Силы обороны только за двое суток уничтожили 3 вражеских укрытия и 4 единицы техники врага на Сумском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" совместно с Силами обороны только за двое суток уничтожили 3 вражеских укрытия и 4 единицы техники врага на Сумском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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