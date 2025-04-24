Раненый оккупант выпал из кузова машины на полном ходу во время эвакуации: "Тихо, бл#дь!!! Улетел, #бана в рот!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда раненый россиянин во время эвакуации выпадает из кузова эвакуационного автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его приспешник поднял шум и докричался до водителя, чтобы тот остановился. На записи видно, как россиянин приближается к телу "космонавта", который не подает явных признаков жизни.

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