На стороне РФ в войне против Украины воюют более 1500 наемников из по меньшей мере 48 стран, - СМИ
В российско-украинской войне на стороне России против ВСУ воюют наемники как минимум из 48 стран. Только в Москве с апреля 2023 года по май 2024 года могли набрать в армию РФ более 1500 иностранцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на данные Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
Все иностранцы-новобранцы, поступившие в ВС РФ в Москве, указали в качестве адреса проживания единственный пункт отбора на контракт - улицу Яблочкова, дом 5, здание 1.
Журналисты установили происхождение более 1,3 тысячи иностранцев, которые прошли через московский пункт отбора за период с апреля 2023 года по май 2024 года.
Из каких стран наемники РФ?
На первом месте по количеству - наемники из стран Южной и Восточной Азии (771 человек). На втором и третьем - государства бывшего СССР (523 человека) и Африки (72 человека).
Однако больше всего иностранных наемников приехали в Россию из Непала. Пункт вербовки на Яблочкова посетили по меньшей мере 603 гражданина этой страны. Это происходит несмотря на то, что власти Непала просили Кремль не набирать граждан страны в армию РФ, однако вербовка продолжается.
Журналисты отыскали сразу четырех граждан Непала, которые прошли отбор на заключение контракта в январе и феврале 2024 года.
Воевать против Украины на стороне армии РФ едут и жители стран, объявленных российскими властями "недружественными".
Среди них - двое граждан США, а также жители европейских стран, в частности Латвии (4 человека), Франции (2), Италии (2) и других. Больше всего иностранцев из Европы прибыли из Сербии - государства, которое РФ считает "дружественным".
Еще 71 наемник приехал из стран Ближнего Востока - Египта (31), Ирана (7), Алжира (7), Ирака (2), Сирии (1), Турции (1) и других. 72 человека завербовали в российскую армию из стран Африки, где наблюдаются высокие уровни безработицы и бедности. Больше всего из них приехали из Ганы (26 человек), Камеруна (10) и Сенегала (8).
По данным журналистов, страны бывшего СССР являются крупнейшими после Непала источниками людей для набора на контракт в армию России. Больше всего людей посетили пункт отбора в Москве из Таджикистана (86 человек), Беларуси (71 человек), Узбекистана (71 человек), Кыргызстана (64 человека) и Казахстана (59 человек).
Издание добавляет, что в конце концов десятки иностранцев по адресу на улице Яблочкова воевали против Украины. Часть из них погибла или оказалась в плену у Сил обороны, а некоторые отслужили весь срок контракта и покинули ряды ВС РФ.
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