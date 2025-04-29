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Новости Угроза агрессии рф для Европы Военные учения РФ и Беларуси
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Этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями, - Зеленский

Зеленский предупредил, что Россия в Беларуси может готовить новое нападение

Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья призвал обратить внимание на подготовку России к новой агрессии против других стран, в частности Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, текст выступления главы государства обнародован на сайте ОП.

"И посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - отметил он.

Президент поблагодарил всех присутствующих, кто поддерживает Украину и ее дипломатические усилия.

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"Вся Европа, особенно наш регион, граничащий с Россией, должна говорить единым голосом. Мы все хотим, чтобы Европа и США оставались сильными партнерами. Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо - без всяких вознаграждений для Путина, и особенно - без единого клочка земли.

И нам всем нужно сохранять давление на Россию - каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно быстрее - хотя бы на 30 дней. Именно это может заложить основу для настоящей, действенной дипломатии", - добавил Зеленский.

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Что известно об учениях "Запад"?

Учения "Запад" запланированы на сентябрь 2025 года, официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали крупнейшими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

Учения "Запад" проводятся каждые два года с 2009 года.

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Автор: 

Беларусь (7894) Зеленский Владимир (20434) россия (95615) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+2
НАТО нехай віддувається - 800 млн нас
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29.04.2025 18:02
+2
"В Белорусії немає ударних групіровок"
О.Рєзніков, за декілька днів до нападі рашки

.
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29.04.2025 18:06
+1
воно цей 🤡 порозумнішало ...а в 22р всіх нах ...шашликі гоняв... ніхто нічого не забув ,чуєш зеленський , Чонгар це та гіря ,якою тебе і придавлять !!!
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29.04.2025 18:07
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Правила форума Совет форумчан
НАТО нехай віддувається - 800 млн нас
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29.04.2025 18:02 Ответить
"В Белорусії немає ударних групіровок"
О.Рєзніков, за декілька днів до нападі рашки

.
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29.04.2025 18:06 Ответить
воно цей 🤡 порозумнішало ...а в 22р всіх нах ...шашликі гоняв... ніхто нічого не забув ,чуєш зеленський , Чонгар це та гіря ,якою тебе і придавлять !!!
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29.04.2025 18:07 Ответить
Про шашлики вже згадували?
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29.04.2025 18:13 Ответить
Може як і раніше - травневи шашлики, а потім "мівіна" в бункері..
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29.04.2025 18:15 Ответить
Як тобі такоє, Дональд Трамп?
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29.04.2025 18:16 Ответить
А хтось сьогодні з європейських смільчаків казав, що ці навчання ніякої -агрози не несуть. Коли вони вже одупляться…
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29.04.2025 18:17 Ответить
Бо вони реалісти і говорити про напад рашки на НАТО сьогодні чи через кілька місяців дурня повна. Це нам, після офіціного визнання корейським боровом, що КНДР вступило у війну, потрібно готуватись до атаки з боку бульбостану - у них теж дагавор з рашкою.
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29.04.2025 18:31 Ответить
А цього разу шашлички будуть?
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29.04.2025 18:28 Ответить
цього літа готує "другу серію окупації України"
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29.04.2025 18:34 Ответить
Вова-Зоркий глаз спустя три года, стал что то подозревать.
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29.04.2025 19:15 Ответить
О, zекумарений включив "гон". Шо? Шашлична розвідка доповіла?
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29.04.2025 19:19 Ответить
 
 