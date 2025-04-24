Китаец из российской похоронной команды прячется среди сожженной техники и ругает украинские дроны: "Черт! Опять преследуют". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой похоронная команда армии РФ собирает среди сожженной техники своих "двухсотых" в черные мешки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты узнали о приближении украинского дрона и прячутся среди разбитой техники. На записи слышно, как один из оккупантов говорит на китайском языке. Автор публикации уверяет, что китаец сказал "Черт! Опять преследуют".
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Daro Doro
показать весь комментарий24.04.2025 16:27 Ответить Мне нравится 10
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