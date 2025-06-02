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Начались переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле, - МИД. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 2 июня 2025 года, в Стамбуле начинается второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Как отмечается, переговоры начнутся с минуты на минуту.

В администрации Эрдогана выразили надежду, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского.

Больше информации на эту минуту не известно.

Как позже сообщило издание "Суспільне", переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле еще не начались.

"Председатель делегации министр обороны Украины Умеров прибыл во дворец Чираган раньше, чтобы провести двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Фиданом, чиновники закончили обсуждение. Переговоры на уровне делегаций должны вскоре начаться", - пояснило издание.

Обновленная информация, как сообщили в МИД в 14.44, в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.

переговоры в Стамбуле

Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Автор: 

Стамбул (253) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+12
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02.06.2025 13:59
+11
А перед початком зустрічі кацапам питання не задавали: "Что с ******, русня?...".
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02.06.2025 13:56
+8
Що можуть дати такі перемовини окрім зачитування текстів, отриманих делегаціями "зверху". Адже члени делегації рашистів не мають анінайменшого права змінити хоч одну кому у текстових висерах путіна. І що залишається українській делегації ? - адже погодитися на путінські висери категорично не можна.
Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
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02.06.2025 13:40
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Стартонули! - пуйло знову грає крапленими
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02.06.2025 13:36 Ответить
Що можуть дати такі перемовини окрім зачитування текстів, отриманих делегаціями "зверху". Адже члени делегації рашистів не мають анінайменшого права змінити хоч одну кому у текстових висерах путіна. І що залишається українській делегації ? - адже погодитися на путінські висери категорично не можна.
Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
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02.06.2025 13:40 Ответить
Та які проблєми ? Відмовляємось від переговорів і кацапи просто лізуть далі ...
Демаєш - як скоро до Німеччини долізуть ?
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02.06.2025 13:44 Ответить
Кацапи і так лізуть далі. А перемовини у декого справляють фальшиве враження, що можна Україні не допомагати по максимуму... Логіка української сторони - типу переконати захід, що з рашистами домовитися не можна (що є правда) - і ніби захід тоді озвіріє і надасть ЗСУ більшу допомогу. Це наївно. Захід і так прекрасно знає, що з кацапами домовитися не можна.
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02.06.2025 13:56 Ответить
Більше , а ніж зараз , допомоги навряд чи дадуть ... навіть з Таурусами ситуація цілком показова !
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02.06.2025 14:01 Ответить
Так ніхто ж не каже конкретно -- про ЩО переговори?

Кацапи у травні зачитали свої "хотєлки" і поїхали. Українці теж зачитали свої вимоги. Точок перетину -- нуль. Про гімно-"канстітуцИю" параші, куди кацапи внесли п'ять областей загарбаних в України ніхто не згадує. І про те, що щоб був хоч якийся результат, цю анексію слід як мінімум скасувати -- теж нуль розмов.

То про що мають говорити ці делегації?
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02.06.2025 14:55 Ответить
Це потрібно Трампу , щоб отримати Нобелівську премію миру ,
але отримає середній палець від свого дружбана Володимира
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02.06.2025 13:46 Ответить
Що головне у перемовинах з руснею? Ні до чого не домовитись. Ну крім обміну полоненими. Це ми завжди з радістю.
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02.06.2025 13:47 Ответить
Переговоры о перемирии между Южной и Северной Кореей в рамках Корейской войны длились два года. Они начались 10 июля 1951 года и закончились 27 июля 1953 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня

Когда ни одна из сторон не имеет возможности разгромить другую на фронте, начинается тягомотина переговорная - максимум что из нее можно будет получить это заморозку войны на определенном этапе.
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02.06.2025 15:03 Ответить
Отож. "Договориться посередине". Мрія Зеленського з оманського плану?
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02.06.2025 15:58 Ответить
>> висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі пітуна та Зеленського.

Навіщо?

P.S. Вже й прізвище йухла почали з великої літери писати. І триколорове ганчір'я акуратненько так розставлено....
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02.06.2025 13:42 Ответить
Через 5 хвилин можна і фінішувати.
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02.06.2025 13:44 Ответить
у кацапского оккупанта истерика от беспрецедентной атаки Украины по рашке!это надо видеть! https://www.youtube.com/watch?v=V0qmZGXVbk4
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02.06.2025 13:49 Ответить
А перед початком зустрічі кацапам питання не задавали: "Что с ******, русня?...".
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02.06.2025 13:56 Ответить
Думаю, навіть турки в кулуарах не втрималися щоб не підї..ти.
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02.06.2025 15:00 Ответить
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02.06.2025 13:59 Ответить
Ну тебе "к бісу"... Тут кашель душить - і тут ти, з своїми ************"...
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02.06.2025 15:07 Ответить
Вибач
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02.06.2025 15:10 Ответить
Будь здоровий
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02.06.2025 15:11 Ответить
Дякую... Пробую... Цілу зиму навіть не чхнув - а в кінці травня "скосило"...
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02.06.2025 15:35 Ответить
Черговий порожній попіздаріум.
Ставимося з розумінням (с)
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02.06.2025 14:50 Ответить
кажіть кацапам хай закінчують війну бо без штанів залишаться
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02.06.2025 14:51 Ответить
Як мають сьогодні вестися переговори з кацапами . 👉 https://x.com/bromemss/status/1929457741845643692
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02.06.2025 15:04 Ответить
розстріляв би ************ їбла прямо б у залі переговорів
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02.06.2025 15:20 Ответить
чекаєм бздюкання *********** "калзироного" картьожника фсб орангутанга трампа
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02.06.2025 15:22 Ответить
Наблюдатели за переговорами свидетельствуют, что диалог с русской делегацией напоминает попытку установления контакта с бациллами чумы.
Чума абсолютно уверена в своем биологическом праве распространяться по миру, в том числе и посредством замора больших масс людей.
Настроены чумные бациллы скептично и установление «мира» с людьми кажется им вздором и извращением.
Обсуждать бациллы готовы лишь продолжительность агонии своих жертв и цвет гноя в бубонах.
Свои права диктовать людям условия, бациллы объясняют тем,
что чума - «великая болезнь», уже убившая неисчислимое количество жертв, которая всегда «может повторить».
Более того, все бактерии делегации утверждают, что смерть от чумного сепсиса является очень почетной.
Главный бацилл, г-н мединский, да и прочие вибрионы его группы настаивают на полном запрете тетрациклина, ликвидации запасов стрептомицина и других, явно враждебных чуме антибиотиков.
Недопустимыми являются любые попытки дезинфекции, санации и вакцинации, а также ущемление прав блох, вшей и тех грызунов, на которых возложена священная миссия разноса "великой болезни".
https://t.me/nevzorovtv/27245 Невзоров
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02.06.2025 15:38 Ответить
А де Тампакс, ради котрого зібрали цей цирк? Ще не надоїло займатись таким ідіотизмом?
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02.06.2025 15:42 Ответить
 
 