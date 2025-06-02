Начались переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле, - МИД. ВИДЕО (обновлено)
Сегодня, 2 июня 2025 года, в Стамбуле начинается второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Как отмечается, переговоры начнутся с минуты на минуту.
В администрации Эрдогана выразили надежду, что переговоры в Стамбуле приведут к встрече Путина и Зеленского.
Больше информации на эту минуту не известно.
Как позже сообщило издание "Суспільне", переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле еще не начались.
"Председатель делегации министр обороны Украины Умеров прибыл во дворец Чираган раньше, чтобы провести двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Фиданом, чиновники закончили обсуждение. Переговоры на уровне делегаций должны вскоре начаться", - пояснило издание.
Обновленная информация, как сообщили в МИД в 14.44, в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России в присутствии турецкой стороны.
Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
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Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
Демаєш - як скоро до Німеччини долізуть ?
Кацапи у травні зачитали свої "хотєлки" і поїхали. Українці теж зачитали свої вимоги. Точок перетину -- нуль. Про гімно-"канстітуцИю" параші, куди кацапи внесли п'ять областей загарбаних в України ніхто не згадує. І про те, що щоб був хоч якийся результат, цю анексію слід як мінімум скасувати -- теж нуль розмов.
То про що мають говорити ці делегації?
але отримає середній палець від свого дружбана Володимира
Когда ни одна из сторон не имеет возможности разгромить другую на фронте, начинается тягомотина переговорная - максимум что из нее можно будет получить это заморозку войны на определенном этапе.
Навіщо?
P.S. Вже й прізвище йухла почали з великої літери писати. І триколорове ганчір'я акуратненько так розставлено....
Ставимося з розумінням (с)
Чума абсолютно уверена в своем биологическом праве распространяться по миру, в том числе и посредством замора больших масс людей.
Настроены чумные бациллы скептично и установление «мира» с людьми кажется им вздором и извращением.
Обсуждать бациллы готовы лишь продолжительность агонии своих жертв и цвет гноя в бубонах.
Свои права диктовать людям условия, бациллы объясняют тем,
что чума - «великая болезнь», уже убившая неисчислимое количество жертв, которая всегда «может повторить».
Более того, все бактерии делегации утверждают, что смерть от чумного сепсиса является очень почетной.
Главный бацилл, г-н мединский, да и прочие вибрионы его группы настаивают на полном запрете тетрациклина, ликвидации запасов стрептомицина и других, явно враждебных чуме антибиотиков.
Недопустимыми являются любые попытки дезинфекции, санации и вакцинации, а также ущемление прав блох, вшей и тех грызунов, на которых возложена священная миссия разноса "великой болезни".
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