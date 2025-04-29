Этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья призвал обратить внимание на подготовку России к новой агрессии против других стран, в частности Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, текст выступления главы государства обнародован на сайте ОП.

"И посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - отметил он.

Президент поблагодарил всех присутствующих, кто поддерживает Украину и ее дипломатические усилия.

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"Вся Европа, особенно наш регион, граничащий с Россией, должна говорить единым голосом. Мы все хотим, чтобы Европа и США оставались сильными партнерами. Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо - без всяких вознаграждений для Путина, и особенно - без единого клочка земли.

И нам всем нужно сохранять давление на Россию - каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно быстрее - хотя бы на 30 дней. Именно это может заложить основу для настоящей, действенной дипломатии", - добавил Зеленский.

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Что известно об учениях "Запад"?

Учения "Запад" запланированы на сентябрь 2025 года, официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Последние учения "Запад-2021", в которых приняли участие более 200 000 человек, стали крупнейшими маневрами на западном направлении с момента распада СССР и оказались частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

Учения "Запад" проводятся каждые два года с 2009 года.

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