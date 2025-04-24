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Новини Відео Втрати ворога
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Поранений окупант випав із кузова машини на повному ходу під час евакуації: "Тихо, бл#дь!! Улетел, #бана в рот! ". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли поранений росіянин під час евакуації випадає із кузова евакуаційного автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його поплічник підняв ґвалт і догукався до водія, щоб той зупинився. На записі видно, як росіянин наближається до тіла "космонавта", який не подає явних ознак життя.

Читайте: Кількість космічних пусків у Росії обвалилася до рівнів першої половини 1960-х

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рекордний політ: тіло окупанта здіймається на кілька десятків метрів у повітря після атаки українських воїнів. ВIДЕО

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армія рф (17419) курйоз (572) медицина (2121) Роскосмос (103) евакуація (2313)


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Топ коментарі
+18
Напевно зараз почне їбати його в рот.
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24.04.2025 17:00
+16
Проти дронів дробовик . У них їх багато видів масово виробляють. А нас годують казками про ЗЕлїярд дерев Потужності
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24.04.2025 17:05
+14
А хто його в рот?
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24.04.2025 17:00
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А хто його в рот?
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24.04.2025 17:00 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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25.04.2025 09:15 Відповісти
Напевно зараз почне їбати його в рот.
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24.04.2025 17:00 Відповісти
Бомжі грьобані, без роду племені!
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24.04.2025 17:01 Відповісти
Що в руках у кацапа ?
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24.04.2025 17:03 Відповісти
Проти дронів дробовик . У них їх багато видів масово виробляють. А нас годують казками про ЗЕлїярд дерев Потужності
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24.04.2025 17:05 Відповісти
Багато каже те виробляють?
А чому тоді кацапи калашові 7.62/39 в окопних умовах переробляють на дробові?
Може в них іще і бронетехніки досить, але вони із почуттів любові до ішаків іздять на них?
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24.04.2025 18:34 Відповісти
Є підрозділи непотрібу, їх навіть не евакують, просто списують разом з проплаченою амуніцією .
А є досить потужно упаковані.

Переробляють щоб два ствола не таскати на штурм
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24.04.2025 22:38 Відповісти
Шановний Az AZLK
У мене немає ніяких сумнівів що до вас і ваших переконань.
Я вважаю вас одним із двух:
1) ви є українець який любить Україну,
2) ви є закордонний друг України.

А на рахунок вашого посту то там трішки де чого не вистачає.
Невистачає ниття кацапів що їм не дають дробовики.
Це може бути моя похибка бо я раніше це чув.
Та є одне але-кацап кацапу ніколи не допоможе і не дасть ту зброю і амуніцію яка поза "уставом".
Рашиський "устав" наш чудовий товариш.
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24.04.2025 22:52 Відповісти
Схоже на дробовик від дронів.
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24.04.2025 17:05 Відповісти
Та видно що рушниця - просто праворуч гачок затвору - самозарядна ... ?
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24.04.2025 17:09 Відповісти
Таких на ринку зброї достатньо, це і Бінеллі (Італія), і Ата армс (Туреччина), і Ремінгтон (США).
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24.04.2025 17:36 Відповісти
Вони хваляться своєю "сайга" але думаю що ствол таки короткуватий для дробаша.
Гадаю що з закупками зброї у них немає серьозних проблем
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24.04.2025 22:41 Відповісти
Мр 155
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24.04.2025 19:06 Відповісти
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25.04.2025 09:26 Відповісти
О такі відео я люблю) настрій піднімає, хай оркам завжди тяжко буде! Амінь
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24.04.2025 17:04 Відповісти
Десант
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24.04.2025 17:04 Відповісти
Він не хотів у госпіталь... Вирішив самостійно летіть до Кобзона...
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24.04.2025 17:08 Відповісти
Котам низя...
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24.04.2025 17:25 Відповісти
Доктор сказав в морг,значить в морг.
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24.04.2025 17:55 Відповісти
Там же є лісавєта-дохтур!
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24.04.2025 20:35 Відповісти
Колись цікавився релігієзнавством. І якось потрапив на лекцію одного релігієзнавця. В ході неї йому ставилися питання. Одне з них було приблизно таке: "В якому стані, на думку релігійних діячів, душі померлих насильницькою смертю, потрапляють на "той світ?" Лектор засміявся, а потім сказав, що в епоху Середньовіччя, в одному з західноєвропейських університетів проводився серйозний теологічний диспут, з цього питання. І було "встановлено" та "доведено", , що душі потрапляють туди "цілими" - незалежно від того, в якому вигляді вони перебували на момент смерті...
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24.04.2025 20:52 Відповісти
Так той-світу два), душодненька((( І, якщо вчити уроки, слухати мати та поважати батька, то є шанс накабздону не побачити, а пограти на арфі!)))
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25.04.2025 00:27 Відповісти
Це заслужений "Оскар" за найкращий трюк без страховки! 🤣
На біс, будь ласка!
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24.04.2025 17:07 Відповісти
****** в рот і обісрані діти
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24.04.2025 17:13 Відповісти
Чєбурашка, пля...
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24.04.2025 17:30 Відповісти
Народжений літати перетворився на повзуна .
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24.04.2025 17:38 Відповісти
Московського окупанта, до землі уже тягне, а вони, у кузов йолопа кладуть!
Природу, не обдуриш!
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24.04.2025 17:44 Відповісти
Высоко пошел - к хорошей погоде!
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24.04.2025 17:53 Відповісти
повезло окупанту.
Полюбому
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24.04.2025 18:18 Відповісти
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24.04.2025 18:19 Відповісти
Парашутний значок не дадуть - це було безпарашутне десантування...
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24.04.2025 18:21 Відповісти
кацапу - собача смерть в Україні
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24.04.2025 18:39 Відповісти
Улєтєл к чьортовой бабушкє🤣🤣🤣🤣
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24.04.2025 18:44 Відповісти
карательная транспортировка
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24.04.2025 19:28 Відповісти
упала клава с самосвала, тормозила головой...
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24.04.2025 19:34 Відповісти
,,орлята учатся летать,, 🐦
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24.04.2025 22:36 Відповісти
На дуло автомата вони прикручують приблуду як та що гранати кидала,конструкція схожа, від пострілу холостим,тільки там дроб мисливська і також холостим і летить той свинець як два пальці.
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25.04.2025 09:00 Відповісти
 
 