Розпочалися перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі, - МЗС. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 2 червня 2025 року, у Стамбулі розпочинаюється другий раунд перемовин між делегаціями України та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Як зазначається, перемовини розпочнуться з хвилини на хвилину.

В адміністрації Ердогана висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі Путіна та Зеленського.

Як пізніше повідомило видання "Суспільне", перемовини між українською та російською делегаціями в Стамбулі ще не розпочалися.

"Голова делегації міністр оборони України Умєров прибув до палацу Чираган раніше, щоб провести двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Фіданом, наразі урядовці закінчили обговорення. Перемовини на рівні делегацій мають незабаром розпочатися", - пояснило видання.

Оновлена інформація, як повідомили у МЗС о 14.44, у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.