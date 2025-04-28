По меньшей мере 742 гражданина Беларуси воюют на стороне РФ против Украины, - СМИ
На начало 2025 года в российской оккупационной армии насчитывалось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь, которые воевали против Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в проекте "Хочу жить" (государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по добровольной сдаче в плен), передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что опубликованный список имен неполный, поскольку, некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как "легионеры".
"Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным", - отметили в "Хочу жить".
"Если для наемников из других стран в армии РФ ключевой мотивационной составляющей являются деньги, то для граждан Беларуси - идеология. Белорусское общество и РФ существуют в едином информационном пространстве, поэтому белорусы "охотно верят в сказки пропагандистов о "нацистах в Украине" и воюют за "общее советское прошлое". Не останавливает их даже перспектива получить до 15 лет лишения свободы за наемничество согласно УК РБ", - говорится в сообщении.
В "Хочу жить" также назвали очевидным тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия белорусского диктатора Александра Лукашенко. При этом его смущает, что Россия использует белорусов как "пушечное мясо".
По данным "Хочу жить", на фронте в Украине уже ликвидировали по меньшей мере 96 граждан Беларуси, которые воевали на стороне РФ.
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