Новий 17-й санкційний пакет ЄС проти РФ очікується не раніше кінця травня

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що новий, сімнадцятий пакет санкцій ЄС проти РФ буде готовий не раніше кінця травня.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Власюка, санкції мають суттєвий економічний вплив на РФ і позбавляють її оборонно-промисловий комплекс можливості розвиватися, що є критично важливим елементом стримування агресії. Українська сторона, як підкреслив посадовець, активно співпрацює з партнерами, аби санкційний тиск не лише зберігався, а й посилювався.

Втім, Власюк зазначив, що наразі немає остаточних рішень у ЄС щодо нового пакету. Робота триває, але очікувати його ухвалення раніше кінця травня не варто.

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