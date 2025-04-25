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Новости В России судят военных РФ
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Экс-командующего 58-й армии РФ Попова, который жаловался на большие потери, приговорили к 5 годам в России

Дело генерала РФ Ивана Попова. Оглашен приговор

В России Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы экс-командующего 58-й армии РФ Ивана Попова. Он был уволен с должности летом 2023 года. Он утверждает, что его отстранило "высшее командование" после того, как он доложил о проблемах в армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Так, он был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в служебном подлоге документов.

Попову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, его лишили воинского звания.

Также читайте: Российских военных могут арестовывать в ЕС из-за участия в войне против Украины, - The Moscow Times

Дело Попова

Попов был задержан еще в мае 2024 года. В июле того же года, после трех обращений адвокатов, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Однако в феврале 2025 года суд принял решение о его повторном помещении в следственный изолятор.

По информации военной прокуратуры, генерал якобы самовольно покинул Тамбов и отправился в Москву без соответствующего разрешения.

Его подозревают в причастности к хищению 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 100 миллионов рублей, которые предназначались для возведения оборонительных сооружений на временно оккупированной территории Запорожской области.

Читайте: Россия готова заключить соглашение по Украине, однако есть детали, которые нужно доработать, - Лавров

Автор: 

армия РФ (19269) приговор (1217) россия (95585)


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Топ комментарии
+8
І у них теж бойових судять, не тільки у нас.
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25.04.2025 08:39
+8
Сподіваюсь сдохне невдовзі у рашистській катівні! Дуже мені імпонує комуняцька а тепер і рашистська звичка знищувати своїх найвірніших адептів!
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25.04.2025 08:44
+8
харошеє начінаніє. Прадалжайтє.
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25.04.2025 08:51
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Правила форума Совет форумчан
І у них теж бойових судять, не тільки у нас.
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25.04.2025 08:39 Ответить
зейло навчилося у *****
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25.04.2025 08:49 Ответить
Ванюша, ти порівнюєш мишебратського військового злочинця з українськими генералами?
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25.04.2025 09:06 Ответить
Цей попався не через неефективність, а через те, що рота відкривав зайве.
Сидів би тихо - далі б гнав окопне м'ясо на забій, кому там втрати цікаві?
Виключно політична справа, як з Червінським.
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25.04.2025 09:10 Ответить
Чого ви "серетесь"? Ліквідація "активного штика"у ворога, який вміє тверезо мислить - це прекрасно... Як мені відомо, він поліз проти Путіна, бо сказав, що війська РФ влипли у "м"ясорубку", і легкої перемоги не буде. Росія просто перемеле армію в цій "бойні", не добившись нічого... Дивно інше - дали такий малий строк, як за "незначний" злочин. Але тут же позбавили військового звання. А цю додаткову міру покарання застосовують, на практиці, лише при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів... (правда, в цьому можу помилиться - бо вже років з десять не маю доступу до чинного російського законодавства).
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25.04.2025 11:00 Ответить
Так то добре, коли у русні емоціо переважає раціо.
Могли б і залишити, бо технічно адекватний, але зарубали, бо ідеологічно незручний.
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25.04.2025 11:04 Ответить
просто ху йло побачило у ньому другого пригожина і тому жим-жим. тому і вирішили його знищити повністю морально. до речі, тут сьогодні цікаве написали:

25.‎04.‎2025

В спеціалізованому (для військових) мікрорайоні Балашихи (Московська, РФ) в результаті вибуху замінованого автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, колишній керівник групи службового розслідування дій командуючого 58-ї армії Попова в січні 2024, результати якого було передано в органи Головної військової прокуратури РФ.

5 років тюремного ув'язнення отримав колишній командуючий 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов відомий своєю знаменитою фразою "От армии остался штаб и рота охраны" сказаної прямо в кабінеті начальника ГШ РФ Герасимова. Звинувачення суду стандартні - розкрадання в особливо великих розмірах.
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25.04.2025 14:07 Ответить
Взагалі то порівяння стосувалося не генералів ,а керівників держави .
По друге - якщо генерал носить українські лампаси - це не дає йому право вчиняти злочини бо він "ураїнський.
По третє - не даремно москалі - заявляють,шо : "Ми адін народ" - дивляться на твій комент - і думають - це наш братушка - він так само тикає і бикує до незнайомих ,як і ми...
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25.04.2025 09:18 Ответить
Дивлячись на свавілья яке діеться в Україні ми таки один нарот!
Ба навіть гірше в ссосії платять, а в нас старих-хворих на убой!
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25.04.2025 09:43 Ответить
Штурми на милицях вже є?
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25.04.2025 10:12 Ответить
є іфарти-інсульти, смерті від пневмоній в учебках!
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25.04.2025 10:22 Ответить
Це є. А як русня - на вірну смерть, без зброї на милицях - таке є?
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25.04.2025 10:24 Ответить
А як русня - на вірну смерть ідуть за ГРОШІ ДОБРОВІЛЬНО!
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25.04.2025 10:31 Ответить
Це вже їх особливості виховання. Як особливості виховання радикальних ісламістів, які свідомо гинуть заради гурій.
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25.04.2025 10:35 Ответить
А гооловне совок в головах і скотьське відношення до людей!
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25.04.2025 10:24 Ответить
Відправка недолікованих в окопи є . Чим не схоже ?
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25.04.2025 10:30 Ответить
Рівно два роки тому так загинув Костя Берлин не дали долікуватись.
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25.04.2025 10:33 Ответить
Тим, що цих недолікованих без зброї в атаку не посилають в якості приманки для дронів.
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25.04.2025 10:37 Ответить
Тому ми і відрізняємося від москалів - але не так сильно ,як хочеться ....

Для мене критерієм ,що ми не далеко втекли є мова наших "патріотів " - оця матєрщина , гомо-анальна фєня і бидлувате хамське тикання та неповага до незнайомих . Для мене - це явна присутність московського культурного коду.
Ви почитайте як спілкувалися воїни УПА - там теж є жорсткі вислови стосовно ворога - але жодних матів ,цієї похабщини з сексуальним підтекстом - яка була присутня в совєцько-рабочє-крєстянскій армії
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25.04.2025 10:58 Ответить
Триста років в одній "тюрмі народів" даром не пройшли.
Але курс у нас був на відрив від цього.
Русні не сподобалось. Відчувши, що втрачає нас, пішла війною.
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25.04.2025 11:02 Ответить
Яка у вас логіка?
Люди пишуть, що зейло навчилося у *****, то це, що, - вони порівнюють,
чи вибране вами зейло фатично копіює московитів???
У вас в голові незрозуміло що, напевно резинка від трусів,
що тримає вуха !
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25.04.2025 12:36 Ответить
Йому не один *** - чим більші втрати тим краще - мало дали
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25.04.2025 08:39 Ответить
Московити злякались, що цей Попов збіжить до українців? Тому і на фронт не відправили? 5 років за 100 млн - це ж на сміх.
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25.04.2025 08:41 Ответить
Сподіваюсь сдохне невдовзі у рашистській катівні! Дуже мені імпонує комуняцька а тепер і рашистська звичка знищувати своїх найвірніших адептів!
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25.04.2025 08:44 Ответить
харошеє начінаніє. Прадалжайтє.
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25.04.2025 08:51 Ответить
Мабуть делится розуму не хватає, а міг би красиво померти коли ще служив, викликавши вогонь ЗСУ на себе і свій штаб
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25.04.2025 08:55 Ответить
Побільше б таких вироків, але треба починати з }{уйла! 😁
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25.04.2025 09:08 Ответить
Ми дуже вдячні кацапським корупціонерам, а кацапи вдячні нашим розкрадачам. Єдине чим можна втішитись то це тим що кацапи ще більше корумповані за наших "лампасоносних". Переконаний що якби не корупція в вищих ешелонах влади то від кацапів в Україні вже б і мокрого місця не лишилось...
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25.04.2025 09:13 Ответить
У нас таких не садять, у нас таким орден Б.Хмельницького дають.
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25.04.2025 09:47 Ответить
копія жукова - гнав на убій і крав.
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25.04.2025 10:10 Ответить
перебейте там друг друга-Украине только лучше будет!
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25.04.2025 10:39 Ответить
Надеюсь этот ******** с ихней тюрьмы уже не выйдет.
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25.04.2025 12:06 Ответить
Может выйти через контракт рядовым в сво,а там гядиш, и "мамлея" заработает
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25.04.2025 13:30 Ответить
 
 