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армия РФ (18012) уничтожение (6229) Азов (769) война в Украине (1081)

Оккупанты на баги и самокатах атаковали позиции бойцов "Азова" и потерпели неудачу: уничтожено более 60 захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отбили массированный штурм российских захватчиков. Враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом военные бригады сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские защитники рассказали, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, баги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео",- пишут военные.

В общей сложности, бойцы "Азова" уничтожили:

  • 5 единиц бронированной техники;
  • 8 единиц автотранспорта;
  • ликвидировано 63 русских;
  • три брошенных электросамоката.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения Khorne group 116 механизированной бригады показали, как уничтожили группу российских оккупантов, предварительно заманив их в ловушку.
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Топ комментарии
+13
тепер самокатів на фронті буде багато, бо зараз у москві для безпеки вилучають самокати на користь арміії.
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22.12.2024 22:18
+11
,, Азову" щира подяка за знищення рашинського бидла
на нашій землі !!
Респект і бережіть себе , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.12.2024 22:53
+5
Азов-Сталь. Слава Героям!!!
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22.12.2024 23:53
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тепер самокатів на фронті буде багато, бо зараз у москві для безпеки вилучають самокати на користь арміії.
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22.12.2024 22:18 Ответить
Падлюки самокатів не бояться...
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22.12.2024 22:34 Ответить
ну так, кацапи у москві самокатів не бояться, бо далеко не всі є генералами, чи живуть поряд з генералами.
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22.12.2024 22:44 Ответить
Віина дронів
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22.12.2024 22:31 Ответить
,, Азову" щира подяка за знищення рашинського бидла
на нашій землі !!
Респект і бережіть себе , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.12.2024 22:53 Ответить
Азов-Сталь. Слава Героям!!!
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22.12.2024 23:53 Ответить
По суті у Азову була перевага в повітрі, артилерія, касети, злагоджена робота і росіяни не доїхали.
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22.12.2024 22:53 Ответить
Самокатопедики
Ехали с ветерком
Не было мопедиков
Покосил их всех "Азов".
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22.12.2024 23:56 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ!!!!
Хотів на відео комент тицьнути - мозок не справися... Може пізніше - є питання до спеців)))
Але хлопці.... Низькій Вам уклін... Залиште я живі!!!!!
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23.12.2024 00:39 Ответить
Голівуд нервово курить в куточку . Слава ЗСУ.
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23.12.2024 08:29 Ответить
Зато Болливуд....
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23.12.2024 12:46 Ответить
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23.12.2024 08:49 Ответить
На самокатах - это кирилловцы! 💀
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23.12.2024 13:09 Ответить
 
 