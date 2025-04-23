РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11413 посетителей онлайн
Новости Видео ВСУ взяли в плен наемника из Сенегала
5 883 38

Украинские военные взяли в плен наемника из Сенегала на Торецком направлении. ВИДЕО

Украинские военные из состава 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен африканского наемника из Сенегала.

Об этом сообщили на официальной странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Пленный был захвачен на Торецком направлении. После задержания он рассказал, что учился в России два года, а впоследствии планировал уехать в Германию. Однако, как утверждает сам сенегалец, ему предложили "сначала заработать" на войне, отправив его на фронт.

Перед пленом мужчина, по его словам, опасался, что украинские военные откроют по нему огонь. Вместо этого ему просто приказали идти за ними. При осмотре у него обнаружили незначительные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В разговоре с бойцами он признался, что передумал ехать в Европу - теперь хочет вернуться домой. Россию же охарактеризовал как "плохо, очень плохо".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы взяли в плен российских захватчиков на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Сенегал (11) пленные (2142) война в Украине (3864)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Очередной наемник рассказывает жалостливые истории. На#р эти "жертвы обстоятельств" вообще? Сенегал поможет с обменом на парней ВСУ? Разогнался, как говорят...
показать весь комментарий
23.04.2025 14:05
+13
Он пальму покинул, пошел воевать,
Чтоб часть Украины кацапам отдать.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:35
+11
- Це перехресне парування, - кинув Швейк, - взагалі дуже цікава штука. В Празі живе офіціант-негр Християн. Його батько колись був абіссінським королем, і його показували в Празі на Штваніце в цирку. В нього закохалася одна вчителька, що писала віршики до «Лади» про пастушків і лісові струмочки, пішла з ним до готелю і допустилася, як це говориться в святому письмі, перелюбства, потім страшенно здивувалася, що в неї народився такий біленький хлопчик. Та ба, за два тижні хлопчик почав робитися бурим. Бурів, бурів, а тоді за місяць почав чорніти. За півроку був чорнісінький, як його татонько, абіссінський король. Вона з ним пішла в клініку шкірних хвороб, щоб йому якось відновили білий колір шкіри, але там їй сказали, що це справжнісінька чорна негритянська шкіра і що тут уже нічого не вдієш. Вона від горя з'їхала з глузду, почала через газети питати порад, чи є якісь ліки проти негрів, і її відвезли до Катержінок, а негреня віддали в притулок, де всі з нього дуже потішалися. Потім він вивчився на офіціанта і ходив танцювати до нічних кафе. Тепер від нього з великим успіхом родяться чеські мулати, але вони вже іншого кольору, ніж він. Один студент медик, що часто ходив до «Чаші», якось нам пояснював, нібито це не така проста справа. Від такого мулата знову народжуються мулати, а цих уже не можна відрізнити від білих людей. Але несподівано в якомусь поколінні, казав він, може з'явитися негр. Уявіть собі таке нещастя! Ви женитеся з якоюсь панночкою. Ця потвора, зовсім біла, раптом народить вам негра. А якщо дев'ять місяців тому вона ходила без вас подивитись на атлетичні змагання у вар'єте, де виступав якийсь негр, то думаю, що й ви задумаєтесь.

- Випадок вашого негра Християна, - сказав однорічник, - треба розглянути також і з воєнних позицій. Припустімо, цього негра взяли в армію. Він пражанин, отже, належить до двадцять восьмого полку. А ви ж уже чули, що двадцять восьмий перейшов до росіян. Росіяни страшно дивувалися б, коли б узяли в полон і негра Християна. Російські газети, напевно, писали б, що Австрія жене на війну свої колоніальні війська, хоч у неї таких немає, і що вона вже вдалася аж до негритянських резервів.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та цеж Піськов!!
тільки без вусів
показать весь комментарий
23.04.2025 14:03 Ответить
Очередной наемник рассказывает жалостливые истории. На#р эти "жертвы обстоятельств" вообще? Сенегал поможет с обменом на парней ВСУ? Разогнался, как говорят...
показать весь комментарий
23.04.2025 14:05 Ответить
Міжнародна політика це така штука... Коли хорошо ставишся до чужих громадян, з тобою будуть розмовляти.
А якщо ще він в СеНеГалі в розшуку то тим більше будуть цікавитися, наприклад
показать весь комментарий
23.04.2025 17:04 Ответить
Вітання коментаторам від 49 ОШБ "Карпатська Січ"! ))
Ви кумедні. Сидите на диванчиках і вважаєте, що ми живемо виключно в окопах під відкритим небом.
У нас у кожного купа девайсів. Після виконання бойових завдань народ у вільний час розважається як може. Хто пасеться в інстаграмчиках, хто в тік-токах, а хто, як я, в коментах на Цензорі. Цікаво потикати паличкою в ухилянтів. Лише не нюхати сморід, що від вас виходить.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:06 Ответить
А ви можете свідчення оцього хрукта, мовою оригіналу, про те як "гарно" в росармії та на росії взагалі - та й в їхні сенегальські соцмережі?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:12 Ответить
Здається, в тому Сенегалі усі їх соцмережі - це лупити в барабани, зроблені з місцевих гарбузів.
"Там-там", називається.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:14 Ответить
Русня якось його завербувала.
Як правило, через соцмережі це йде.
Смартфоном зараз користуватись не вміє хіба що мавпа.
А цей, схоже, не зовсім тупий, якщо спілкуватись на росії зміг.
От до інших, теж не тупих, треба донести думку, що нічого, крім кулі, вони тут не здобудуть.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:18 Ответить
воно ж казало що 2 роки вчилось на кацапії, чи ви відео не дивились?
показать весь комментарий
23.04.2025 16:51 Ответить
Бажаю здоровья. 78одшп. Тоже полюбшяю у вільний час на цензорів коментарі почитати
показать весь комментарий
23.04.2025 14:13 Ответить
Так нещодавно один неадекват з автоматом Калашнікова бігав, п'яний в зюзю військовий, стріляв у людей - от від нього сморід і нюхали
показать весь комментарий
23.04.2025 14:17 Ответить
Дивний кацап, мабуть шахтар?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:06 Ответить
Ні, якут. Перший раз на півдні. Так загорів що аж засмажився.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:13 Ответить
з позивним "Уголек".
показать весь комментарий
23.04.2025 15:00 Ответить
кому він потрібен? Навіть на обмін не придатний.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:08 Ответить
Як це непридатний? Подивись "List of mammals of Senegal". Там є багато дикіх обєзьян©. Включаючи мартишок, шимпанзе і павіанів. Їх можна виставити на обмін як осетинів, дагів і кадирок.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:19 Ответить
та ні, якщо хоч чуть по-серйозному: а куда потім тих мартишок дівати?
показать весь комментарий
23.04.2025 14:48 Ответить
Я теж серйозно. Хоч чуть трошки. Міняти мартишок, шимпанзе і павіанів як осетинів, дагів і кадирок. Для кацапів вони всі "чюркі на одно ліцо".
показать весь комментарий
23.04.2025 14:56 Ответить
Хлопак із Сенегалу. Тепер не скоро заспіває: "а в нєй жєна кацапского посла".
показать весь комментарий
23.04.2025 14:10 Ответить
Відос ржачний.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:11 Ответить
Позбиралася наволоч з усього світу
показать весь комментарий
23.04.2025 14:22 Ответить
Переплутав сєнєгал з Україною.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:23 Ответить
- Це перехресне парування, - кинув Швейк, - взагалі дуже цікава штука. В Празі живе офіціант-негр Християн. Його батько колись був абіссінським королем, і його показували в Празі на Штваніце в цирку. В нього закохалася одна вчителька, що писала віршики до «Лади» про пастушків і лісові струмочки, пішла з ним до готелю і допустилася, як це говориться в святому письмі, перелюбства, потім страшенно здивувалася, що в неї народився такий біленький хлопчик. Та ба, за два тижні хлопчик почав робитися бурим. Бурів, бурів, а тоді за місяць почав чорніти. За півроку був чорнісінький, як його татонько, абіссінський король. Вона з ним пішла в клініку шкірних хвороб, щоб йому якось відновили білий колір шкіри, але там їй сказали, що це справжнісінька чорна негритянська шкіра і що тут уже нічого не вдієш. Вона від горя з'їхала з глузду, почала через газети питати порад, чи є якісь ліки проти негрів, і її відвезли до Катержінок, а негреня віддали в притулок, де всі з нього дуже потішалися. Потім він вивчився на офіціанта і ходив танцювати до нічних кафе. Тепер від нього з великим успіхом родяться чеські мулати, але вони вже іншого кольору, ніж він. Один студент медик, що часто ходив до «Чаші», якось нам пояснював, нібито це не така проста справа. Від такого мулата знову народжуються мулати, а цих уже не можна відрізнити від білих людей. Але несподівано в якомусь поколінні, казав він, може з'явитися негр. Уявіть собі таке нещастя! Ви женитеся з якоюсь панночкою. Ця потвора, зовсім біла, раптом народить вам негра. А якщо дев'ять місяців тому вона ходила без вас подивитись на атлетичні змагання у вар'єте, де виступав якийсь негр, то думаю, що й ви задумаєтесь.

- Випадок вашого негра Християна, - сказав однорічник, - треба розглянути також і з воєнних позицій. Припустімо, цього негра взяли в армію. Він пражанин, отже, належить до двадцять восьмого полку. А ви ж уже чули, що двадцять восьмий перейшов до росіян. Росіяни страшно дивувалися б, коли б узяли в полон і негра Християна. Російські газети, напевно, писали б, що Австрія жене на війну свої колоніальні війська, хоч у неї таких немає, і що вона вже вдалася аж до негритянських резервів.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:28 Ответить
Там еще є уривок..швейк в ешелоні полонених росіян..дам де повний вагон чурбанів
показать весь комментарий
23.04.2025 17:39 Ответить
вибачте, але це не є правда...
я памЬятаю майже дослівно всі видання на чеський, словацький, російский, українский...
ніколи швейк не був в ешелоні полонених росіян..дам де повний вагон чурбанів
так. у полоні він керував полоненими росіянами...
показать весь комментарий
23.04.2025 20:18 Ответить
Он пальму покинул, пошел воевать,
Чтоб часть Украины кацапам отдать.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:35 Ответить
Он пальму покинул, пошел воевать,
Чтоб белою черною Ладою быстенько стать.
показать весь комментарий
23.04.2025 15:23 Ответить
шедеврально
показать весь комментарий
23.04.2025 15:59 Ответить
Це не я , це- кальцов, чи свєтлов хто їх там кацапів розбере.
показать весь комментарий
23.04.2025 17:30 Ответить
Нащо його брали? Треба було в посадці замочити. Тепер ця потвора, яка йшла вбивати українців, буде жерти наші харчі.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:37 Ответить
Ну ... , людяні , культурні , відповідаєм європейським цінностям

А ось москалям - яка з такого "рекрута - добровольця" - користь ?
Замість віслюка - вантажі трагати ...
Чи надія , що дрон потратиться ... у м"ясних штурмах ?


П.С. Може він розумніший - просто дурника грає ...
Ну тоді талановито
показать весь комментарий
23.04.2025 16:01 Ответить
Прямо в зоопарк. Він стане гарним доповненням до гарему горили.
показать весь комментарий
23.04.2025 14:41 Ответить
Дайте йому бананів, він їх любив
показать весь комментарий
23.04.2025 14:54 Ответить
Мне кажется, он очень обеспокоен дискриминацией русскоязычных в Украине.
показать весь комментарий
23.04.2025 15:45 Ответить
таке нікому на обмін не потрібне! навіщо його годувати? розстріляти
показать весь комментарий
23.04.2025 16:00 Ответить
Чунга-чанга павзраслєл...
показать весь комментарий
23.04.2025 16:33 Ответить
хм- ..хм - расизм.. расизм.. хм! ))))))))))))
ми його потєряємо. держи його за руку - лише очі закрити то ми його фіг найдемо ))))))))))))))))))
це ржака )))) ))))
показать весь комментарий
23.04.2025 20:10 Ответить
А он не может попытку к бегству совершить? Никак? Точно? Бо менять этого выродка-павиана точно никто не станет, т.е. абизьяна будет нагрузкой на бюджет до конца войны.
показать весь комментарий
23.04.2025 23:35 Ответить
даунбасский шахтер
показать весь комментарий
24.04.2025 16:51 Ответить
 
 