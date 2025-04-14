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Новини Полонені громадяни Китаю Участь громадян Китаю у війні проти України
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Китайці, які перебувають у полоні ЗСУ, розповіли, як потрапили на війну проти України

Полонені китайці розповіли як опинилися на війні в Україні на боці РФ

Двоє громадян Китаю, Чжан Ренбо і Ван Гуанцзюнь, які воювали на боці російської армії й потрапили в полон до Збройних сил України, розповіли про те, як Росія рекрутує іноземців і як вони опинилися на фронті в Україні.

Про це вони розповіли на пресконференції, яку провела СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та УП.

Про рекрутинг до армії РФ

Військовополонені китайці розповіли, що Росія вербує іноземців до армії через посередників. Їм пропонують роботу, не пов'язану зі службою. Так один з військовополонених хотів отримати роботу пов'язану з реабілітацією, та за підсумком став саме військовим.

Ван каже, що мав роботу в Китаї, але "втратив її під час пандемії коронавірусу і шукав новий варіант".

Спершу він домовлявся з російським рекрутером за роботу реабілітолога для поранених військових, а потім, як сам запевняє, "потрапив в армію і в нього не було вибору".

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"Спочатку відмовлявся брати участь у бойових діях, але мене пізніше відправили на фронт", — повідомив Чжан Ренбо.

Водночас Ван Гуанцзюнь розповідає, що від нього приховували інформацію щодо контракту зі збройними силами РФ, не надавали деталі щодо обов'язків за контрактом та винагороди. Йому також спочатку пропонували іншу роботу, будівельником.

"Всі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками що нам потрібно робити. Ситуація була: я отримав карту, на яку отримав суму у 200 тис. рублів, але я не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки", - заявив Чжан Ренбо.

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За словами полонених, у Китаї пропагується "дружнє ставлення до Росії". Своєю чергою РФ активно розповсюджує пропаганду у китайських медіа та соцмережах.

"Будь-яка інформація — про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні", - повідомив один з військовополонених.

Про те, як потрапили на фронт в Україну

Ван Гуанцзюнь розповів, що 5 лютого прибув у Росію, до Москви. 25 лютого він вже був контрактником в армії РФ. Після того його переправили до Ростова, а 1 квітня відправили на лінію фронту у Донецькій області.

Чжан Ренбо прибув до Росії 24 грудня 2024 року, а вже 28 грудня він прибув до Ростова як контрактник ЗС РФ. На початку лютого він вже був у тимчасово окупованому Донецьку. Він перебував на різних лініях фронту, та 5 квітня потрапив у полон на Донецькому напрямку.

Обидва полонені заявили, що нібито "не вбивали" українських військових під час ведення, бо "не були довгий час" на лінії фронту.

Читайте: У китайських соцмережах публікують відео, за допомогою якого росіяни вербують китайців на війну в Україні, - The Guardian

Про обмін та повернення до Китаю

Обидва полонені висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну. Ван Гуанцзюнь повідомив, що його родина не знає про полон. Він також розповів, що російські інструктори та командири не готували їх до здачі у полон.

Чжан Ренбо додав, що у Китаї на них "чекає покарання" за участь у бойових діях в іншій країні, та вони все одно прагнуть повернутись додому.

Автор: 

військовополонені (934) Китай (4584) найманці рф (2053) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+8
ПиНдять!
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14.04.2025 18:24
+5
Обидва полонені висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну. Джерело: https://censor.net/ua/n3546764

В Китае есть украинские пленные?
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14.04.2025 18:35
+4
хєрова версія, гірша за "заблукали на навчаннях"

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14.04.2025 18:27
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14.04.2025 18:24 Відповісти
Стопудово
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14.04.2025 18:57 Відповісти
Так рекрутуйте китайців з Троєщинського речового ринку до ЗСУ.
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14.04.2025 18:27 Відповісти
хєрова версія, гірша за "заблукали на навчаннях"

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14.04.2025 18:27 Відповісти
А я думав на кого ж це зєля так схожий ,виявляється на галустяна ,тим більше вони обоє дружбани ще по кавеену ,напевно і путлєр думає - "чого ж це є повинен перемовини з галустяном проводити ".
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14.04.2025 19:04 Відповісти
за одного рембо хай китайці вимагають від росіян десятьох наших.
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14.04.2025 18:30 Відповісти
Когда попали в плен наемники москвы из Индии(причем далеко не двое), не было вереницы интервью, видео допросов и т.п. Интересно, мне уж точно.
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14.04.2025 18:31 Відповісти
Скільки іще таких Рембо припхається в Україну?!
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14.04.2025 18:33 Відповісти
Точно. Три армії стояли б плакали і питали Бубочку - що ж ти зробив, замість автобусів Верещучки -мінні поля. Адже домовлялись з Бакановим.
Але арміям повезло. Без автобусів, правда, зате пряму дорогу в тил захисникам Маріуполя СБУ таки організувало.
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14.04.2025 18:57 Відповісти
Та до сраки твої мінні поля. Китай вирішив захопити Україну руками своїх шісток з кацапії і гарантували їм повну підтримку аж до досягнення цілі. Тобі порахувати сумарну військову і економічну міць кацапів і китайоз, щоб ти нарешті зрозумів співвідношення сил сторін і перестав вже несту цю маячню про мінні поля і ракетні програми. Бо це як соломинкою вдарити по праці слона
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14.04.2025 19:01 Відповісти
Обидва полонені висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну. Джерело: https://censor.net/ua/n3546764

В Китае есть украинские пленные?
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14.04.2025 18:35 Відповісти
В их(пленных) понимании они такие себе военно-туристы: деньги получены, повоевали, дали интервью в плену- можно и домой, на "заслуженный" отдых, так сказать.
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14.04.2025 18:40 Відповісти
Немає... Є ідея: щоб не торгуваться з кацапами за наших хлопців (кацапів на обмін вистачає) - мінять кацапів на квадрокоптери... Десь одного - за тисячу... А там хай зачиняють їх в тюрму і хай ті відшкодовують збитки державі... Уявляєте, яка це буде допомога хлопцям на фронті!
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14.04.2025 18:43 Відповісти
Китайців 152 штуки - це ж 152 000 дронів!
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14.04.2025 18:59 Відповісти
От-от! Ну - за "трупєшник" можна брать і поменше... Ми ж не "трампісти", можемо і "знижку" зробить...
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14.04.2025 19:06 Відповісти
"Очепятка" - не "кацапів", а китайців...
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14.04.2025 19:15 Відповісти
Не получится, ни кто их менять не будет потому что они не комбатанты. Они же говорят, что домой хотят но знают, что их там трахнут по закону. Хотя возможно они китайские ихтамнеты - "шахтеры и трактористы".
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14.04.2025 20:38 Відповісти
"Женя"! Їх взяли в полон, на полі бою, зі зброєю в руках, і у військовій формі противника... То які ж вони "некомбатанти"?!

Комбатанти (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. combattant) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві особи, які входять до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 воюючої країни, беруть участь безпосередньо у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 воєнних діяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-z-1 [1]. Відтак комбатанство - безпосередня участь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 вояків у воєнних діяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-z-1 [1].

Загальний опис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&section=1 ред. код]

Комбатант - особа, яка входить до складу збройних сил країн, які перебувають у стані військового конфлікту, і має право безпосередньо брати участь у військових діяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-a-2 [2].

Комбатантами є:

особовий склад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутних, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військово-морських і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військово-повітряних сил (за винятком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 медичного та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD духовного персоналу);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE) партизани, особовий склад полків та добровільних загонів, якщо вони мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; мають визначений, добре видимий здалеку відмітний знак; дотримуються у своїх діях правил ведення війни; відкрито носять зброю під час кожного військового зіткнення, а також в час, коли перебувають на очах у противника в ході розгортання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 бойові порядки, яке передує нападу в якому вони будуть брати безпосередню участь;екіпажі торгових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE морських суден, та екіпажі літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F цивільної авіації сторін, задіяних у військовому конфлікті, при умові що судна та літаки переобладнані у військові.
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14.04.2025 20:57 Відповісти
Ага, точно! И матаролы комбатанты, и вагнера
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14.04.2025 21:08 Відповісти
Так! І вони теж "комбатанти"... (Ти сперечаєшся з військовим юристом - хоч і у відставці...).
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14.04.2025 21:11 Відповісти
ИГИЛ еще тоже
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14.04.2025 21:25 Відповісти
Тобі "потриндіть" захотілося?
Теперішнє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE військове право як комбатантів розглядає вояків, які беруть участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 національно-визвольних війнах, які ведуться народами для отримання свого права на самовизначення. У разі якщо населення неокупованих територій при наближенні ворога, не встигнувши сформувати регулярні частини, береться за зброю з метою боротьби з військами, що здійснили вторгнення, воно також визначається як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 воююча сторона конфлікту, за умови, що відкрито носить зброю та дотримується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 законів і звичаїв війни.
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14.04.2025 21:31 Відповісти
не можна хлопчиків відправляти в Китай, бо їх там "чекає покарання". Нехай сидять веселі та здорові на "урановій" зоні в Жовтих Водах, до кінця війни
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14.04.2025 18:41 Відповісти
Неправильно прізвище одного написали. Не Ренбо, а Женбо. У китайській фонетичній абетці звук "ж" передається латинськоб літерою "r". Наприклад, провідне видання КНР називається Renmin Ribao. Але ж його не вимовляють як Ренмінь Рібао. Правильно казати Женьмінь Жібао.
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14.04.2025 18:47 Відповісти
А де решта - 150 штук про які казав Найвеличніший?
Мутять щось ці два китайці, не розповідають де товариші ділись.
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14.04.2025 18:52 Відповісти
Пусть не врет ! ,по территории Китая русским никто не разрешает шастать и вербовать китайских граждан . Этот китаец и он не один ,которые перебрались из Китая в Далние края Сибири ( Россия ) и работают на лесозагатовке и отправляют в пиломатериалы в глубь Китая . Их там тысячи. И обдурманивают китайских работяг и так заманивают в армию.
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14.04.2025 19:53 Відповісти
"по территории Китая русским никто не разрешает шастать и вербовать"

Видимо их нанимают через интернет:
https://www.svoboda.org/a/reklama-v-*****-kak-rossiya-verbuet-grazhdan-kitaya-dlya-uchastiya-v-voyne-/33383830.html
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14.04.2025 22:22 Відповісти
Чжан Ренбо думав шо він Джон Рэмбо
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14.04.2025 20:36 Відповісти
 
 