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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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С апреля 2023 по конец мая 2024 года армия РФ завербовала более 1500 иностранных граждан, - британская разведка

Как РФ вербует иностранных наемников

Вербовка иностранных граждан в российскую армию носит в основном несистемный характер. С апреля 2023 года по конец мая 2024 года РФ набрала в Москве более 1500 иностранных граждан. Наибольшее количество добровольцев прибыло из стран Южной и Восточной Азии (771 человек), за ними следуют бывшие советские республики (523 человека) и Африка (72 человека).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британского Министерства обороны, опубликованного в Х.

В обзоре отмечают, что большинство привлекают финансовые стимулы и потенциальная возможность получения российского гражданства.

"Вероятнее всего, многих иностранных граждан набирают именно через Москву благодаря более высоким бонусам за подписание контрактов и относительной международной доступности города", - говорится в обзоре.

В разведке добавили, что иностранцы почти наверняка составляют очень небольшую долю от общего количества новобранцев Вооруженных сил России, при этом основной акцент делается на набор внутри страны.

"Тем не менее, определенный набор иностранных граждан, почти наверняка, будет продолжаться в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет текущую стратегию вербовки, направленную на восполнение тяжелых потерь на поле боя без прибегания ко второй волне мобилизации", - резюмировали в обзоре.

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Автор: 

армия РФ (19269) Великобритания (4972) внешняя разведка (376)


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Це ж було вже!
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27.04.2025 13:00 Ответить
1500, це стільки, шо кожної доби удобрює українські чорноземи.
то, україна, це машина переробки усілякого непотребу?
оце врожаї будуть у наших нащадків....
звісно, як шо, уставшиє ат вайни не здадуть україну орді.
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27.04.2025 13:05 Ответить
Бобійтесь бога, не здадуть, нікагда.
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27.04.2025 13:15 Ответить
За рік 1500 найманців - маловато... Відчувається відсутність харизми страченого пуйлом женькі пірожина. Гойда! Побільше таких страт!
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27.04.2025 13:10 Ответить
Судячи з усього у пуйла справи теж не супер йдуть
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27.04.2025 13:13 Ответить
Так це про 1500 найманців у пуйла - а тобі що примарилось?
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27.04.2025 13:24 Ответить
"...19 січня, коли ішли найтяжчі бої в Донецькому аеропорті, з прикарпатського селища Перегінське в Росію виїхали 26 автобусів заробітчан..."
Якось по радіо виступав ексспівробітник СБУ і казав, що майже всі українські заробітчани в Росії дають підписку на співпрацю з ФСБ. Не підпишеш - буде тобі зле.
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27.04.2025 14:11 Ответить
 
 