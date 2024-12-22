Оккупанты на баги и самокатах атаковали позиции бойцов "Азова" и потерпели неудачу: уничтожено более 60 захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отбили массированный штурм российских захватчиков. Враг понес потери в живой силе и технике.
Об этом военные бригады сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские защитники рассказали, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.
За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.
"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, баги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео",- пишут военные.
В общей сложности, бойцы "Азова" уничтожили:
- 5 единиц бронированной техники;
- 8 единиц автотранспорта;
- ликвидировано 63 русских;
- три брошенных электросамоката.
Ранее сообщалось, что бойцы подразделения Khorne group 116 механизированной бригады показали, как уничтожили группу российских оккупантов, предварительно заманив их в ловушку.
Пожалуйста, подождите...
на нашій землі !!
Респект і бережіть себе , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Ехали с ветерком
Не было мопедиков
Покосил их всех "Азов".
Хотів на відео комент тицьнути - мозок не справися... Може пізніше - є питання до спеців)))
Але хлопці.... Низькій Вам уклін... Залиште я живі!!!!!