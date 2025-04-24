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Раненый оккупант выпал из кузова машины на полном ходу во время эвакуации: "Тихо, бл#дь!!! Улетел, #бана в рот!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда раненый россиянин во время эвакуации выпадает из кузова эвакуационного автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его приспешник поднял шум и докричался до водителя, чтобы тот остановился. На записи видно, как россиянин приближается к телу "космонавта", который не подает явных признаков жизни.
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А чому тоді кацапи калашові 7.62/39 в окопних умовах переробляють на дробові?
Може в них іще і бронетехніки досить, але вони із почуттів любові до ішаків іздять на них?
А є досить потужно упаковані.
Переробляють щоб два ствола не таскати на штурм
У мене немає ніяких сумнівів що до вас і ваших переконань.
Я вважаю вас одним із двух:
1) ви є українець який любить Україну,
2) ви є закордонний друг України.
А на рахунок вашого посту то там трішки де чого не вистачає.
Невистачає ниття кацапів що їм не дають дробовики.
Це може бути моя похибка бо я раніше це чув.
Та є одне але-кацап кацапу ніколи не допоможе і не дасть ту зброю і амуніцію яка поза "уставом".
Рашиський "устав" наш чудовий товариш.
Гадаю що з закупками зброї у них немає серьозних проблем
На біс, будь ласка!
Природу, не обдуриш!
Полюбому