Умеров и Фидан обсудили развитие оборонного сотрудничества Украины и Турции. ФОТО
Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который находится с визитом в Киеве.
Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил Турцию за последовательную поддержку, активную роль в посредничестве и усилия на пути к справедливому миру.
"Господин Фидан подтвердил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий", - отметил министр.
Во встрече также приняли участие заместитель министра обороны Сергей Боев, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, представители разведки: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и генерал-майор Вадим Скибицкий.
Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке:
- инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;
- поставки техники и систем ПВО;
- боеприпасы для противовоздушной обороны;
- снаряды основных калибров;
- усиление наших дальнобойных возможностей.
Имеем значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией, отметил Умеров.
Отмечается, что Сырский доложил об оперативной обстановке на фронте. Враг, несмотря на значительные потери, не прекращает попыток наступательных действий.
Кроме того, проинформировали турецкую делегацию о ситуации с безопасностью.
Буданов и Скибицкий отметили, что Россия наращивает усилия: увеличивает количество личного состава, интенсивность ударов по мирным городам, а также темпы производства вооружения. Это в очередной раз доказывает: цель Кремля неизменна - полная оккупация Украины.
"Вместе с моей командой подчеркнул: Украина стремится к миру. Мы готовы к длительному прекращению огня - и созданию надежных гарантий безопасности, над которыми уже работаем с партнерами. Усиливая Украину - гарантируем надежный и длительный мир", - добавил Умеров.
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