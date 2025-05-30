Умєров та Фідан обговорили розвиток оборонної співпраці України й Туреччини. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває з візитом у Києві.

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував Туреччині за послідовну підтримку, активну роль у посередництві та зусилля на шляху до справедливого миру.

"Пан Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль", - зазначив міністр.

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У зустрічі також взяли участь заступник міністра оборони Сергій Боєв, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, представники розвідки: начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов та і генерал-майор Вадим Скібіцький.

Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки:

інвестиції в оборонно-промисловий комплекс;

постачання техніки та систем ППО;

боєприпаси для протиповітряної оборони;

снаряди основних калібрів;

посилення наших далекобійних спроможностей.

Маємо значний потенціал для розвитку оборонної співпраці з Туреччиною, зауважив Умєров.

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Зазначається, що Сирський доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій.

Крім того, поінформували турецьку делегацію про безпекову ситуацію.

Буданов і Скібіцький відзначили, що Росія нарощує зусилля: збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить: мета Кремля незмінна — повна окупація України.

"Разом із моєю командою наголосив: Україна прагне миру. Ми готові до тривалого припинення вогню — та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами. Посилюючи Україну — гарантуємо надійний та тривалий мир", - додав Умєров.

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