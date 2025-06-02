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Ожидаем от переговоров в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, встречи на уровне лидеров, - Зеленский

президент Украины Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Вильнюсе и озвучил ожидания от сегодняшней встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вильнюс. Во время встречи с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС", - написал он.

По его словам, самое главное - инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Стороны обсудили, как можно масштабировать.

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"Отдельно - о дипломатии. Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, возвращения детей и встречи на уровне лидеров.

Спасибо Премьер-министру Петтери Орпо, народу Финляндии за всю оказанную поддержку. Ценим ваш вклад", - добавил президент.

Напомним, 2 июня 2025 года начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Стамбул (253) Орпо Петтери (29)


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Топ комментарии
+2
Реального результату від цієї вистави можуть очікувати лише дурники типу клована.
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02.06.2025 15:20
+1
Тару, тару от дронов пусть нам вернут!
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02.06.2025 15:19
+1
"Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555643

Що ж його і Трампа так тягне на особисті зустрічі з ху@лом?
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02.06.2025 15:21
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02.06.2025 15:19 Ответить
Тару, тару от дронов пусть нам вернут!
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02.06.2025 15:19 Ответить
Із стамбульського роя знов не вийде ніхфіга. І навіть риже чмо це знає.
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02.06.2025 15:19 Ответить
Реального результату від цієї вистави можуть очікувати лише дурники типу клована.
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02.06.2025 15:20 Ответить
Скоріше прихожан його секти - свідєтєлєй асфальта
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02.06.2025 15:30 Ответить
"Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555643

Що ж його і Трампа так тягне на особисті зустрічі з ху@лом?
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02.06.2025 15:21 Ответить
Блажен - хто вірує
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02.06.2025 15:25 Ответить
Де в нас взяти лідера?
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02.06.2025 15:27 Ответить
З урахуваням шо там знов мєдіньській то не буде великого результату, обмін можливо буде, але не припинення вогня, санкціі, талони на їжу, талони на шмотки, талони, талони, талони на все, по каРФаген не здохне!
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02.06.2025 15:28 Ответить
грохнув би ************ делегацію би прямо там - більше діла б було чим гундосий піздьож
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02.06.2025 15:32 Ответить
ти бл* дь 🤡 ,а лідером ти був би ,коли у 20р. не кричав ,"не трогайте мене ,а то путін нападьот " лідор ти занюханий , тобі та твоєї скумбрії ,ще каятися треба буде 100 років ...
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02.06.2025 15:36 Ответить
Соинеапюсь,что мединскому позволено что-то решать,максимум пленные.
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02.06.2025 15:53 Ответить
Цікаво - є такі вправні психіатри, що можуть вилікувати Зеленського щодо маніакальної ідеї зустрітися з путіним? Бо це ніяк не пояснюється в нормальному сенсі людського мислення.
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02.06.2025 16:11 Ответить
 
 