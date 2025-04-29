Новый 17-й санкционный пакет ЕС против РФ ожидается не раньше конца мая
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что новый, семнадцатый пакет санкций ЕС против РФ будет готов не раньше конца мая.
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Власюка, санкции имеют существенное экономическое влияние на РФ и лишают ее оборонно-промышленный комплекс возможности развиваться, что является критически важным элементом сдерживания агрессии. Украинская сторона, как подчеркнул чиновник, активно сотрудничает с партнерами, чтобы санкционное давление не только сохранялось, но и усиливалось.
Впрочем, Власюк отметил, что пока нет окончательных решений в ЕС по новому пакету. Работа продолжается, но ожидать его принятия раньше конца мая не стоит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба ж дати ****у «побєдобєсіє»
відмітити