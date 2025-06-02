Питання зустрічі Зеленського та Путіна обговорюватимуть на перемовинах, - Фідан
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час другого раунду переговорів між Україною та РФ очікується, що буде розглянуто питання зустрічі лідерів.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
За словами Фідана, плануються також обговорити вимоги щодо припинення вогню від обох сторін.
Нагадаємо, 2 червня 2025 року розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ.
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)(уйло кгбіст а бувших кгбістів не буває.
а клован в автозагарі у перуці трамп буде самозакоханно ******* про калзирние карти?
Суттєве зрушення, для Трампа і Волца з Вашингтону??