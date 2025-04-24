Поранений окупант випав із кузова машини на повному ходу під час евакуації: "Тихо, бл#дь!! Улетел, #бана в рот! ". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли поранений росіянин під час евакуації випадає із кузова евакуаційного автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його поплічник підняв ґвалт і догукався до водія, щоб той зупинився. На записі видно, як росіянин наближається до тіла "космонавта", який не подає явних ознак життя.

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