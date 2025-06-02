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Новини Мирні перемовини
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Розпочалися перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі, - МЗС. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 2 червня 2025 року, у Стамбулі розпочинаюється другий раунд перемовин між делегаціями України та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Як зазначається, перемовини розпочнуться з хвилини на хвилину. 

В адміністрації Ердогана висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі Путіна та Зеленського.

Як пізніше повідомило видання "Суспільне", перемовини між українською та російською делегаціями в Стамбулі ще не розпочалися.

"Голова делегації міністр оборони України Умєров прибув до палацу Чираган раніше, щоб провести двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Фіданом, наразі урядовці закінчили обговорення. Перемовини на рівні делегацій мають незабаром розпочатися", - пояснило видання.

Оновлена інформація, як повідомили у МЗС о 14.44, у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.

перемовини у Стамбулі

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Автор: 

Стамбул (219) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+14
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02.06.2025 13:59
+11
А перед початком зустрічі кацапам питання не задавали: "Что с ******, русня?...".
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02.06.2025 13:56
+8
Що можуть дати такі перемовини окрім зачитування текстів, отриманих делегаціями "зверху". Адже члени делегації рашистів не мають анінайменшого права змінити хоч одну кому у текстових висерах путіна. І що залишається українській делегації ? - адже погодитися на путінські висери категорично не можна.
Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
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02.06.2025 13:40
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Стартонули! - пуйло знову грає крапленими
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02.06.2025 13:36 Відповісти
Що можуть дати такі перемовини окрім зачитування текстів, отриманих делегаціями "зверху". Адже члени делегації рашистів не мають анінайменшого права змінити хоч одну кому у текстових висерах путіна. І що залишається українській делегації ? - адже погодитися на путінські висери категорично не можна.
Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
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02.06.2025 13:40 Відповісти
Та які проблєми ? Відмовляємось від переговорів і кацапи просто лізуть далі ...
Демаєш - як скоро до Німеччини долізуть ?
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02.06.2025 13:44 Відповісти
Кацапи і так лізуть далі. А перемовини у декого справляють фальшиве враження, що можна Україні не допомагати по максимуму... Логіка української сторони - типу переконати захід, що з рашистами домовитися не можна (що є правда) - і ніби захід тоді озвіріє і надасть ЗСУ більшу допомогу. Це наївно. Захід і так прекрасно знає, що з кацапами домовитися не можна.
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02.06.2025 13:56 Відповісти
Більше , а ніж зараз , допомоги навряд чи дадуть ... навіть з Таурусами ситуація цілком показова !
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02.06.2025 14:01 Відповісти
Так ніхто ж не каже конкретно -- про ЩО переговори?

Кацапи у травні зачитали свої "хотєлки" і поїхали. Українці теж зачитали свої вимоги. Точок перетину -- нуль. Про гімно-"канстітуцИю" параші, куди кацапи внесли п'ять областей загарбаних в України ніхто не згадує. І про те, що щоб був хоч якийся результат, цю анексію слід як мінімум скасувати -- теж нуль розмов.

То про що мають говорити ці делегації?
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02.06.2025 14:55 Відповісти
Це потрібно Трампу , щоб отримати Нобелівську премію миру ,
але отримає середній палець від свого дружбана Володимира
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02.06.2025 13:46 Відповісти
Що головне у перемовинах з руснею? Ні до чого не домовитись. Ну крім обміну полоненими. Це ми завжди з радістю.
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02.06.2025 13:47 Відповісти
Переговоры о перемирии между Южной и Северной Кореей в рамках Корейской войны длились два года. Они начались 10 июля 1951 года и закончились 27 июля 1953 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня

Когда ни одна из сторон не имеет возможности разгромить другую на фронте, начинается тягомотина переговорная - максимум что из нее можно будет получить это заморозку войны на определенном этапе.
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02.06.2025 15:03 Відповісти
Отож. "Договориться посередине". Мрія Зеленського з оманського плану?
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02.06.2025 15:58 Відповісти
>> висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі пітуна та Зеленського.

Навіщо?

P.S. Вже й прізвище йухла почали з великої літери писати. І триколорове ганчір'я акуратненько так розставлено....
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02.06.2025 13:42 Відповісти
Через 5 хвилин можна і фінішувати.
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02.06.2025 13:44 Відповісти
у кацапского оккупанта истерика от беспрецедентной атаки Украины по рашке!это надо видеть! https://www.youtube.com/watch?v=V0qmZGXVbk4
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02.06.2025 13:49 Відповісти
А перед початком зустрічі кацапам питання не задавали: "Что с ******, русня?...".
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02.06.2025 13:56 Відповісти
Думаю, навіть турки в кулуарах не втрималися щоб не підї..ти.
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02.06.2025 15:00 Відповісти
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02.06.2025 13:59 Відповісти
Ну тебе "к бісу"... Тут кашель душить - і тут ти, з своїми ************"...
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02.06.2025 15:07 Відповісти
Вибач
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02.06.2025 15:10 Відповісти
Будь здоровий
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02.06.2025 15:11 Відповісти
Дякую... Пробую... Цілу зиму навіть не чхнув - а в кінці травня "скосило"...
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02.06.2025 15:35 Відповісти
Черговий порожній попіздаріум.
Ставимося з розумінням (с)
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02.06.2025 14:50 Відповісти
кажіть кацапам хай закінчують війну бо без штанів залишаться
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02.06.2025 14:51 Відповісти
"Понт - дешевле денег!!! "...
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02.06.2025 16:25 Відповісти
Як мають сьогодні вестися переговори з кацапами . 👉 https://x.com/bromemss/status/1929457741845643692
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02.06.2025 15:04 Відповісти
розстріляв би ************ їбла прямо б у залі переговорів
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02.06.2025 15:20 Відповісти
чекаєм бздюкання *********** "калзироного" картьожника фсб орангутанга трампа
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02.06.2025 15:22 Відповісти
Наблюдатели за переговорами свидетельствуют, что диалог с русской делегацией напоминает попытку установления контакта с бациллами чумы.
Чума абсолютно уверена в своем биологическом праве распространяться по миру, в том числе и посредством замора больших масс людей.
Настроены чумные бациллы скептично и установление «мира» с людьми кажется им вздором и извращением.
Обсуждать бациллы готовы лишь продолжительность агонии своих жертв и цвет гноя в бубонах.
Свои права диктовать людям условия, бациллы объясняют тем,
что чума - «великая болезнь», уже убившая неисчислимое количество жертв, которая всегда «может повторить».
Более того, все бактерии делегации утверждают, что смерть от чумного сепсиса является очень почетной.
Главный бацилл, г-н мединский, да и прочие вибрионы его группы настаивают на полном запрете тетрациклина, ликвидации запасов стрептомицина и других, явно враждебных чуме антибиотиков.
Недопустимыми являются любые попытки дезинфекции, санации и вакцинации, а также ущемление прав блох, вшей и тех грызунов, на которых возложена священная миссия разноса "великой болезни".
https://t.me/nevzorovtv/27245 Невзоров
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02.06.2025 15:38 Відповісти
А де Тампакс, ради котрого зібрали цей цирк? Ще не надоїло займатись таким ідіотизмом?
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02.06.2025 15:42 Відповісти
 
 