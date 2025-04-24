РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5550 посетителей онлайн
Новости Арест армии РФ
2 284 14

Российских военных могут арестовывать в ЕС из-за участия в войне против Украины, - The Moscow Times

На востоке Украины российские войска страдают от недостатка обеспечения

Граждане России, которые воевали против Украины, могут столкнуться с арестами или уголовным преследованием в странах Европейского Союза. Об этом предупредили в посольствах РФ в Германии и Нидерландах.

Об этом сообщает The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

В российском диппредставительстве в Германии указали, что формально участие в вооруженных конфликтах за рубежом не является уголовным преступлением по местному законодательству, однако возможно преследование по другим статьям - в частности, за вербовку на службу в интересах иностранного государства или публичное одобрение военных преступлений, в частности использование символов Z и V.

В ФРГ также с 2002 года действует Международный уголовный кодекс, который позволяет преследовать иностранцев за преступления, совершенные за пределами страны. После начала полномасштабной войны против Украины Генпрокуратура и Минюст Германии инициировали расследование преступлений, совершенных российскими военными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант выпал из кузова машины на полном ходу во время эвакуации: "Тихо, бл#дь!!! Улетел, #бана в рот!". ВИДЕО

Посольство РФ в Нидерландах отметило, что участие в боевых действиях не является основанием для уголовного преследования в этой стране, но международное право позволяет применять универсальную юрисдикцию к преступлениям против человечности, в частности военных преступлений, которые не имеют срока давности.

Кроме того, не исключено, что украинская власть может инициировать розыск россиян, которых подозревает в военных преступлениях, через Интерпол или в соответствии с соглашениями об экстрадиции, подписанными со странами ЕС.

В Еврокомиссии объяснили, что Шенгенский пограничный кодекс позволяет странам-членам отказать во въезде участникам войны. В то же время решение о допуске, аресте или открытии уголовных дел принимаются каждым государством отдельно.

Эксперты подчеркивают, что миграционная политика в ЕС регулируется национальными законами. Как отметила президент ассоциации "Comitas Gentium Франция-Россия" Карин Беше-Головко, Евросоюз может лишь рекомендовать действия, но решение принимает каждая страна.

На данный момент, по данным дипломатических представительств РФ в Германии и Нидерландах, арестов российских участников войны не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китаец из российской похоронной команды прячется среди сожженной техники и ругает украинские дроны: "Черт! Опять преследуют". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) война в Украине (3902)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Они бы и сами от голландской тюрмы не отказались, там жить намного лучше, чем на российской деревне.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:55
+2
Ви,панове, мали це робити з перших днів війни. Але ж - улуські баляріни, пушкіни, толстоєвські вам не давали.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:53
+2
але для цього потрібно щоб українська влада проявила ініціативу..
Так отож
показать весь комментарий
24.04.2025 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.04.2025 17:47 Ответить
Та ладна! Наёмников, воюющих без объявления войны, могут арестовать и посадить??? От эта Эвропа вы прогресс
Кондомы.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:51 Ответить
Арештовувати убивць з московії, в країнах ЄС, то така собі, забава, а ось повісити їх, це більш дієвий захід, як у Сирії!!
показать весь комментарий
24.04.2025 17:51 Ответить
Ви,панове, мали це робити з перших днів війни. Але ж - улуські баляріни, пушкіни, толстоєвські вам не давали.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:53 Ответить
Они бы и сами от голландской тюрмы не отказались, там жить намного лучше, чем на российской деревне.
показать весь комментарий
24.04.2025 17:55 Ответить
але для цього потрібно щоб українська влада проявила ініціативу..
Так отож
показать весь комментарий
24.04.2025 18:04 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2025 18:32 Ответить
файна бабайка
показать весь комментарий
24.04.2025 18:41 Ответить
Ключове слово«можуть».
Можуть тауруси дать,можуть миротвопчі війська ввести...
А була б хороша розвідка і тауруси,могли б оту пускову корейську,що запустила балістику по Києву,розщепити на атоми разом з розрахунком,єсть підозра,також корейським.
А наш президент поїхав у пар по дальнобійні луки.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:50 Ответить
Очень политкорректный заголовок.
Это террористы.. не могут а должны.
показать весь комментарий
24.04.2025 18:53 Ответить
Ага, вірю....
показать весь комментарий
24.04.2025 20:28 Ответить
А чому оркосвині досі подорожують Європою, вже давно треба було заборонити тварям з болота їздити по Європі!
показать весь комментарий
24.04.2025 21:01 Ответить
Це істинно і логічно!!
І членів сімей - принаймі на допит ( збір розвід Інфо та опитування про які військові злочини маєте дані)
І всіх російських силовіків і дупутатів
показать весь комментарий
24.04.2025 22:32 Ответить
 
 