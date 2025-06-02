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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині Зустріч Зеленського та Путіна
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Питання зустрічі Зеленського та Путіна обговорюватимуть на перемовинах, - Фідан

Зустріч Путіна та Зеленського обговорять в Туреччині

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час другого раунду переговорів між Україною та РФ очікується, що буде розглянуто питання зустрічі лідерів.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

За словами Фідана, плануються також обговорити вимоги щодо припинення вогню від обох сторін.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ.

Читайте: Умєров та Фідан обговорили розвиток оборонної співпраці України й Туреччини. ФОТО

Автор: 

Туреччина (3620) переговори з Росією (1270) Фідан Хакан (57)


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Топ коментарі
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Ху*лу сначала надо встретиться с Малюком и его другом Карлсоном...
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02.06.2025 15:00
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Питання зустрічі Зеленського та Путіна обговорюватимуть на перемовинах

Помпуємо значущість, помпуємо...
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02.06.2025 14:59 Відповісти
Зелений після всіх "перестать стрілять" ,"розведень", "подивитись в очі" ..., має особисто замочити ботоксного.
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02.06.2025 15:16 Відповісти
Я ще в 2014 казав, якби Порошенко в Нормандії встромив би ножа в шию ***** та прокрутив пару раз, давно би про ***** забули, а Порошенку нічого би не було. Депортували би в Україну а потім він себе як президент помилував
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02.06.2025 15:38 Відповісти
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02.06.2025 15:56 Відповісти
Ху*лу сначала надо встретиться с Малюком и его другом Карлсоном...
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02.06.2025 15:00 Відповісти
це ж було ж вже. Зе прям сяє від щастя
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02.06.2025 15:03 Відповісти
)(уйла замочать...свої....або грохнуть двійника..скажете конспіроогія ? не дарма ж ховають біологічні зразки, не дарма ,киздабол підготовлює грунт про )(уйло в халадільніке...не дарма розмови про приємствінность власті ,навіть його дочці...
)(уйло кгбіст а бувших кгбістів не буває.
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02.06.2025 15:09 Відповісти
щось ніяк все ще
а клован в автозагарі у перуці трамп буде самозакоханно ******* про калзирние карти?
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02.06.2025 15:24 Відповісти
Після вчорашньої атаки фуй кремлівський для зустрічі зажадає безпекову зону в радіусі 40 км, бо снайпер то вже вминулому!
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02.06.2025 15:13 Відповісти
Домовляться московіти, про домовленості, їх подальших домовлянь!
Суттєве зрушення, для Трампа і Волца з Вашингтону??
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02.06.2025 15:37 Відповісти
Невже Зеля так і не зрозумів ,ворог розуміє тільки силу і жодного сенсу з кривавим терористом вести якісь переговори.
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02.06.2025 16:29 Відповісти
 
 