Вопросы встречи Зеленского и Путина будут обсуждаться на переговорах, - Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что во время второго раунда переговоров между Украиной и РФ ожидается, что будет рассмотрен вопрос встречи лидеров.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

По словам Фидана, планируются также обсудить требования по прекращению огня от обеих сторон.

Напомним, 2 июня 2025 года начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ.

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