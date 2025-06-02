Ожидаем от переговоров в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, встречи на уровне лидеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Вильнюсе и озвучил ожидания от сегодняшней встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вильнюс. Во время встречи с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС", - написал он.

По его словам, самое главное - инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Стороны обсудили, как можно масштабировать.

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"Отдельно - о дипломатии. Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, возвращения детей и встречи на уровне лидеров.

Спасибо Премьер-министру Петтери Орпо, народу Финляндии за всю оказанную поддержку. Ценим ваш вклад", - добавил президент.

Напомним, 2 июня 2025 года начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ.

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