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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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По меньшей мере 742 гражданина Беларуси воюют на стороне РФ против Украины, - СМИ

Белорусы воюют против Украины на стороне России

На начало 2025 года в российской оккупационной армии насчитывалось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь, которые воевали против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в проекте "Хочу жить" (государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по добровольной сдаче в плен), передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что опубликованный список имен неполный, поскольку, некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как "легионеры".

"Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным", - отметили в "Хочу жить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С апреля 2023 по конец мая 2024 армия РФ завербовала более 1500 иностранных граждан, - британская разведка

"Если для наемников из других стран в армии РФ ключевой мотивационной составляющей являются деньги, то для граждан Беларуси - идеология. Белорусское общество и РФ существуют в едином информационном пространстве, поэтому белорусы "охотно верят в сказки пропагандистов о "нацистах в Украине" и воюют за "общее советское прошлое". Не останавливает их даже перспектива получить до 15 лет лишения свободы за наемничество согласно УК РБ", - говорится в сообщении.

В "Хочу жить" также назвали очевидным тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия белорусского диктатора Александра Лукашенко. При этом его смущает, что Россия использует белорусов как "пушечное мясо".

По данным "Хочу жить", на фронте в Украине уже ликвидировали по меньшей мере 96 граждан Беларуси, которые воевали на стороне РФ.

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Автор: 

армия РФ (19295) Беларусь (7893) наемники рф (2083) война в Украине (3972)


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Топ комментарии
+1
белорусия это такая же диктаторская недострана, как и быдлостан, поэтому они нам не друзья.
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28.04.2025 18:33
+1
Фактично Бульбофюрер оголосив Україні війну. І ще те картопляне падло буде розказувати що воно за мир і його Європа провокує. Не трогай гівно і воно воняти не буде це не проБульбофюрера. Воно буде воняти і скакати на тебе даже якщо ти його будеш обходити десятою дорогою. Це ще раз доводить що всі ці режими потрібно знищувати і викорінювати бо вони не дадуть нікому жити
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28.04.2025 19:07
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Шо їм бульба в ніс коле? - грошенят захотіли - сябри
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28.04.2025 18:23 Ответить
Або родина за ладою послала
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28.04.2025 18:27 Ответить
Нє, бульбашам ладу не дають. Там, здох максім та і йух с нім
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28.04.2025 18:41 Ответить
Зате як любили в нас розказувати що бульбаші миролюбний нарот. Вони даже з квіточками виходили на протести тому що вони такі мирні і не хотять війни як ромашка в полі.
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28.04.2025 19:10 Ответить
Це мабуть бульбафюрер їм не ту карту показав. Хоча вони стільки під ху....лостаном були, що сами вже їм стали
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28.04.2025 18:26 Ответить
белорусия это такая же диктаторская недострана, как и быдлостан, поэтому они нам не друзья.
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28.04.2025 18:33 Ответить
Ще їден ****брацкій норот!
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28.04.2025 18:42 Ответить
У білорашки є громадяни? 😲🤔 То не жарт?
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28.04.2025 18:42 Ответить
В лавах ЗСУ воює десть стільки ж ... паритет !
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28.04.2025 18:43 Ответить
Фактично Бульбофюрер оголосив Україні війну. І ще те картопляне падло буде розказувати що воно за мир і його Європа провокує. Не трогай гівно і воно воняти не буде це не проБульбофюрера. Воно буде воняти і скакати на тебе даже якщо ти його будеш обходити десятою дорогою. Це ще раз доводить що всі ці режими потрібно знищувати і викорінювати бо вони не дадуть нікому жити
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28.04.2025 19:07 Ответить
.. у лютому 2022 року у Чернігівську область увійшли білоруські військові. Село Вишневе... Михайло Коцюбинське під Черніговим були окуповані виключно білорусами... Під Ірпенем знаходили форму з шевронами білоруської армії... Паскуди що кацапи...що білокацапи... Зараз білорусня сцить...бо бачить ..що за три роки друга армія світу відсмоктує ..аж захлинається...
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28.04.2025 19:18 Ответить
 
 