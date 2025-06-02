РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13427 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции Встреча Зеленского и Путина
1 049 11

Вопросы встречи Зеленского и Путина будут обсуждаться на переговорах, - Фидан

Встречу Путина и Зеленского обсудят в Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что во время второго раунда переговоров между Украиной и РФ ожидается, что будет рассмотрен вопрос встречи лидеров.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

По словам Фидана, планируются также обсудить требования по прекращению огня от обеих сторон.

Напомним, 2 июня 2025 года начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ.

Читайте: Умеров и Фидан обсудили развитие оборонного сотрудничества Украины и Турции. ФОТО

Автор: 

Турция (3498) переговоры с Россией (1156) Фидан Хакан (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Ху*лу сначала надо встретиться с Малюком и его другом Карлсоном...
показать весь комментарий
02.06.2025 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Питання зустрічі Зеленського та Путіна обговорюватимуть на перемовинах

Помпуємо значущість, помпуємо...
показать весь комментарий
02.06.2025 14:59 Ответить
Зелений після всіх "перестать стрілять" ,"розведень", "подивитись в очі" ..., має особисто замочити ботоксного.
показать весь комментарий
02.06.2025 15:16 Ответить
Я ще в 2014 казав, якби Порошенко в Нормандії встромив би ножа в шию ***** та прокрутив пару раз, давно би про ***** забули, а Порошенку нічого би не було. Депортували би в Україну а потім він себе як президент помилував
показать весь комментарий
02.06.2025 15:38 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2025 15:56 Ответить
Ху*лу сначала надо встретиться с Малюком и его другом Карлсоном...
показать весь комментарий
02.06.2025 15:00 Ответить
це ж було ж вже. Зе прям сяє від щастя
показать весь комментарий
02.06.2025 15:03 Ответить
)(уйла замочать...свої....або грохнуть двійника..скажете конспіроогія ? не дарма ж ховають біологічні зразки, не дарма ,киздабол підготовлює грунт про )(уйло в халадільніке...не дарма розмови про приємствінность власті ,навіть його дочці...
)(уйло кгбіст а бувших кгбістів не буває.
показать весь комментарий
02.06.2025 15:09 Ответить
щось ніяк все ще
а клован в автозагарі у перуці трамп буде самозакоханно ******* про калзирние карти?
показать весь комментарий
02.06.2025 15:24 Ответить
Після вчорашньої атаки фуй кремлівський для зустрічі зажадає безпекову зону в радіусі 40 км, бо снайпер то вже вминулому!
показать весь комментарий
02.06.2025 15:13 Ответить
Домовляться московіти, про домовленості, їх подальших домовлянь!
Суттєве зрушення, для Трампа і Волца з Вашингтону??
показать весь комментарий
02.06.2025 15:37 Ответить
Невже Зеля так і не зрозумів ,ворог розуміє тільки силу і жодного сенсу з кривавим терористом вести якісь переговори.
показать весь комментарий
02.06.2025 16:29 Ответить
 
 