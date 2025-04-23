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Новини Відео ЗСУ взяли в полон найманця з Сенегалу
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Українські військові взяли в полон найманця із Сенегалу на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Українські військові зі складу 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" взяли в полон африканського найманця із Сенегалу.

Про це повідомили на офіційній сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений був захоплений на Торецькому напрямку. Після затримання він розповів, що навчався у Росії два роки, а згодом планував виїхати до Німеччини. Проте, як стверджує сам сенегалець, йому запропонували "спочатку заробити" на війні, відправивши його на фронт.

Перед полоном чоловік, за його словами, побоювався, що українські військові відкриють по ньому вогонь. Натомість йому просто наказали йти за ними. При огляді у нього виявили незначні поранення, йому надали необхідну медичну допомогу.

У розмові з бійцями він зізнався, що передумав їхати до Європи - тепер хоче повернутися додому. Росію ж охарактеризував як "погано, дуже погано".

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Автор: 

Сенегал (12) полонені (2266) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+14
Очередной наемник рассказывает жалостливые истории. На#р эти "жертвы обстоятельств" вообще? Сенегал поможет с обменом на парней ВСУ? Разогнался, как говорят...
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23.04.2025 14:05
+13
Он пальму покинул, пошел воевать,
Чтоб часть Украины кацапам отдать.
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23.04.2025 14:35
+11
- Це перехресне парування, - кинув Швейк, - взагалі дуже цікава штука. В Празі живе офіціант-негр Християн. Його батько колись був абіссінським королем, і його показували в Празі на Штваніце в цирку. В нього закохалася одна вчителька, що писала віршики до «Лади» про пастушків і лісові струмочки, пішла з ним до готелю і допустилася, як це говориться в святому письмі, перелюбства, потім страшенно здивувалася, що в неї народився такий біленький хлопчик. Та ба, за два тижні хлопчик почав робитися бурим. Бурів, бурів, а тоді за місяць почав чорніти. За півроку був чорнісінький, як його татонько, абіссінський король. Вона з ним пішла в клініку шкірних хвороб, щоб йому якось відновили білий колір шкіри, але там їй сказали, що це справжнісінька чорна негритянська шкіра і що тут уже нічого не вдієш. Вона від горя з'їхала з глузду, почала через газети питати порад, чи є якісь ліки проти негрів, і її відвезли до Катержінок, а негреня віддали в притулок, де всі з нього дуже потішалися. Потім він вивчився на офіціанта і ходив танцювати до нічних кафе. Тепер від нього з великим успіхом родяться чеські мулати, але вони вже іншого кольору, ніж він. Один студент медик, що часто ходив до «Чаші», якось нам пояснював, нібито це не така проста справа. Від такого мулата знову народжуються мулати, а цих уже не можна відрізнити від білих людей. Але несподівано в якомусь поколінні, казав він, може з'явитися негр. Уявіть собі таке нещастя! Ви женитеся з якоюсь панночкою. Ця потвора, зовсім біла, раптом народить вам негра. А якщо дев'ять місяців тому вона ходила без вас подивитись на атлетичні змагання у вар'єте, де виступав якийсь негр, то думаю, що й ви задумаєтесь.

- Випадок вашого негра Християна, - сказав однорічник, - треба розглянути також і з воєнних позицій. Припустімо, цього негра взяли в армію. Він пражанин, отже, належить до двадцять восьмого полку. А ви ж уже чули, що двадцять восьмий перейшов до росіян. Росіяни страшно дивувалися б, коли б узяли в полон і негра Християна. Російські газети, напевно, писали б, що Австрія жене на війну свої колоніальні війська, хоч у неї таких немає, і що вона вже вдалася аж до негритянських резервів.
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23.04.2025 14:28
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та цеж Піськов!!
тільки без вусів
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23.04.2025 14:03 Відповісти
Очередной наемник рассказывает жалостливые истории. На#р эти "жертвы обстоятельств" вообще? Сенегал поможет с обменом на парней ВСУ? Разогнался, как говорят...
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23.04.2025 14:05 Відповісти
Міжнародна політика це така штука... Коли хорошо ставишся до чужих громадян, з тобою будуть розмовляти.
А якщо ще він в СеНеГалі в розшуку то тим більше будуть цікавитися, наприклад
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23.04.2025 17:04 Відповісти
Вітання коментаторам від 49 ОШБ "Карпатська Січ"! ))
Ви кумедні. Сидите на диванчиках і вважаєте, що ми живемо виключно в окопах під відкритим небом.
У нас у кожного купа девайсів. Після виконання бойових завдань народ у вільний час розважається як може. Хто пасеться в інстаграмчиках, хто в тік-токах, а хто, як я, в коментах на Цензорі. Цікаво потикати паличкою в ухилянтів. Лише не нюхати сморід, що від вас виходить.
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23.04.2025 14:06 Відповісти
А ви можете свідчення оцього хрукта, мовою оригіналу, про те як "гарно" в росармії та на росії взагалі - та й в їхні сенегальські соцмережі?
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23.04.2025 14:12 Відповісти
Здається, в тому Сенегалі усі їх соцмережі - це лупити в барабани, зроблені з місцевих гарбузів.
"Там-там", називається.
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23.04.2025 14:14 Відповісти
Русня якось його завербувала.
Як правило, через соцмережі це йде.
Смартфоном зараз користуватись не вміє хіба що мавпа.
А цей, схоже, не зовсім тупий, якщо спілкуватись на росії зміг.
От до інших, теж не тупих, треба донести думку, що нічого, крім кулі, вони тут не здобудуть.
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23.04.2025 14:18 Відповісти
воно ж казало що 2 роки вчилось на кацапії, чи ви відео не дивились?
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23.04.2025 16:51 Відповісти
Бажаю здоровья. 78одшп. Тоже полюбшяю у вільний час на цензорів коментарі почитати
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23.04.2025 14:13 Відповісти
Так нещодавно один неадекват з автоматом Калашнікова бігав, п'яний в зюзю військовий, стріляв у людей - от від нього сморід і нюхали
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23.04.2025 14:17 Відповісти
Дивний кацап, мабуть шахтар?
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23.04.2025 14:06 Відповісти
Ні, якут. Перший раз на півдні. Так загорів що аж засмажився.
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23.04.2025 14:13 Відповісти
з позивним "Уголек".
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23.04.2025 15:00 Відповісти
кому він потрібен? Навіть на обмін не придатний.
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23.04.2025 14:08 Відповісти
Як це непридатний? Подивись "List of mammals of Senegal". Там є багато дикіх обєзьян©. Включаючи мартишок, шимпанзе і павіанів. Їх можна виставити на обмін як осетинів, дагів і кадирок.
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23.04.2025 14:19 Відповісти
та ні, якщо хоч чуть по-серйозному: а куда потім тих мартишок дівати?
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23.04.2025 14:48 Відповісти
Я теж серйозно. Хоч чуть трошки. Міняти мартишок, шимпанзе і павіанів як осетинів, дагів і кадирок. Для кацапів вони всі "чюркі на одно ліцо".
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23.04.2025 14:56 Відповісти
Хлопак із Сенегалу. Тепер не скоро заспіває: "а в нєй жєна кацапского посла".
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23.04.2025 14:10 Відповісти
Відос ржачний.
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23.04.2025 14:11 Відповісти
Позбиралася наволоч з усього світу
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23.04.2025 14:22 Відповісти
Переплутав сєнєгал з Україною.
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23.04.2025 14:23 Відповісти
- Це перехресне парування, - кинув Швейк, - взагалі дуже цікава штука. В Празі живе офіціант-негр Християн. Його батько колись був абіссінським королем, і його показували в Празі на Штваніце в цирку. В нього закохалася одна вчителька, що писала віршики до «Лади» про пастушків і лісові струмочки, пішла з ним до готелю і допустилася, як це говориться в святому письмі, перелюбства, потім страшенно здивувалася, що в неї народився такий біленький хлопчик. Та ба, за два тижні хлопчик почав робитися бурим. Бурів, бурів, а тоді за місяць почав чорніти. За півроку був чорнісінький, як його татонько, абіссінський король. Вона з ним пішла в клініку шкірних хвороб, щоб йому якось відновили білий колір шкіри, але там їй сказали, що це справжнісінька чорна негритянська шкіра і що тут уже нічого не вдієш. Вона від горя з'їхала з глузду, почала через газети питати порад, чи є якісь ліки проти негрів, і її відвезли до Катержінок, а негреня віддали в притулок, де всі з нього дуже потішалися. Потім він вивчився на офіціанта і ходив танцювати до нічних кафе. Тепер від нього з великим успіхом родяться чеські мулати, але вони вже іншого кольору, ніж він. Один студент медик, що часто ходив до «Чаші», якось нам пояснював, нібито це не така проста справа. Від такого мулата знову народжуються мулати, а цих уже не можна відрізнити від білих людей. Але несподівано в якомусь поколінні, казав він, може з'явитися негр. Уявіть собі таке нещастя! Ви женитеся з якоюсь панночкою. Ця потвора, зовсім біла, раптом народить вам негра. А якщо дев'ять місяців тому вона ходила без вас подивитись на атлетичні змагання у вар'єте, де виступав якийсь негр, то думаю, що й ви задумаєтесь.

- Випадок вашого негра Християна, - сказав однорічник, - треба розглянути також і з воєнних позицій. Припустімо, цього негра взяли в армію. Він пражанин, отже, належить до двадцять восьмого полку. А ви ж уже чули, що двадцять восьмий перейшов до росіян. Росіяни страшно дивувалися б, коли б узяли в полон і негра Християна. Російські газети, напевно, писали б, що Австрія жене на війну свої колоніальні війська, хоч у неї таких немає, і що вона вже вдалася аж до негритянських резервів.
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23.04.2025 14:28 Відповісти
Там еще є уривок..швейк в ешелоні полонених росіян..дам де повний вагон чурбанів
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23.04.2025 17:39 Відповісти
вибачте, але це не є правда...
я памЬятаю майже дослівно всі видання на чеський, словацький, російский, українский...
ніколи швейк не був в ешелоні полонених росіян..дам де повний вагон чурбанів
так. у полоні він керував полоненими росіянами...
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23.04.2025 20:18 Відповісти
Он пальму покинул, пошел воевать,
Чтоб часть Украины кацапам отдать.
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23.04.2025 14:35 Відповісти
Он пальму покинул, пошел воевать,
Чтоб белою черною Ладою быстенько стать.
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23.04.2025 15:23 Відповісти
шедеврально
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23.04.2025 15:59 Відповісти
Це не я , це- кальцов, чи свєтлов хто їх там кацапів розбере.
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23.04.2025 17:30 Відповісти
Нащо його брали? Треба було в посадці замочити. Тепер ця потвора, яка йшла вбивати українців, буде жерти наші харчі.
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23.04.2025 14:37 Відповісти
Ну ... , людяні , культурні , відповідаєм європейським цінностям

А ось москалям - яка з такого "рекрута - добровольця" - користь ?
Замість віслюка - вантажі трагати ...
Чи надія , що дрон потратиться ... у м"ясних штурмах ?


П.С. Може він розумніший - просто дурника грає ...
Ну тоді талановито
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23.04.2025 16:01 Відповісти
Прямо в зоопарк. Він стане гарним доповненням до гарему горили.
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23.04.2025 14:41 Відповісти
Дайте йому бананів, він їх любив
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23.04.2025 14:54 Відповісти
Мне кажется, он очень обеспокоен дискриминацией русскоязычных в Украине.
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23.04.2025 15:45 Відповісти
таке нікому на обмін не потрібне! навіщо його годувати? розстріляти
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23.04.2025 16:00 Відповісти
Чунга-чанга павзраслєл...
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23.04.2025 16:33 Відповісти
хм- ..хм - расизм.. расизм.. хм! ))))))))))))
ми його потєряємо. держи його за руку - лише очі закрити то ми його фіг найдемо ))))))))))))))))))
це ржака )))) ))))
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23.04.2025 20:10 Відповісти
А он не может попытку к бегству совершить? Никак? Точно? Бо менять этого выродка-павиана точно никто не станет, т.е. абизьяна будет нагрузкой на бюджет до конца войны.
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23.04.2025 23:35 Відповісти
даунбасский шахтер
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24.04.2025 16:51 Відповісти
 
 