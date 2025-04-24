Російських військових можуть арештовувати у ЄС через участь у війні проти України, - The Moscow Times

Громадяни Росії, які воювали проти України, можуть зіткнутися з арештами або кримінальним переслідуванням у країнах Європейського Союзу. Про це попередили у посольствах РФ у Німеччині та Нідерландах.

Про це повідомляє The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

У російському диппредставництві в Німеччині вказали, що формально участь у збройних конфліктах за кордоном не є кримінальним злочином за місцевим законодавством, однак можливе переслідування за іншими статтями - зокрема, за вербування на службу в інтересах іноземної держави чи публічне схвалення воєнних злочинів, зокрема використання символів Z та V.

У ФРН також з 2002 року діє Міжнародний кримінальний кодекс, який дозволяє переслідувати іноземців за злочини, вчинені за межами країни. Після початку повномасштабної війни проти України Генпрокуратура та Мін’юст Німеччини ініціювали розслідування злочинів, скоєних російськими військовими.

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Посольство РФ у Нідерландах наголосило, що участь у бойових діях не є підставою для кримінального переслідування в цій країні, але міжнародне право дозволяє застосовувати універсальну юрисдикцію до злочинів проти людяності, зокрема воєнних злочинів, які не мають строку давності.

Крім того, не виключено, що українська влада може ініціювати розшук росіян, яких підозрює у воєнних злочинах, через Інтерпол або відповідно до угод про екстрадицію, підписаних із країнами ЄС.

У Єврокомісії пояснили, що Шенгенський прикордонний кодекс дозволяє країнам-членам відмовити у в’їзді учасникам війни. Водночас рішення про допуск, арешт чи відкриття кримінальних справ ухвалюються кожною державою окремо.

Експерти підкреслюють, що міграційна політика в ЄС регулюється національними законами. Як зазначила президент асоціації "Comitas Gentium Франція-Росія" Карін Беше-Головко, Євросоюз може лише рекомендувати дії, але рішення приймає кожна країна.

На цей момент, за даними дипломатичних представництв РФ у Німеччині та Нідерландах, арештів російських учасників війни не зафіксовано.

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