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Новости Африканские наемники в РФ Китайские наемники в армии РФ
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На стороне РФ в войне против Украины воюют более 1500 наемников из по меньшей мере 48 стран, - СМИ

За Россию воюют наемники из по меньшей мере 48 стран

В российско-украинской войне на стороне России против ВСУ воюют наемники как минимум из 48 стран. Только в Москве с апреля 2023 года по май 2024 года могли набрать в армию РФ более 1500 иностранцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на данные Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Все иностранцы-новобранцы, поступившие в ВС РФ в Москве, указали в качестве адреса проживания единственный пункт отбора на контракт - улицу Яблочкова, дом 5, здание 1.

Журналисты установили происхождение более 1,3 тысячи иностранцев, которые прошли через московский пункт отбора за период с апреля 2023 года по май 2024 года.

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Из каких стран наемники РФ?

На первом месте по количеству - наемники из стран Южной и Восточной Азии (771 человек). На втором и третьем - государства бывшего СССР (523 человека) и Африки (72 человека).

Однако больше всего иностранных наемников приехали в Россию из Непала. Пункт вербовки на Яблочкова посетили по меньшей мере 603 гражданина этой страны. Это происходит несмотря на то, что власти Непала просили Кремль не набирать граждан страны в армию РФ, однако вербовка продолжается.

Журналисты отыскали сразу четырех граждан Непала, которые прошли отбор на заключение контракта в январе и феврале 2024 года.

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Воевать против Украины на стороне армии РФ едут и жители стран, объявленных российскими властями "недружественными".

Среди них - двое граждан США, а также жители европейских стран, в частности Латвии (4 человека), Франции (2), Италии (2) и других. Больше всего иностранцев из Европы прибыли из Сербии - государства, которое РФ считает "дружественным".

Еще 71 наемник приехал из стран Ближнего Востока - Египта (31), Ирана (7), Алжира (7), Ирака (2), Сирии (1), Турции (1) и других. 72 человека завербовали в российскую армию из стран Африки, где наблюдаются высокие уровни безработицы и бедности. Больше всего из них приехали из Ганы (26 человек), Камеруна (10) и Сенегала (8).

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По данным журналистов, страны бывшего СССР являются крупнейшими после Непала источниками людей для набора на контракт в армию России. Больше всего людей посетили пункт отбора в Москве из Таджикистана (86 человек), Беларуси (71 человек), Узбекистана (71 человек), Кыргызстана (64 человека) и Казахстана (59 человек).

Издание добавляет, что в конце концов десятки иностранцев по адресу на улице Яблочкова воевали против Украины. Часть из них погибла или оказалась в плену у Сил обороны, а некоторые отслужили весь срок контракта и покинули ряды ВС РФ.

Автор: 

армия РФ (19238) наемники рф (2081) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+4
Иноземный перегной..
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23.04.2025 22:52
+2
нахер на цей здичавілий непотріб?
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23.04.2025 23:09
+1
Если бы Зелебобик с Ринатом не зажали бы денег, они бы воевали за нас.
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23.04.2025 22:57
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Иноземный перегной..
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23.04.2025 22:52 Ответить
сєнєгалья впіймали, тепер до африканської колекції треба пігмєя.
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23.04.2025 22:54 Ответить
Если бы Зелебобик с Ринатом не зажали бы денег, они бы воевали за нас.
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23.04.2025 22:57 Ответить
нахер на цей здичавілий непотріб?
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23.04.2025 23:09 Ответить
Так, краще хай журналісти, актори і наукові співробітники йдуть воювати. А мігрантів потім наберемо на роботу, щоб дешевше було.
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24.04.2025 00:04 Ответить
на боці України воюють не дикі немиті істоти, а добровольці з усього цивілізованого світу, а за кацапів усякий непотріб, я про це!
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24.04.2025 00:17 Ответить
Намити от добровольцев отличаются только размером оклада жалования. Если у вас денежное довольствие такое же как и у побратима - вы доброволец. Если выше - вы наёмник.
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24.04.2025 05:53 Ответить
Нахер они надо? В самую первую армяно - азербайджанскую хотели компанией съездить денег срубить. Пролёт. Нужны специалисты. ПВО. Танкисты с опытом вождения раза три превышающим срочку. А такие как мы, сиволапая пехота, они говорили "у нас таких своих полно. За бесплатно"
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24.04.2025 05:50 Ответить
Зєлєнскій зачитував про 4 тис. тільки КНДРівців.
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23.04.2025 23:06 Ответить
Ганьба для такої великоі краіни , як раша
набирати іноземців із Африки і інших краін воювати проти
нашоі краіни !
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23.04.2025 23:07 Ответить
На день роботи ЗСУ.
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23.04.2025 23:31 Ответить
48 країн і більшість з них Африка. В Африці взагалі стопіцот маленьких країн з населенням півтори мавпи
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24.04.2025 00:06 Ответить
То й що... А підорафія взагалі - ненці, буряти, мордва і т.д.
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24.04.2025 05:55 Ответить
Найманці з 48 країн воюють в Україні, але зеленському важливо було зіпсувати стосунки саме з Китаєм , точніше з Сі Цзи Пінем, і тому, коли захопили кількох китайців, зеля публічно почав звинувачувати Сі мало не у вторгненні Китаю в Україну. З Трампом завдання виконано. Той вже вважає Україну не справжньою країною а зеленського гандоном. Черга за Сі. Чому саме ці двоє? Бо саме вони вирішать бути Україні чи не бути. І зеленський робить все можливе, щоб Україна перестала існувати. зеленський то страшний ворог, а тим, хто його підтримує, або служить йому можу побажати лише здохнути в страшних муках. Слуги зеленського і його виборці точно такі покидьки, як кацапи, тільки гірше. Кацапів можна і треба вбивати, а ці істоти прикриті Законом. В гробу я бачив такий закон.
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24.04.2025 07:05 Ответить
расходные чунга-чанги
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24.04.2025 11:37 Ответить
 
 