Розпочалися перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі, - МЗС. ВIДЕО (оновлено)
Сьогодні, 2 червня 2025 року, у Стамбулі розпочинаюється другий раунд перемовин між делегаціями України та РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Як зазначається, перемовини розпочнуться з хвилини на хвилину.
В адміністрації Ердогана висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі Путіна та Зеленського.
Як пізніше повідомило видання "Суспільне", перемовини між українською та російською делегаціями в Стамбулі ще не розпочалися.
"Голова делегації міністр оборони України Умєров прибув до палацу Чираган раніше, щоб провести двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Фіданом, наразі урядовці закінчили обговорення. Перемовини на рівні делегацій мають незабаром розпочатися", - пояснило видання.
Оновлена інформація, як повідомили у МЗС о 14.44, у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.
Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.
Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.
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Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
Демаєш - як скоро до Німеччини долізуть ?
Кацапи у травні зачитали свої "хотєлки" і поїхали. Українці теж зачитали свої вимоги. Точок перетину -- нуль. Про гімно-"канстітуцИю" параші, куди кацапи внесли п'ять областей загарбаних в України ніхто не згадує. І про те, що щоб був хоч якийся результат, цю анексію слід як мінімум скасувати -- теж нуль розмов.
То про що мають говорити ці делегації?
але отримає середній палець від свого дружбана Володимира
Когда ни одна из сторон не имеет возможности разгромить другую на фронте, начинается тягомотина переговорная - максимум что из нее можно будет получить это заморозку войны на определенном этапе.
Навіщо?
P.S. Вже й прізвище йухла почали з великої літери писати. І триколорове ганчір'я акуратненько так розставлено....
Ставимося з розумінням (с)
Чума абсолютно уверена в своем биологическом праве распространяться по миру, в том числе и посредством замора больших масс людей.
Настроены чумные бациллы скептично и установление «мира» с людьми кажется им вздором и извращением.
Обсуждать бациллы готовы лишь продолжительность агонии своих жертв и цвет гноя в бубонах.
Свои права диктовать людям условия, бациллы объясняют тем,
что чума - «великая болезнь», уже убившая неисчислимое количество жертв, которая всегда «может повторить».
Более того, все бактерии делегации утверждают, что смерть от чумного сепсиса является очень почетной.
Главный бацилл, г-н мединский, да и прочие вибрионы его группы настаивают на полном запрете тетрациклина, ликвидации запасов стрептомицина и других, явно враждебных чуме антибиотиков.
Недопустимыми являются любые попытки дезинфекции, санации и вакцинации, а также ущемление прав блох, вшей и тех грызунов, на которых возложена священная миссия разноса "великой болезни".
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