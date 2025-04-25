Екскомандувача 58-ї армії РФ Попова, який скаржився на великі втрати, засудили до 5 років у Росії
У Росії Тамбовський гарнізонний військовий суд засудив до 5 років позбавлення волі екскомандувача 58-ї армії РФ Івана Попова. Його було звільнено з посади влітку 2023 року. Він стверджує, що його усунуло "вище командування" після того, як він доповів про проблеми в армії та розкритикував рішення керівництва Міноборони РФ.
Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.
Так, його було визнано винним у шахрайстві, скоєному організованою групою в особливо великому розмірі, а також у службовому підробленні документів.
Попову призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі у колонії загального режиму та штраф у розмірі 800 тисяч рублів. Крім того, його позбавили військового звання.
Справа Попова
Попова було затримано ще в травні 2024 року. У липні того ж року, після трьох звернень адвокатів, суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.
Проте у лютому 2025 року суд ухвалив рішення про його повторне поміщення до слідчого ізолятора.
За інформацією військової прокуратури, генерал нібито самовільно залишив Тамбов і вирушив до Москви без відповідного дозволу.
Його підозрюють у причетності до розкрадання 1,7 тисячі тонн виробів металопрокату вартістю понад 100 мільйонів рублів, які призначалися для зведення оборонних споруд на тимчасово окупованій території Запорізької області.
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Сидів би тихо - далі б гнав окопне м'ясо на забій, кому там втрати цікаві?
Виключно політична справа, як з Червінським.
Могли б і залишити, бо технічно адекватний, але зарубали, бо ідеологічно незручний.
25.04.2025
В спеціалізованому (для військових) мікрорайоні Балашихи (Московська, РФ) в результаті вибуху замінованого автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, колишній керівник групи службового розслідування дій командуючого 58-ї армії Попова в січні 2024, результати якого було передано в органи Головної військової прокуратури РФ.
5 років тюремного ув'язнення отримав колишній командуючий 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов відомий своєю знаменитою фразою "От армии остался штаб и рота охраны" сказаної прямо в кабінеті начальника ГШ РФ Герасимова. Звинувачення суду стандартні - розкрадання в особливо великих розмірах.
По друге - якщо генерал носить українські лампаси - це не дає йому право вчиняти злочини бо він "ураїнський.
По третє - не даремно москалі - заявляють,шо : "Ми адін народ" - дивляться на твій комент - і думають - це наш братушка - він так само тикає і бикує до незнайомих ,як і ми...
Ба навіть гірше в ссосії платять, а в нас старих-хворих на убой!
Для мене критерієм ,що ми не далеко втекли є мова наших "патріотів " - оця матєрщина , гомо-анальна фєня і бидлувате хамське тикання та неповага до незнайомих . Для мене - це явна присутність московського культурного коду.
Ви почитайте як спілкувалися воїни УПА - там теж є жорсткі вислови стосовно ворога - але жодних матів ,цієї похабщини з сексуальним підтекстом - яка була присутня в совєцько-рабочє-крєстянскій армії
Але курс у нас був на відрив від цього.
Русні не сподобалось. Відчувши, що втрачає нас, пішла війною.
Люди пишуть, що зейло навчилося у *****, то це, що, - вони порівнюють,
чи вибране вами зейло фатично копіює московитів???
У вас в голові незрозуміло що, напевно резинка від трусів,
що тримає вуха !