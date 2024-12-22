Бойцы 116-й ОМБр под Покровском заманили в ловушку врага: уничтожено 8 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения Khorne group 116-й механизированной бригады показали, как уничтожили группу российских оккупантов, предварительно заманив их в ловушку.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Штурмовая группа из 9 россиян приблизилась к позициям ВСУ, которые защищали 5 бойцов. Защитники неожиданно решили оставить окопы.
Как потом выяснилось, окопы были вырыты экскаватором на глубину до двух метров, вести из них бой было невозможно. Но россияне этого не знали и заскочили на позицию, где оказались в ловушке.
После этого бойцы ВСУ начали работать по врагу из гранатометов и дронов, а также стреляли по ним. В итоге ликвидировано восемь захватчиков, один сбежал.
"История о бойцах со стальными яйцами, которые держат оборону под Покровском. Проявили сообразительность и проявили инициативу в бою, что позволило бойцам без потерь потушить штурмовую группу орков в количестве 8 бойцов (один сбежал)", - прокомментировали видео в подразделении.
Пожалуйста, подождите...
- тобто до цього у пастці-могилі, виритій "архітЄкторами дермаків", були воїни ЗСУ?..
- добре, що Герої знайшли вихід з ситуації і перемогли..
Бійцям - Слава, дроноводам - Честь!!!!
Екскаваторнику - там у чучхе сварщікі в дефцітє...