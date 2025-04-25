Екскомандувача 58-ї армії РФ Попова, який скаржився на великі втрати, засудили до 5 років у Росії

У Росії Тамбовський гарнізонний військовий суд засудив до 5 років позбавлення волі екскомандувача 58-ї армії РФ Івана Попова. Його було звільнено з посади влітку 2023 року. Він стверджує, що його усунуло "вище командування" після того, як він доповів про проблеми в армії та розкритикував рішення керівництва Міноборони РФ.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Так, його було визнано винним у шахрайстві, скоєному організованою групою в особливо великому розмірі, а також у службовому підробленні документів.

Попову призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі у колонії загального режиму та штраф у розмірі 800 тисяч рублів. Крім того, його позбавили військового звання.

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Справа Попова

Попова було затримано ще в травні 2024 року. У липні того ж року, після трьох звернень адвокатів, суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Проте у лютому 2025 року суд ухвалив рішення про його повторне поміщення до слідчого ізолятора.

За інформацією військової прокуратури, генерал нібито самовільно залишив Тамбов і вирушив до Москви без відповідного дозволу.

Його підозрюють у причетності до розкрадання 1,7 тисячі тонн виробів металопрокату вартістю понад 100 мільйонів рублів, які призначалися для зведення оборонних споруд на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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