити до армії агресора і окупанта, руйнувати суверенну країну і убивати її людей.
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25.04.2025 13:43 Відповісти
Якесь збочене "почуття справедливості". Це як вважати кацапську рпц християнською церквою. У таких випадках дуже хочеться, щоб пекло існувало і щоб оті всі глосси, рубіо, гегсети джонсони, трампи, венси відбували там довічний термін одразу після страшних смертей у цьому світі. А ще хочеться бути свідком цього. Дуже хочеться.
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25.04.2025 13:43 Відповісти
Серед 780 іноземних добровольців, загинувших на фронті за Україну є 84 американця.
А цей придурок, вирішив померти заради зла.
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25.04.2025 13:43 Відповісти
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25.04.2025 13:45 Відповісти
цікаво б подивитися на цей список з боку росії
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25.04.2025 14:41 Відповісти
здивований що з Канади так мало. в нас же там найбільша діаспора. ну ладно в росії зомбітв задурив голову, але ж в Канаді є ютуб
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25.04.2025 14:50 Відповісти
багато цікавого можна дізнатися про американців, які прагнуть "справедливості", розчарувавшись у власній державі. Отупіли американці. Хіба не ясно. Поперся шукати справедливість там, де її ніколи не було, ахахах
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25.04.2025 13:44 Відповісти
Пропаганда РФ работает. наша.... а ее просто нет. нам даже запрещено называть РФ нациками и фашистами, а на 9 мая Ермак и Зелебобик НИКОГДА в сторону Москвы ничего не пускают.
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25.04.2025 13:47 Відповісти
Коли орки взнали, що цей довбень в коледжі бився за права жінок, вони йому відразу їх реалізували у повному об'ємі, від чого довбень помер у радості.
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25.04.2025 13:49 Відповісти
починав скаутом закінчив шторм-зед , це справжнє обличчя ******** американців які з поліцаїв стали злочинцями .
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25.04.2025 13:51 Відповісти
The Эколог самоочистил от себя этот мир!
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25.04.2025 13:53 Відповісти
Сподіваюсь, здичавилі собаки чи свині поласували його "екологічними" тельбухами
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25.04.2025 13:54 Відповісти
Тоді прожив свій нікчемний вік недарма
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25.04.2025 13:55 Відповісти
А мамуля цього утирка, мабуть, передавала розвідані про Україну росії?
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25.04.2025 13:55 Відповісти
год блес америка.
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25.04.2025 13:55 Відповісти
здох Юхим то і ху..й з ним.....
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Теж зіганутий був? А нащадки трупо-миски свій контракт вже підписали ? Чи вони батьківський продовжать?!
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25.04.2025 13:59 Відповісти
Сказочній довбойоб
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25.04.2025 14:03 Відповісти
Москососія - просто якийсь магніт для дебілів-романтиків..
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25.04.2025 14:13 Відповісти
ну тепер ясно куди дивилось цру, коли трумп ставав президентом. сгнило усе. тутсі дійсно гірше вже не зробить, нехай добиває.
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25.04.2025 14:14 Відповісти
перший раз про таке чую , щоб так батьки позбулися сина . Можна було просто здати в американський дурдом .
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25.04.2025 14:17 Відповісти
Кацапська пропаганда працює...
Особливо на людей з гострим відчуттям справедливості як тут зазначено... І особливо якщо крім цього відчуття нічого іншого в голові не має.
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25.04.2025 14:23 Відповісти
З Богом ! Підарас !
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25.04.2025 14:24 Відповісти
скільки ще тупих американців воюють за справедливість в якості м'яса на боці росіян? ніколи не була шанувальником цього тупого гумориста, але в чомусь він таки правий... що такого росіяни втирають довірливим "борцям за справедливість" можна тільки здогадуватись..., якби та недороблена оон була справжнім майданчиком, з якого можна було доносити людям правду, а не занепокоєння розмахом крил дятлів, війна б давно скінчилась..., ніякого засудження, ніякого бажання розказувати, що війна це смерть, біль та руйнування там немає й досі...
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25.04.2025 14:27 Відповісти
Чи подарують родині Глоссів білу ладу?
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25.04.2025 14:41 Відповісти
 
 