Китаєць із російської похоронної команди ховається серед спаленої техніки і сварить українські дрони: "Черт! Опять преследуют". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому похоронна команда армії РФ збирає серед спаленої техніки своїх "двохсотих" у чорні мішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти дізналися про наближення українського дрона і ховаються серед розбитої техніки. На записі чути, як один із окупантів говорить китайською мовою. Автор публікації запевняє, що китаєць сказав "Черт! Опять преследуют".

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