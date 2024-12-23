Рекордный полет: тело оккупанта поднимается на несколько десятков метров в воздух после атаки украинских воинов. ВИДЕО
Тело оккупанта взлетело вверх на несколько десятков метров после попадания украинских воинов по позиции россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись рекордного полета опубликована в соцсетях.
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Але тут головне, поспішаючи, не сплутати його із кільцем гранати ...
Сдрыснул от взрывчатки - третий день уж нету...
Громчє музику і полний газ
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.
У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.
У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!