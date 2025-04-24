Российских военных могут арестовывать в ЕС из-за участия в войне против Украины, - The Moscow Times

Граждане России, которые воевали против Украины, могут столкнуться с арестами или уголовным преследованием в странах Европейского Союза. Об этом предупредили в посольствах РФ в Германии и Нидерландах.

Об этом сообщает The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

В российском диппредставительстве в Германии указали, что формально участие в вооруженных конфликтах за рубежом не является уголовным преступлением по местному законодательству, однако возможно преследование по другим статьям - в частности, за вербовку на службу в интересах иностранного государства или публичное одобрение военных преступлений, в частности использование символов Z и V.

В ФРГ также с 2002 года действует Международный уголовный кодекс, который позволяет преследовать иностранцев за преступления, совершенные за пределами страны. После начала полномасштабной войны против Украины Генпрокуратура и Минюст Германии инициировали расследование преступлений, совершенных российскими военными.

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Посольство РФ в Нидерландах отметило, что участие в боевых действиях не является основанием для уголовного преследования в этой стране, но международное право позволяет применять универсальную юрисдикцию к преступлениям против человечности, в частности военных преступлений, которые не имеют срока давности.

Кроме того, не исключено, что украинская власть может инициировать розыск россиян, которых подозревает в военных преступлениях, через Интерпол или в соответствии с соглашениями об экстрадиции, подписанными со странами ЕС.

В Еврокомиссии объяснили, что Шенгенский пограничный кодекс позволяет странам-членам отказать во въезде участникам войны. В то же время решение о допуске, аресте или открытии уголовных дел принимаются каждым государством отдельно.

Эксперты подчеркивают, что миграционная политика в ЕС регулируется национальными законами. Как отметила президент ассоциации "Comitas Gentium Франция-Россия" Карин Беше-Головко, Евросоюз может лишь рекомендовать действия, но решение принимает каждая страна.

На данный момент, по данным дипломатических представительств РФ в Германии и Нидерландах, арестов российских участников войны не зафиксировано.

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