УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6003 відвідувача онлайн
Новини Африканські найманці армії РФ Китайські найманці в армії РФ
1 267 16

На боці РФ у війні проти України воюють понад 1500 найманців зі щонайменше 48 країн, - ЗМІ

За Росію воюють найманці зі щонайменше 48 країн

У російсько-українській війні на боці Росії проти ЗСУ воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад 1500 іноземців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Важные истории" із посиланням на дані Єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи (ЄМІАС).

Усі іноземці-новобранці, які вступили до ЗС РФ у Москві, вказали як адресу проживання єдиний пункт відбору на контракт — вулицю Яблочкова, будинок 5, будівлю 1.

Журналісти встановили походження понад 1,3 тисячі іноземців, які пройшли через московський пункт відбору за період з квітня 2023 року до травня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС спілкується з Китаєм дипломатичними каналами щодо полонених громадян КНР, - речник Тихий

З яких країн найманці РФ?

На першому місці за кількістю — найманці з країн Південної та Східної Азії (771 людина). На другому і третьому — держави колишнього СРСР (523 людини) і Африки (72 людини).

Однак найбільше іноземних найманців приїхали до Росії з Непалу. Пункт вербування на Яблочкова відвідали щонайменше 603 громадянина цієї країни. Це відбувається попри те, що влада Непалу просила Кремль не набирати громадян країни в армію РФ, однак вербування триває.

Журналісти відшукали відразу чотирьох громадян Непалу, які пройшли відбір на укладення контракту в січні та лютому 2024 року.

Читайте також: Китайці, які перебувають у полоні ЗСУ, розповіли, як потрапили на війну проти України

Воювати проти України на боці армії РФ їдуть і жителі країн, оголошених російською владою "недружніми"

Серед них — двоє громадян США, а також мешканці європейських країн, зокрема Латвії (4 людини), Франції (2), Італії (2) та інших. Найбільше іноземців із Європи прибули з Сербії — держави, яку РФ вважає "дружньою".

Ще 71 найманець приїхав із країн Близького Сходу — Єгипту (31), Ірану (7), Алжиру (7), Іраку (2), Сирії (1), Туреччини (1) та інших. 72 людини завербували до російської армії з країн Африки, де спостерігаються високі рівні безробіття та бідності. Найбільше з них приїхали з Гани (26 людей), Камеруну (10) та Сенегалу (8).

Дивіться також: Українські військові взяли в полон найманця із Сенегалу на Торецькому напрямку. ВIДЕО

За даними журналістів, країни колишнього СРСР є найбільшими після Непалу джерелами людей для набору на контракт в армію Росії. Найбільше людей відвідали пункт відбору у Москві з Таджикистану (86 людей), Білорусі (71 людина), Узбекистану (71 людина), Киргизстану (64 людини) та Казахстану (59 людей).

Видання додає, що зрештою десятки іноземців з адресою на вулиці Яблочкова воювали проти України. Частина з них загинула або опинилася в полоні в Сил оборони, а дехто відслужив увесь термін контракту і залишили лави ЗС РФ.

Автор: 

армія рф (17399) найманці рф (2054) війна в Україні (3935)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Иноземный перегной..
показати весь коментар
23.04.2025 22:52
+2
нахер на цей здичавілий непотріб?
показати весь коментар
23.04.2025 23:09
+1
Если бы Зелебобик с Ринатом не зажали бы денег, они бы воевали за нас.
показати весь коментар
23.04.2025 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иноземный перегной..
показати весь коментар
23.04.2025 22:52 Відповісти
сєнєгалья впіймали, тепер до африканської колекції треба пігмєя.
показати весь коментар
23.04.2025 22:54 Відповісти
Если бы Зелебобик с Ринатом не зажали бы денег, они бы воевали за нас.
показати весь коментар
23.04.2025 22:57 Відповісти
нахер на цей здичавілий непотріб?
показати весь коментар
23.04.2025 23:09 Відповісти
Так, краще хай журналісти, актори і наукові співробітники йдуть воювати. А мігрантів потім наберемо на роботу, щоб дешевше було.
показати весь коментар
24.04.2025 00:04 Відповісти
на боці України воюють не дикі немиті істоти, а добровольці з усього цивілізованого світу, а за кацапів усякий непотріб, я про це!
показати весь коментар
24.04.2025 00:17 Відповісти
Намити от добровольцев отличаются только размером оклада жалования. Если у вас денежное довольствие такое же как и у побратима - вы доброволец. Если выше - вы наёмник.
показати весь коментар
24.04.2025 05:53 Відповісти
Нахер они надо? В самую первую армяно - азербайджанскую хотели компанией съездить денег срубить. Пролёт. Нужны специалисты. ПВО. Танкисты с опытом вождения раза три превышающим срочку. А такие как мы, сиволапая пехота, они говорили "у нас таких своих полно. За бесплатно"
показати весь коментар
24.04.2025 05:50 Відповісти
Зєлєнскій зачитував про 4 тис. тільки КНДРівців.
показати весь коментар
23.04.2025 23:06 Відповісти
Ганьба для такої великоі краіни , як раша
набирати іноземців із Африки і інших краін воювати проти
нашоі краіни !
показати весь коментар
23.04.2025 23:07 Відповісти
На день роботи ЗСУ.
показати весь коментар
23.04.2025 23:31 Відповісти
48 країн і більшість з них Африка. В Африці взагалі стопіцот маленьких країн з населенням півтори мавпи
показати весь коментар
24.04.2025 00:06 Відповісти
То й що... А підорафія взагалі - ненці, буряти, мордва і т.д.
показати весь коментар
24.04.2025 05:55 Відповісти
Найманці з 48 країн воюють в Україні, але зеленському важливо було зіпсувати стосунки саме з Китаєм , точніше з Сі Цзи Пінем, і тому, коли захопили кількох китайців, зеля публічно почав звинувачувати Сі мало не у вторгненні Китаю в Україну. З Трампом завдання виконано. Той вже вважає Україну не справжньою країною а зеленського гандоном. Черга за Сі. Чому саме ці двоє? Бо саме вони вирішать бути Україні чи не бути. І зеленський робить все можливе, щоб Україна перестала існувати. зеленський то страшний ворог, а тим, хто його підтримує, або служить йому можу побажати лише здохнути в страшних муках. Слуги зеленського і його виборці точно такі покидьки, як кацапи, тільки гірше. Кацапів можна і треба вбивати, а ці істоти прикриті Законом. В гробу я бачив такий закон.
показати весь коментар
24.04.2025 07:05 Відповісти
расходные чунга-чанги
показати весь коментар
24.04.2025 11:37 Відповісти
 
 