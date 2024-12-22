Оккупанты на баги и самокатах атаковали позиции бойцов "Азова" и потерпели неудачу: уничтожено более 60 захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отбили массированный штурм российских захватчиков. Враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом военные бригады сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские защитники рассказали, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, баги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео",- пишут военные.

В общей сложности, бойцы "Азова" уничтожили:

5 единиц бронированной техники;

8 единиц автотранспорта;

ликвидировано 63 русских;

три брошенных электросамоката.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения Khorne group 116 механизированной бригады показали, как уничтожили группу российских оккупантов, предварительно заманив их в ловушку.