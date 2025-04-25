Экс-командующего 58-й армии РФ Попова, который жаловался на большие потери, приговорили к 5 годам в России

В России Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы экс-командующего 58-й армии РФ Ивана Попова. Он был уволен с должности летом 2023 года. Он утверждает, что его отстранило "высшее командование" после того, как он доложил о проблемах в армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, он был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в служебном подлоге документов.

Попову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, его лишили воинского звания.

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Дело Попова

Попов был задержан еще в мае 2024 года. В июле того же года, после трех обращений адвокатов, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Однако в феврале 2025 года суд принял решение о его повторном помещении в следственный изолятор.

По информации военной прокуратуры, генерал якобы самовольно покинул Тамбов и отправился в Москву без соответствующего разрешения.

Его подозревают в причастности к хищению 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 100 миллионов рублей, которые предназначались для возведения оборонительных сооружений на временно оккупированной территории Запорожской области.

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