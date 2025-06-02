Начались переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле, - МИД. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 2 июня 2025 года, в Стамбуле начинается второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Как отмечается, переговоры начнутся с минуты на минуту.

В администрации Эрдогана выразили надежду, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского.

Больше информации на эту минуту не известно.

Как позже сообщило издание "Суспільне", переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле еще не начались.

"Председатель делегации министр обороны Украины Умеров прибыл во дворец Чираган раньше, чтобы провести двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Фиданом, чиновники закончили обсуждение. Переговоры на уровне делегаций должны вскоре начаться", - пояснило издание.

Обновленная информация, как сообщили в МИД в 14.44, в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.

Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.