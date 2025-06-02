Ожидаем от переговоров в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, встречи на уровне лидеров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Вильнюсе и озвучил ожидания от сегодняшней встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Вильнюс. Во время встречи с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС", - написал он.
По его словам, самое главное - инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Стороны обсудили, как можно масштабировать.
"Отдельно - о дипломатии. Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, возвращения детей и встречи на уровне лидеров.
Спасибо Премьер-министру Петтери Орпо, народу Финляндии за всю оказанную поддержку. Ценим ваш вклад", - добавил президент.
Напомним, 2 июня 2025 года начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3555643
Що ж його і Трампа так тягне на особисті зустрічі з ху@лом?