Вопросы встречи Зеленского и Путина будут обсуждаться на переговорах, - Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что во время второго раунда переговоров между Украиной и РФ ожидается, что будет рассмотрен вопрос встречи лидеров.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
По словам Фидана, планируются также обсудить требования по прекращению огня от обеих сторон.
Напомним, 2 июня 2025 года начался второй раунд переговоров между Украиной и РФ.
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)(уйло кгбіст а бувших кгбістів не буває.
а клован в автозагарі у перуці трамп буде самозакоханно ******* про калзирние карти?
Суттєве зрушення, для Трампа і Волца з Вашингтону??