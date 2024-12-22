Бойцы 116-й ОМБр под Покровском заманили в ловушку врага: уничтожено 8 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения Khorne group 116-й механизированной бригады показали, как уничтожили группу российских оккупантов, предварительно заманив их в ловушку.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмовая группа из 9 россиян приблизилась к позициям ВСУ, которые защищали 5 бойцов. Защитники неожиданно решили оставить окопы.

Как потом выяснилось, окопы были вырыты экскаватором на глубину до двух метров, вести из них бой было невозможно. Но россияне этого не знали и заскочили на позицию, где оказались в ловушке.

После этого бойцы ВСУ начали работать по врагу из гранатометов и дронов, а также стреляли по ним. В итоге ликвидировано восемь захватчиков, один сбежал.

"История о бойцах со стальными яйцами, которые держат оборону под Покровском. Проявили сообразительность и проявили инициативу в бою, что позволило бойцам без потерь потушить штурмовую группу орков в количестве 8 бойцов (один сбежал)", - прокомментировали видео в подразделении.

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