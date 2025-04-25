Экс-командующего 58-й армии РФ Попова, который жаловался на большие потери, приговорили к 5 годам в России
В России Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы экс-командующего 58-й армии РФ Ивана Попова. Он был уволен с должности летом 2023 года. Он утверждает, что его отстранило "высшее командование" после того, как он доложил о проблемах в армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ.
Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.
Так, он был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в служебном подлоге документов.
Попову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, его лишили воинского звания.
Дело Попова
Попов был задержан еще в мае 2024 года. В июле того же года, после трех обращений адвокатов, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Однако в феврале 2025 года суд принял решение о его повторном помещении в следственный изолятор.
По информации военной прокуратуры, генерал якобы самовольно покинул Тамбов и отправился в Москву без соответствующего разрешения.
Его подозревают в причастности к хищению 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 100 миллионов рублей, которые предназначались для возведения оборонительных сооружений на временно оккупированной территории Запорожской области.
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Сидів би тихо - далі б гнав окопне м'ясо на забій, кому там втрати цікаві?
Виключно політична справа, як з Червінським.
Могли б і залишити, бо технічно адекватний, але зарубали, бо ідеологічно незручний.
25.04.2025
В спеціалізованому (для військових) мікрорайоні Балашихи (Московська, РФ) в результаті вибуху замінованого автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, колишній керівник групи службового розслідування дій командуючого 58-ї армії Попова в січні 2024, результати якого було передано в органи Головної військової прокуратури РФ.
5 років тюремного ув'язнення отримав колишній командуючий 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов відомий своєю знаменитою фразою "От армии остался штаб и рота охраны" сказаної прямо в кабінеті начальника ГШ РФ Герасимова. Звинувачення суду стандартні - розкрадання в особливо великих розмірах.
По друге - якщо генерал носить українські лампаси - це не дає йому право вчиняти злочини бо він "ураїнський.
По третє - не даремно москалі - заявляють,шо : "Ми адін народ" - дивляться на твій комент - і думають - це наш братушка - він так само тикає і бикує до незнайомих ,як і ми...
Ба навіть гірше в ссосії платять, а в нас старих-хворих на убой!
Для мене критерієм ,що ми не далеко втекли є мова наших "патріотів " - оця матєрщина , гомо-анальна фєня і бидлувате хамське тикання та неповага до незнайомих . Для мене - це явна присутність московського культурного коду.
Ви почитайте як спілкувалися воїни УПА - там теж є жорсткі вислови стосовно ворога - але жодних матів ,цієї похабщини з сексуальним підтекстом - яка була присутня в совєцько-рабочє-крєстянскій армії
Але курс у нас був на відрив від цього.
Русні не сподобалось. Відчувши, що втрачає нас, пішла війною.
Люди пишуть, що зейло навчилося у *****, то це, що, - вони порівнюють,
чи вибране вами зейло фатично копіює московитів???
У вас в голові незрозуміло що, напевно резинка від трусів,
що тримає вуха !