Китайці, які перебувають у полоні ЗСУ, розповіли, як потрапили на війну проти України
Двоє громадян Китаю, Чжан Ренбо і Ван Гуанцзюнь, які воювали на боці російської армії й потрапили в полон до Збройних сил України, розповіли про те, як Росія рекрутує іноземців і як вони опинилися на фронті в Україні.
Про це вони розповіли на пресконференції, яку провела СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та УП.
Про рекрутинг до армії РФ
Військовополонені китайці розповіли, що Росія вербує іноземців до армії через посередників. Їм пропонують роботу, не пов'язану зі службою. Так один з військовополонених хотів отримати роботу пов'язану з реабілітацією, та за підсумком став саме військовим.
Ван каже, що мав роботу в Китаї, але "втратив її під час пандемії коронавірусу і шукав новий варіант".
Спершу він домовлявся з російським рекрутером за роботу реабілітолога для поранених військових, а потім, як сам запевняє, "потрапив в армію і в нього не було вибору".
"Спочатку відмовлявся брати участь у бойових діях, але мене пізніше відправили на фронт", — повідомив Чжан Ренбо.
Водночас Ван Гуанцзюнь розповідає, що від нього приховували інформацію щодо контракту зі збройними силами РФ, не надавали деталі щодо обов'язків за контрактом та винагороди. Йому також спочатку пропонували іншу роботу, будівельником.
"Всі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, показували знаками що нам потрібно робити. Ситуація була: я отримав карту, на яку отримав суму у 200 тис. рублів, але я не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки", - заявив Чжан Ренбо.
За словами полонених, у Китаї пропагується "дружнє ставлення до Росії". Своєю чергою РФ активно розповсюджує пропаганду у китайських медіа та соцмережах.
"Будь-яка інформація — про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні", - повідомив один з військовополонених.
Про те, як потрапили на фронт в Україну
Ван Гуанцзюнь розповів, що 5 лютого прибув у Росію, до Москви. 25 лютого він вже був контрактником в армії РФ. Після того його переправили до Ростова, а 1 квітня відправили на лінію фронту у Донецькій області.
Чжан Ренбо прибув до Росії 24 грудня 2024 року, а вже 28 грудня він прибув до Ростова як контрактник ЗС РФ. На початку лютого він вже був у тимчасово окупованому Донецьку. Він перебував на різних лініях фронту, та 5 квітня потрапив у полон на Донецькому напрямку.
Обидва полонені заявили, що нібито "не вбивали" українських військових під час ведення, бо "не були довгий час" на лінії фронту.
Про обмін та повернення до Китаю
Обидва полонені висловили бажання повернутись до Китаю в рамках обміну. Ван Гуанцзюнь повідомив, що його родина не знає про полон. Він також розповів, що російські інструктори та командири не готували їх до здачі у полон.
Чжан Ренбо додав, що у Китаї на них "чекає покарання" за участь у бойових діях в іншій країні, та вони все одно прагнуть повернутись додому.
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Але арміям повезло. Без автобусів, правда, зате пряму дорогу в тил захисникам Маріуполя СБУ таки організувало.
В Китае есть украинские пленные?
Комбатанти (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. combattant) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві особи, які входять до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 воюючої країни, беруть участь безпосередньо у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 воєнних діяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-z-1 [1]. Відтак комбатанство - безпосередня участь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82 вояків у воєнних діяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-z-1 [1].
Загальний опис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit§ion=1 ред. код]
Комбатант - особа, яка входить до складу збройних сил країн, які перебувають у стані військового конфлікту, і має право безпосередньо брати участь у військових діяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#cite_note-a-2 [2].
Комбатантами є:
особовий склад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 сухопутних, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військово-морських і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 військово-повітряних сил (за винятком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 медичного та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD духовного персоналу);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE) партизани, особовий склад полків та добровільних загонів, якщо вони мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; мають визначений, добре видимий здалеку відмітний знак; дотримуються у своїх діях правил ведення війни; відкрито носять зброю під час кожного військового зіткнення, а також в час, коли перебувають на очах у противника в ході розгортання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 бойові порядки, яке передує нападу в якому вони будуть брати безпосередню участь;екіпажі торгових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE морських суден, та екіпажі літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F цивільної авіації сторін, задіяних у військовому конфлікті, при умові що судна та літаки переобладнані у військові.
Теперішнє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE військове право як комбатантів розглядає вояків, які беруть участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 національно-визвольних війнах, які ведуться народами для отримання свого права на самовизначення. У разі якщо населення неокупованих територій при наближенні ворога, не встигнувши сформувати регулярні частини, береться за зброю з метою боротьби з військами, що здійснили вторгнення, воно також визначається як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 воююча сторона конфлікту, за умови, що відкрито носить зброю та дотримується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 законів і звичаїв війни.
Мутять щось ці два китайці, не розповідають де товариші ділись.
Видимо их нанимают через интернет:
https://www.svoboda.org/a/reklama-v-*****-kak-rossiya-verbuet-grazhdan-kitaya-dlya-uchastiya-v-voyne-/33383830.html