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Новини У Росії судять військових РФ
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Екскомандувача 58-ї армії РФ Попова, який скаржився на великі втрати, засудили до 5 років у Росії

Справа генерала РФ Івана Попова. Оголошено вирок

У Росії Тамбовський гарнізонний військовий суд засудив до 5 років позбавлення волі екскомандувача 58-ї армії РФ Івана Попова. Його було звільнено з посади влітку 2023 року. Він стверджує, що його усунуло "вище командування" після того, як він доповів про проблеми в армії та розкритикував рішення керівництва Міноборони РФ.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Так, його було визнано винним у шахрайстві, скоєному організованою групою в особливо великому розмірі, а також у службовому підробленні документів.

Попову призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі у колонії загального режиму та штраф у розмірі 800 тисяч рублів. Крім того, його позбавили військового звання.

Також читайте: Російських військових можуть арештовувати у ЄС через участь у війні проти України, - The Moscow Times

Справа Попова

Попова було затримано ще в травні 2024 року. У липні того ж року, після трьох звернень адвокатів, суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Проте у лютому 2025 року суд ухвалив рішення про його повторне поміщення до слідчого ізолятора.

За інформацією військової прокуратури, генерал нібито самовільно залишив Тамбов і вирушив до Москви без відповідного дозволу.

Його підозрюють у причетності до розкрадання 1,7 тисячі тонн виробів металопрокату вартістю понад 100 мільйонів рублів, які призначалися для зведення оборонних споруд на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Читайте: Росія готова укласти угоду щодо України, однак є деталі, які потрібно доопрацювати, - Лавров

Автор: 

армія рф (17419) вирок (1071) росія (65244)


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Топ коментарі
+8
І у них теж бойових судять, не тільки у нас.
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25.04.2025 08:39
+8
Сподіваюсь сдохне невдовзі у рашистській катівні! Дуже мені імпонує комуняцька а тепер і рашистська звичка знищувати своїх найвірніших адептів!
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25.04.2025 08:44
+8
харошеє начінаніє. Прадалжайтє.
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25.04.2025 08:51
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І у них теж бойових судять, не тільки у нас.
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25.04.2025 08:39 Відповісти
зейло навчилося у *****
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25.04.2025 08:49 Відповісти
Ванюша, ти порівнюєш мишебратського військового злочинця з українськими генералами?
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25.04.2025 09:06 Відповісти
Цей попався не через неефективність, а через те, що рота відкривав зайве.
Сидів би тихо - далі б гнав окопне м'ясо на забій, кому там втрати цікаві?
Виключно політична справа, як з Червінським.
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25.04.2025 09:10 Відповісти
Чого ви "серетесь"? Ліквідація "активного штика"у ворога, який вміє тверезо мислить - це прекрасно... Як мені відомо, він поліз проти Путіна, бо сказав, що війська РФ влипли у "м"ясорубку", і легкої перемоги не буде. Росія просто перемеле армію в цій "бойні", не добившись нічого... Дивно інше - дали такий малий строк, як за "незначний" злочин. Але тут же позбавили військового звання. А цю додаткову міру покарання застосовують, на практиці, лише при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів... (правда, в цьому можу помилиться - бо вже років з десять не маю доступу до чинного російського законодавства).
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25.04.2025 11:00 Відповісти
Так то добре, коли у русні емоціо переважає раціо.
Могли б і залишити, бо технічно адекватний, але зарубали, бо ідеологічно незручний.
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25.04.2025 11:04 Відповісти
просто ху йло побачило у ньому другого пригожина і тому жим-жим. тому і вирішили його знищити повністю морально. до речі, тут сьогодні цікаве написали:

25.‎04.‎2025

В спеціалізованому (для військових) мікрорайоні Балашихи (Московська, РФ) в результаті вибуху замінованого автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, колишній керівник групи службового розслідування дій командуючого 58-ї армії Попова в січні 2024, результати якого було передано в органи Головної військової прокуратури РФ.

5 років тюремного ув'язнення отримав колишній командуючий 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов відомий своєю знаменитою фразою "От армии остался штаб и рота охраны" сказаної прямо в кабінеті начальника ГШ РФ Герасимова. Звинувачення суду стандартні - розкрадання в особливо великих розмірах.
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25.04.2025 14:07 Відповісти
Взагалі то порівяння стосувалося не генералів ,а керівників держави .
По друге - якщо генерал носить українські лампаси - це не дає йому право вчиняти злочини бо він "ураїнський.
По третє - не даремно москалі - заявляють,шо : "Ми адін народ" - дивляться на твій комент - і думають - це наш братушка - він так само тикає і бикує до незнайомих ,як і ми...
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25.04.2025 09:18 Відповісти
Дивлячись на свавілья яке діеться в Україні ми таки один нарот!
Ба навіть гірше в ссосії платять, а в нас старих-хворих на убой!
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25.04.2025 09:43 Відповісти
Штурми на милицях вже є?
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25.04.2025 10:12 Відповісти
є іфарти-інсульти, смерті від пневмоній в учебках!
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25.04.2025 10:22 Відповісти
Це є. А як русня - на вірну смерть, без зброї на милицях - таке є?
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25.04.2025 10:24 Відповісти
А як русня - на вірну смерть ідуть за ГРОШІ ДОБРОВІЛЬНО!
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25.04.2025 10:31 Відповісти
Це вже їх особливості виховання. Як особливості виховання радикальних ісламістів, які свідомо гинуть заради гурій.
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25.04.2025 10:35 Відповісти
А гооловне совок в головах і скотьське відношення до людей!
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25.04.2025 10:24 Відповісти
Відправка недолікованих в окопи є . Чим не схоже ?
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25.04.2025 10:30 Відповісти
Рівно два роки тому так загинув Костя Берлин не дали долікуватись.
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25.04.2025 10:33 Відповісти
Тим, що цих недолікованих без зброї в атаку не посилають в якості приманки для дронів.
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25.04.2025 10:37 Відповісти
Тому ми і відрізняємося від москалів - але не так сильно ,як хочеться ....

Для мене критерієм ,що ми не далеко втекли є мова наших "патріотів " - оця матєрщина , гомо-анальна фєня і бидлувате хамське тикання та неповага до незнайомих . Для мене - це явна присутність московського культурного коду.
Ви почитайте як спілкувалися воїни УПА - там теж є жорсткі вислови стосовно ворога - але жодних матів ,цієї похабщини з сексуальним підтекстом - яка була присутня в совєцько-рабочє-крєстянскій армії
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25.04.2025 10:58 Відповісти
Триста років в одній "тюрмі народів" даром не пройшли.
Але курс у нас був на відрив від цього.
Русні не сподобалось. Відчувши, що втрачає нас, пішла війною.
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25.04.2025 11:02 Відповісти
Яка у вас логіка?
Люди пишуть, що зейло навчилося у *****, то це, що, - вони порівнюють,
чи вибране вами зейло фатично копіює московитів???
У вас в голові незрозуміло що, напевно резинка від трусів,
що тримає вуха !
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25.04.2025 12:36 Відповісти
Йому не один *** - чим більші втрати тим краще - мало дали
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25.04.2025 08:39 Відповісти
Московити злякались, що цей Попов збіжить до українців? Тому і на фронт не відправили? 5 років за 100 млн - це ж на сміх.
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25.04.2025 08:41 Відповісти
Сподіваюсь сдохне невдовзі у рашистській катівні! Дуже мені імпонує комуняцька а тепер і рашистська звичка знищувати своїх найвірніших адептів!
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25.04.2025 08:44 Відповісти
харошеє начінаніє. Прадалжайтє.
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25.04.2025 08:51 Відповісти
Мабуть делится розуму не хватає, а міг би красиво померти коли ще служив, викликавши вогонь ЗСУ на себе і свій штаб
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25.04.2025 08:55 Відповісти
Побільше б таких вироків, але треба починати з }{уйла! 😁
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25.04.2025 09:08 Відповісти
Ми дуже вдячні кацапським корупціонерам, а кацапи вдячні нашим розкрадачам. Єдине чим можна втішитись то це тим що кацапи ще більше корумповані за наших "лампасоносних". Переконаний що якби не корупція в вищих ешелонах влади то від кацапів в Україні вже б і мокрого місця не лишилось...
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25.04.2025 09:13 Відповісти
У нас таких не садять, у нас таким орден Б.Хмельницького дають.
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25.04.2025 09:47 Відповісти
копія жукова - гнав на убій і крав.
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25.04.2025 10:10 Відповісти
перебейте там друг друга-Украине только лучше будет!
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25.04.2025 10:39 Відповісти
Надеюсь этот ******** с ихней тюрьмы уже не выйдет.
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25.04.2025 12:06 Відповісти
Может выйти через контракт рядовым в сво,а там гядиш, и "мамлея" заработает
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25.04.2025 13:30 Відповісти
 
 