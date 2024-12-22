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Бойцы 116-й ОМБр под Покровском заманили в ловушку врага: уничтожено 8 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения Khorne group 116-й механизированной бригады показали, как уничтожили группу российских оккупантов, предварительно заманив их в ловушку.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмовая группа из 9 россиян приблизилась к позициям ВСУ, которые защищали 5 бойцов. Защитники неожиданно решили оставить окопы.

Как потом выяснилось, окопы были вырыты экскаватором на глубину до двух метров, вести из них бой было невозможно. Но россияне этого не знали и заскочили на позицию, где оказались в ловушке.

После этого бойцы ВСУ начали работать по врагу из гранатометов и дронов, а также стреляли по ним. В итоге ликвидировано восемь захватчиков, один сбежал.

"История о бойцах со стальными яйцами, которые держат оборону под Покровском. Проявили сообразительность и проявили инициативу в бою, что позволило бойцам без потерь потушить штурмовую группу орков в количестве 8 бойцов (один сбежал)", - прокомментировали видео в подразделении.

Также смотрите: Силы обороны только за двое суток уничтожили 3 вражеских укрытия и 4 единицы техники врага на Сумском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
"окопи були вириті екскаватором на глибину до двох метрів, вести з них бій було неможливо. Але росіяни цього не знали й заскочили на позицію, де опинилися у пастці..."
- тобто до цього у пастці-могилі, виритій "архітЄкторами дермаків", були воїни ЗСУ?..
- добре, що Герої знайшли вихід з ситуації і перемогли..
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22.12.2024 22:00
+6
А теперь представьте оттепель, и в етой 2-х метровой траншее еще и болото из глины по колена. Как из етой скользкой ямы выбраться? Кстати уже не первый раз вижу ролики где бойцы жалуются что оборонительные сооружения строили долбойобы. В одном месте траншеи по колена а в другом больше 2-х метров.
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22.12.2024 22:39
+5
В Африці так ловлять тупих бабуїнів на гарбуз з діркою. Шана ЗСУ!
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22.12.2024 21:36
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22.12.2024 21:29 Ответить
В Африці так ловлять тупих бабуїнів на гарбуз з діркою. Шана ЗСУ!
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22.12.2024 21:36 Ответить
Гарно! Та навіщо розповіли про цей трюк? Най би ще лізли та дохли там, а трупи потім на бруствер викидати щоб глибина залишаоась...
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22.12.2024 21:54 Ответить
"окопи були вириті екскаватором на глибину до двох метрів, вести з них бій було неможливо. Але росіяни цього не знали й заскочили на позицію, де опинилися у пастці..."
- тобто до цього у пастці-могилі, виритій "архітЄкторами дермаків", були воїни ЗСУ?..
- добре, що Герої знайшли вихід з ситуації і перемогли..
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22.12.2024 22:00 Ответить
кто ж нарыл такие окопы под 2 м. ???(((
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22.12.2024 22:39 Ответить
Зеленский с Ермаком, конечно.
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23.12.2024 00:09 Ответить
А теперь представьте оттепель, и в етой 2-х метровой траншее еще и болото из глины по колена. Как из етой скользкой ямы выбраться? Кстати уже не первый раз вижу ролики где бойцы жалуются что оборонительные сооружения строили долбойобы. В одном месте траншеи по колена а в другом больше 2-х метров.
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22.12.2024 22:39 Ответить
що не так?
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23.12.2024 00:07 Ответить
голос схожий ... до лапті алладіна
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22.12.2024 22:46 Ответить
Всіх п#дорів зап#дорили, один п#дор втік до інших п#дорів.
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22.12.2024 22:49 Ответить
Не згоден!!!! Бо серед підор*ів був парашнік, що втік. Пі.... здохли, навіть вуха посікло, а чмо втвкло...
Бійцям - Слава, дроноводам - Честь!!!!
Екскаваторнику - там у чучхе сварщікі в дефцітє...
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23.12.2024 00:49 Ответить
 
 