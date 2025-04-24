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Раненый оккупант выпал из кузова машины на полном ходу во время эвакуации: "Тихо, бл#дь!!! Улетел, #бана в рот!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда раненый россиянин во время эвакуации выпадает из кузова эвакуационного автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его приспешник поднял шум и докричался до водителя, чтобы тот остановился. На записи видно, как россиянин приближается к телу "космонавта", который не подает явных признаков жизни.

Читайте: Количество космических пусков в России обвалилось до уровней первой половины 1960-х

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рекордный полет: тело оккупанта поднимается на несколько десятков метров в воздух после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) курьез (4057) медицина (2521) Роскосмос (59) эвакуация (2072)


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Топ комментарии
+17
Напевно зараз почне їбати його в рот.
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24.04.2025 17:00
+14
А хто його в рот?
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24.04.2025 17:00
+13
Проти дронів дробовик . У них їх багато видів масово виробляють. А нас годують казками про ЗЕлїярд дерев Потужності
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24.04.2025 17:05
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А хто його в рот?
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24.04.2025 17:00 Ответить
Напевно зараз почне їбати його в рот.
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24.04.2025 17:00 Ответить
Бомжі грьобані, без роду племені!
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24.04.2025 17:01 Ответить
Що в руках у кацапа ?
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24.04.2025 17:03 Ответить
Проти дронів дробовик . У них їх багато видів масово виробляють. А нас годують казками про ЗЕлїярд дерев Потужності
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24.04.2025 17:05 Ответить
Багато каже те виробляють?
А чому тоді кацапи калашові 7.62/39 в окопних умовах переробляють на дробові?
Може в них іще і бронетехніки досить, але вони із почуттів любові до ішаків іздять на них?
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24.04.2025 18:34 Ответить
Є підрозділи непотрібу, їх навіть не евакують, просто списують разом з проплаченою амуніцією .
А є досить потужно упаковані.

Переробляють щоб два ствола не таскати на штурм
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24.04.2025 22:38 Ответить
Шановний Az AZLK
У мене немає ніяких сумнівів що до вас і ваших переконань.
Я вважаю вас одним із двух:
1) ви є українець який любить Україну,
2) ви є закордонний друг України.

А на рахунок вашого посту то там трішки де чого не вистачає.
Невистачає ниття кацапів що їм не дають дробовики.
Це може бути моя похибка бо я раніше це чув.
Та є одне але-кацап кацапу ніколи не допоможе і не дасть ту зброю і амуніцію яка поза "уставом".
Рашиський "устав" наш чудовий товариш.
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24.04.2025 22:52 Ответить
Схоже на дробовик від дронів.
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24.04.2025 17:05 Ответить
Та видно що рушниця - просто праворуч гачок затвору - самозарядна ... ?
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24.04.2025 17:09 Ответить
Таких на ринку зброї достатньо, це і Бінеллі (Італія), і Ата армс (Туреччина), і Ремінгтон (США).
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24.04.2025 17:36 Ответить
Вони хваляться своєю "сайга" але думаю що ствол таки короткуватий для дробаша.
Гадаю що з закупками зброї у них немає серьозних проблем
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24.04.2025 22:41 Ответить
Мр 155
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24.04.2025 19:06 Ответить
О такі відео я люблю) настрій піднімає, хай оркам завжди тяжко буде! Амінь
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24.04.2025 17:04 Ответить
Десант
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24.04.2025 17:04 Ответить
Він не хотів у госпіталь... Вирішив самостійно летіть до Кобзона...
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24.04.2025 17:08 Ответить
Котам низя...
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24.04.2025 17:25 Ответить
Доктор сказав в морг,значить в морг.
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24.04.2025 17:55 Ответить
Там же є лісавєта-дохтур!
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24.04.2025 20:35 Ответить
Колись цікавився релігієзнавством. І якось потрапив на лекцію одного релігієзнавця. В ході неї йому ставилися питання. Одне з них було приблизно таке: "В якому стані, на думку релігійних діячів, душі померлих насильницькою смертю, потрапляють на "той світ?" Лектор засміявся, а потім сказав, що в епоху Середньовіччя, в одному з західноєвропейських університетів проводився серйозний теологічний диспут, з цього питання. І було "встановлено" та "доведено", , що душі потрапляють туди "цілими" - незалежно від того, в якому вигляді вони перебували на момент смерті...
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24.04.2025 20:52 Ответить
Так той-світу два), душодненька((( І, якщо вчити уроки, слухати мати та поважати батька, то є шанс накабздону не побачити, а пограти на арфі!)))
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25.04.2025 00:27 Ответить
Це заслужений "Оскар" за найкращий трюк без страховки! 🤣
На біс, будь ласка!
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24.04.2025 17:07 Ответить
****** в рот і обісрані діти
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24.04.2025 17:13 Ответить
Чєбурашка, пля...
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24.04.2025 17:30 Ответить
Народжений літати перетворився на повзуна .
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24.04.2025 17:38 Ответить
Московського окупанта, до землі уже тягне, а вони, у кузов йолопа кладуть!
Природу, не обдуриш!
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24.04.2025 17:44 Ответить
Высоко пошел - к хорошей погоде!
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24.04.2025 17:53 Ответить
повезло окупанту.
Полюбому
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24.04.2025 18:18 Ответить
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24.04.2025 18:19 Ответить
Парашутний значок не дадуть - це було безпарашутне десантування...
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24.04.2025 18:21 Ответить
кацапу - собача смерть в Україні
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24.04.2025 18:39 Ответить
Улєтєл к чьортовой бабушкє🤣🤣🤣🤣
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24.04.2025 18:44 Ответить
карательная транспортировка
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24.04.2025 19:28 Ответить
упала клава с самосвала, тормозила головой...
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24.04.2025 19:34 Ответить
,,орлята учатся летать,, 🐦
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24.04.2025 22:36 Ответить
 
 