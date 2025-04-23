Українські військові взяли в полон найманця із Сенегалу на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Українські військові зі складу 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" взяли в полон африканського найманця із Сенегалу.
Про це повідомили на офіційній сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Полонений був захоплений на Торецькому напрямку. Після затримання він розповів, що навчався у Росії два роки, а згодом планував виїхати до Німеччини. Проте, як стверджує сам сенегалець, йому запропонували "спочатку заробити" на війні, відправивши його на фронт.
Перед полоном чоловік, за його словами, побоювався, що українські військові відкриють по ньому вогонь. Натомість йому просто наказали йти за ними. При огляді у нього виявили незначні поранення, йому надали необхідну медичну допомогу.
У розмові з бійцями він зізнався, що передумав їхати до Європи - тепер хоче повернутися додому. Росію ж охарактеризував як "погано, дуже погано".
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тільки без вусів
А якщо ще він в СеНеГалі в розшуку то тим більше будуть цікавитися, наприклад
Ви кумедні. Сидите на диванчиках і вважаєте, що ми живемо виключно в окопах під відкритим небом.
У нас у кожного купа девайсів. Після виконання бойових завдань народ у вільний час розважається як може. Хто пасеться в інстаграмчиках, хто в тік-токах, а хто, як я, в коментах на Цензорі. Цікаво потикати паличкою в ухилянтів. Лише не нюхати сморід, що від вас виходить.
"Там-там", називається.
Як правило, через соцмережі це йде.
Смартфоном зараз користуватись не вміє хіба що мавпа.
А цей, схоже, не зовсім тупий, якщо спілкуватись на росії зміг.
От до інших, теж не тупих, треба донести думку, що нічого, крім кулі, вони тут не здобудуть.
- Випадок вашого негра Християна, - сказав однорічник, - треба розглянути також і з воєнних позицій. Припустімо, цього негра взяли в армію. Він пражанин, отже, належить до двадцять восьмого полку. А ви ж уже чули, що двадцять восьмий перейшов до росіян. Росіяни страшно дивувалися б, коли б узяли в полон і негра Християна. Російські газети, напевно, писали б, що Австрія жене на війну свої колоніальні війська, хоч у неї таких немає, і що вона вже вдалася аж до негритянських резервів.
я памЬятаю майже дослівно всі видання на чеський, словацький, російский, українский...
ніколи швейк не був в ешелоні полонених росіян..дам де повний вагон чурбанів
так. у полоні він керував полоненими росіянами...
Чтоб часть Украины кацапам отдать.
Чтоб
белоючерною Ладою быстенько стать.
А ось москалям - яка з такого "рекрута - добровольця" - користь ?
Замість віслюка - вантажі трагати ...
Чи надія , що дрон потратиться ... у м"ясних штурмах ?
П.С. Може він розумніший - просто дурника грає ...
Ну тоді талановито
ми його потєряємо. держи його за руку - лише очі закрити то ми його фіг найдемо ))))))))))))))))))
це ржака )))) ))))