Українські військові взяли в полон найманця із Сенегалу на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Українські військові зі складу 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" взяли в полон африканського найманця із Сенегалу.

Про це повідомили на офіційній сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений був захоплений на Торецькому напрямку. Після затримання він розповів, що навчався у Росії два роки, а згодом планував виїхати до Німеччини. Проте, як стверджує сам сенегалець, йому запропонували "спочатку заробити" на війні, відправивши його на фронт.

Перед полоном чоловік, за його словами, побоювався, що українські військові відкриють по ньому вогонь. Натомість йому просто наказали йти за ними. При огляді у нього виявили незначні поранення, йому надали необхідну медичну допомогу.

У розмові з бійцями він зізнався, що передумав їхати до Європи - тепер хоче повернутися додому. Росію ж охарактеризував як "погано, дуже погано".

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