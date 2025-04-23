Украинские военные взяли в плен наемника из Сенегала на Торецком направлении. ВИДЕО
Украинские военные из состава 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен африканского наемника из Сенегала.
Об этом сообщили на официальной странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Пленный был захвачен на Торецком направлении. После задержания он рассказал, что учился в России два года, а впоследствии планировал уехать в Германию. Однако, как утверждает сам сенегалец, ему предложили "сначала заработать" на войне, отправив его на фронт.
Перед пленом мужчина, по его словам, опасался, что украинские военные откроют по нему огонь. Вместо этого ему просто приказали идти за ними. При осмотре у него обнаружили незначительные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В разговоре с бойцами он признался, что передумал ехать в Европу - теперь хочет вернуться домой. Россию же охарактеризовал как "плохо, очень плохо".
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тільки без вусів
А якщо ще він в СеНеГалі в розшуку то тим більше будуть цікавитися, наприклад
Ви кумедні. Сидите на диванчиках і вважаєте, що ми живемо виключно в окопах під відкритим небом.
У нас у кожного купа девайсів. Після виконання бойових завдань народ у вільний час розважається як може. Хто пасеться в інстаграмчиках, хто в тік-токах, а хто, як я, в коментах на Цензорі. Цікаво потикати паличкою в ухилянтів. Лише не нюхати сморід, що від вас виходить.
"Там-там", називається.
Як правило, через соцмережі це йде.
Смартфоном зараз користуватись не вміє хіба що мавпа.
А цей, схоже, не зовсім тупий, якщо спілкуватись на росії зміг.
От до інших, теж не тупих, треба донести думку, що нічого, крім кулі, вони тут не здобудуть.
- Випадок вашого негра Християна, - сказав однорічник, - треба розглянути також і з воєнних позицій. Припустімо, цього негра взяли в армію. Він пражанин, отже, належить до двадцять восьмого полку. А ви ж уже чули, що двадцять восьмий перейшов до росіян. Росіяни страшно дивувалися б, коли б узяли в полон і негра Християна. Російські газети, напевно, писали б, що Австрія жене на війну свої колоніальні війська, хоч у неї таких немає, і що вона вже вдалася аж до негритянських резервів.
я памЬятаю майже дослівно всі видання на чеський, словацький, російский, українский...
ніколи швейк не був в ешелоні полонених росіян..дам де повний вагон чурбанів
так. у полоні він керував полоненими росіянами...
Чтоб часть Украины кацапам отдать.
Чтоб
белоючерною Ладою быстенько стать.
А ось москалям - яка з такого "рекрута - добровольця" - користь ?
Замість віслюка - вантажі трагати ...
Чи надія , що дрон потратиться ... у м"ясних штурмах ?
П.С. Може він розумніший - просто дурника грає ...
Ну тоді талановито
ми його потєряємо. держи його за руку - лише очі закрити то ми його фіг найдемо ))))))))))))))))))
це ржака )))) ))))