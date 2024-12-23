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армия РФ (18042) Роскосмос (56) уничтожение (6249)

Рекордный полет: тело оккупанта поднимается на несколько десятков метров в воздух после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Тело оккупанта взлетело вверх на несколько десятков метров после попадания украинских воинов по позиции россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рекордного полета опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Оккупанты на баги и самокатах атаковали позиции бойцов "Азова" и потерпели неудачу: уничтожено более 60 захватчиков. ВИДЕО

Также смотрите: Бойцы 116-й ОМБр под Покровском заманили в ловушку врага: уничтожено 8 оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Самий хитрий - оминув всю чергу до віконця каси на коцерт кобзона.
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23.12.2024 12:34
+17
класика

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23.12.2024 12:40
+10
''Кацапи учатся лєтать''
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23.12.2024 12:37
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Самий хитрий - оминув всю чергу до віконця каси на коцерт кобзона.
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23.12.2024 12:34 Ответить
Наче птах воспаріл😂
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23.12.2024 12:34 Ответить
Гагарін відпочиває.
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23.12.2024 12:36 Ответить
''Кацапи учатся лєтать''
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23.12.2024 12:37 Ответить
класика

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23.12.2024 12:40 Ответить
Он спєціально єто сделал, что би, так сказать, оцєніть апстановку боя
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23.12.2024 12:40 Ответить
Ну просто Икар, осталось вставить ему перо в зад и будет летать бесконечно!
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23.12.2024 12:42 Ответить
Аналоговнєт.Метрів 50.Треба подавать на рекорд в Гінес.
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23.12.2024 12:45 Ответить
В душе он был пилотом.
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23.12.2024 12:51 Ответить
Мета цієї новини показати, що "високотехнологічна друга армія світу" - то все понти і блєф !
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23.12.2024 13:22 Ответить
Пшол на Х, кацапський смаркачу! А потім в Ж найманому чучхейцю.
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23.12.2024 13:23 Ответить
Замість бронежилета краще би взяв із собою парашут - і в верхній точці балістичної кривої смикнув би витяжне кільце парашута...
Але тут головне, поспішаючи, не сплутати його із кільцем гранати ...
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23.12.2024 13:04 Ответить
Ванька по полётам - чемпион планеты
Сдрыснул от взрывчатки - третий день уж нету...
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23.12.2024 13:18 Ответить
Орлята? *******!
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23.12.2024 13:18 Ответить
Як тобі таке Ілон Маск?
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23.12.2024 13:22 Ответить
Палєтаєм , как в паслєдній раз
Громчє музику і полний газ
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23.12.2024 13:40 Ответить
Народжений повзати літає у дзьобі...
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23.12.2024 13:40 Ответить
А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.
У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.
У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!
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23.12.2024 13:53 Ответить
Кажись біля тих ящиків,він сам себе запустив у полет.
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23.12.2024 14:02 Ответить
Бо мав досконалу аеродинамічну форму.
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23.12.2024 15:26 Ответить
схоже, корок душе щільно сидів у пляшці.
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23.12.2024 17:19 Ответить
magic fly
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23.12.2024 18:01 Ответить
6:0, 6:0, 6:0 за техніку та артицизм.
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24.12.2024 11:23 Ответить
 
 