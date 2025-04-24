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Новини Відео Китайські найманці в армії РФ
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Китаєць із російської похоронної команди ховається серед спаленої техніки і сварить українські дрони: "Черт! Опять преследуют". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому похоронна команда армії РФ збирає серед спаленої техніки своїх "двохсотих" у чорні мішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти дізналися про наближення українського дрона і ховаються серед розбитої техніки. На записі чути, як один із окупантів говорить китайською мовою. Автор публікації запевняє, що китаєць сказав "Черт! Опять преследуют".

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Автор: 

армія рф (17419) Китай (4607)


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китайцям як і росіянам на своїх пофіг бо вони така сама імперія з кучі народів що підкорені ханцями . просто вони для нас всі на одне обличчя
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24.04.2025 16:27 Відповісти
 
 