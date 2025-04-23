На боці РФ у війні проти України воюють понад 1500 найманців зі щонайменше 48 країн, - ЗМІ

У російсько-українській війні на боці Росії проти ЗСУ воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад 1500 іноземців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Важные истории" із посиланням на дані Єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи (ЄМІАС).

Усі іноземці-новобранці, які вступили до ЗС РФ у Москві, вказали як адресу проживання єдиний пункт відбору на контракт — вулицю Яблочкова, будинок 5, будівлю 1.

Журналісти встановили походження понад 1,3 тисячі іноземців, які пройшли через московський пункт відбору за період з квітня 2023 року до травня 2024 року.

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З яких країн найманці РФ?

На першому місці за кількістю — найманці з країн Південної та Східної Азії (771 людина). На другому і третьому — держави колишнього СРСР (523 людини) і Африки (72 людини).

Однак найбільше іноземних найманців приїхали до Росії з Непалу. Пункт вербування на Яблочкова відвідали щонайменше 603 громадянина цієї країни. Це відбувається попри те, що влада Непалу просила Кремль не набирати громадян країни в армію РФ, однак вербування триває.

Журналісти відшукали відразу чотирьох громадян Непалу, які пройшли відбір на укладення контракту в січні та лютому 2024 року.

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Воювати проти України на боці армії РФ їдуть і жителі країн, оголошених російською владою "недружніми"

Серед них — двоє громадян США, а також мешканці європейських країн, зокрема Латвії (4 людини), Франції (2), Італії (2) та інших. Найбільше іноземців із Європи прибули з Сербії — держави, яку РФ вважає "дружньою".

Ще 71 найманець приїхав із країн Близького Сходу — Єгипту (31), Ірану (7), Алжиру (7), Іраку (2), Сирії (1), Туреччини (1) та інших. 72 людини завербували до російської армії з країн Африки, де спостерігаються високі рівні безробіття та бідності. Найбільше з них приїхали з Гани (26 людей), Камеруну (10) та Сенегалу (8).

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За даними журналістів, країни колишнього СРСР є найбільшими після Непалу джерелами людей для набору на контракт в армію Росії. Найбільше людей відвідали пункт відбору у Москві з Таджикистану (86 людей), Білорусі (71 людина), Узбекистану (71 людина), Киргизстану (64 людини) та Казахстану (59 людей).

Видання додає, що зрештою десятки іноземців з адресою на вулиці Яблочкова воювали проти України. Частина з них загинула або опинилася в полоні в Сил оборони, а дехто відслужив увесь термін контракту і залишили лави ЗС РФ.