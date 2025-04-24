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Новини Арешт армії РФ
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Російських військових можуть арештовувати у ЄС через участь у війні проти України, - The Moscow Times

На сході України російські війська потерпають від нестачі забезпечення

Громадяни Росії, які воювали проти України, можуть зіткнутися з арештами або кримінальним переслідуванням у країнах Європейського Союзу. Про це попередили у посольствах РФ у Німеччині та Нідерландах.

Про це повідомляє The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

У російському диппредставництві в Німеччині вказали, що формально участь у збройних конфліктах за кордоном не є кримінальним злочином за місцевим законодавством, однак можливе переслідування за іншими статтями - зокрема, за вербування на службу в інтересах іноземної держави чи публічне схвалення воєнних злочинів, зокрема використання символів Z та V.

У ФРН також з 2002 року діє Міжнародний кримінальний кодекс, який дозволяє переслідувати іноземців за злочини, вчинені за межами країни. Після початку повномасштабної війни проти України Генпрокуратура та Мін’юст Німеччини ініціювали розслідування злочинів, скоєних російськими військовими.

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Посольство РФ у Нідерландах наголосило, що участь у бойових діях не є підставою для кримінального переслідування в цій країні, але міжнародне право дозволяє застосовувати універсальну юрисдикцію до злочинів проти людяності, зокрема воєнних злочинів, які не мають строку давності.

Крім того, не виключено, що українська влада може ініціювати розшук росіян, яких підозрює у воєнних злочинах, через Інтерпол або відповідно до угод про екстрадицію, підписаних із країнами ЄС.

У Єврокомісії пояснили, що Шенгенський прикордонний кодекс дозволяє країнам-членам відмовити у в’їзді учасникам війни. Водночас рішення про допуск, арешт чи відкриття кримінальних справ ухвалюються кожною державою окремо.

Експерти підкреслюють, що міграційна політика в ЄС регулюється національними законами. Як зазначила президент асоціації "Comitas Gentium Франція-Росія" Карін Беше-Головко, Євросоюз може лише рекомендувати дії, але рішення приймає кожна країна.

На цей момент, за даними дипломатичних представництв РФ у Німеччині та Нідерландах, арештів російських учасників війни не зафіксовано.

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Автор: 

армія рф (17419) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+5
Они бы и сами от голландской тюрмы не отказались, там жить намного лучше, чем на российской деревне.
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24.04.2025 17:55
+3
Ви,панове, мали це робити з перших днів війни. Але ж - улуські баляріни, пушкіни, толстоєвські вам не давали.
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24.04.2025 17:53
+2
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24.04.2025 17:47
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24.04.2025 17:47 Відповісти
Та ладна! Наёмников, воюющих без объявления войны, могут арестовать и посадить??? От эта Эвропа вы прогресс
Кондомы.
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24.04.2025 17:51 Відповісти
Арештовувати убивць з московії, в країнах ЄС, то така собі, забава, а ось повісити їх, це більш дієвий захід, як у Сирії!!
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24.04.2025 17:51 Відповісти
Ви,панове, мали це робити з перших днів війни. Але ж - улуські баляріни, пушкіни, толстоєвські вам не давали.
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24.04.2025 17:53 Відповісти
Они бы и сами от голландской тюрмы не отказались, там жить намного лучше, чем на российской деревне.
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24.04.2025 17:55 Відповісти
але для цього потрібно щоб українська влада проявила ініціативу..
Так отож
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24.04.2025 18:04 Відповісти
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24.04.2025 18:32 Відповісти
файна бабайка
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24.04.2025 18:41 Відповісти
Ключове слово«можуть».
Можуть тауруси дать,можуть миротвопчі війська ввести...
А була б хороша розвідка і тауруси,могли б оту пускову корейську,що запустила балістику по Києву,розщепити на атоми разом з розрахунком,єсть підозра,також корейським.
А наш президент поїхав у пар по дальнобійні луки.
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24.04.2025 18:50 Відповісти
Очень политкорректный заголовок.
Это террористы.. не могут а должны.
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24.04.2025 18:53 Відповісти
Ага, вірю....
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24.04.2025 20:28 Відповісти
А чому оркосвині досі подорожують Європою, вже давно треба було заборонити тварям з болота їздити по Європі!
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24.04.2025 21:01 Відповісти
Це істинно і логічно!!
І членів сімей - принаймі на допит ( збір розвід Інфо та опитування про які військові злочини маєте дані)
І всіх російських силовіків і дупутатів
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24.04.2025 22:32 Відповісти
 
 