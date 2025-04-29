Нацбанк визнав "небездоганною" репутацію Порошенка через запроваджені Зеленським санкції (оновлено)

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання банківської діяльності визнав репутацію мажоритарного акціонера Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка "небездоганною" через санкції РНБО.

Про це пише Forbes із посиланням на співрозмовника в НБУ.

Зазначається, що Комітет Нацбанку ухвалив відповідне рішення 28 квітня, але офіційно регулятор про це ще не повідомляв.

Пізніше у Національному банку підтвердили факт визнання репутації Порошенка небездоганною.

"Підставою для ухвалення рішення стало застосування до власника істотної участі в АТ "МІБ" Порошенка Петра Олексійовича ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 2 пункту 62 глави 6 розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до зазначеної норми, ознакою небездоганної ділової репутації фізичної особи, є, зокрема, застосування Україною санкцій до такої особи.

Водночас сам Порошенко заявив, що "НБУ залучений до його політичного переслідування". На його думку, розгляд питання про "небездоганну репутацію" вказує на репутаційні проблеми самого Нацбанку, який, за його словами, "попри конституційну незалежність, виконує політичне замовлення".

Адвокат Порошенка Ілля Новіков додав, що Нацбанк самостійно визначив санкції як підставу для такого рішення, хоча ні указ про санкції, ні законодавство, ні Кабмін цього не вимагають. Водночас на засідання комітету не допустили ні адвокатів, ні народних депутатів.

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На це в регляторі відповіли, що засідання Комітету проводилося в дистанційному форматі. На ньому були присутні представник Петра Порошенка – адвокат Ігор Головань та представник АТ "МІБ" – заступник начальника юридичного управління, начальник відділу по роботі з непрацюючими активами Олександр Грищенко.

Водночас, наголосили в НБУ, попри те, що про дистанційний формат комітету було повідомлено усім зацікавленим сторонам, народні депутати України від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна, Михайло Бондар, Артур Герасімов, Ростислав Павленко, а також адвокат Ілля Новіков прибули до будівлі Нацбанку та вимагали впустити їх на засідання.

"Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі "5 каналу" та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу Комітету. НБУ розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували", – підкреслили в регуляторі.

Нагадаємо, Нацбанк може заборонити експрезиденту і лідеру опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ) через запроваджені щодо політика санкції.

За даними на сайті НБУ, Петру Порошенку належить 64,98% акцій "Міжнародного інвестиційного банку" через ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

Наразі Порошенко оскаржує оскаржує запроваджені проти нього санкції у Верховному Суді.