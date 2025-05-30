Умєров та Фідан обговорили розвиток оборонної співпраці України й Туреччини. ФОТО
Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває з візитом у Києві.
Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Він подякував Туреччині за послідовну підтримку, активну роль у посередництві та зусилля на шляху до справедливого миру.
"Пан Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль", - зазначив міністр.
У зустрічі також взяли участь заступник міністра оборони Сергій Боєв, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, представники розвідки: начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов та і генерал-майор Вадим Скібіцький.
Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки:
- інвестиції в оборонно-промисловий комплекс;
- постачання техніки та систем ППО;
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- снаряди основних калібрів;
- посилення наших далекобійних спроможностей.
Маємо значний потенціал для розвитку оборонної співпраці з Туреччиною, зауважив Умєров.
Зазначається, що Сирський доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій.
Крім того, поінформували турецьку делегацію про безпекову ситуацію.
Буданов і Скібіцький відзначили, що Росія нарощує зусилля: збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить: мета Кремля незмінна — повна окупація України.
"Разом із моєю командою наголосив: Україна прагне миру. Ми готові до тривалого припинення вогню — та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами. Посилюючи Україну — гарантуємо надійний та тривалий мир", - додав Умєров.
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