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Новости Видео Китайские наемники в армии РФ
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Китаец из российской похоронной команды прячется среди сожженной техники и ругает украинские дроны: "Черт! Опять преследуют". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой похоронная команда армии РФ собирает среди сожженной техники своих "двухсотых" в черные мешки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты узнали о приближении украинского дрона и прячутся среди разбитой техники. На записи слышно, как один из оккупантов говорит на китайском языке. Автор публикации уверяет, что китаец сказал "Черт! Опять преследуют".

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Автор: 

армия РФ (19249) Китай (2976)


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китайцям як і росіянам на своїх пофіг бо вони така сама імперія з кучі народів що підкорені ханцями . просто вони для нас всі на одне обличчя
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24.04.2025 16:27 Ответить
 
 