Умеров и Фидан обсудили развитие оборонного сотрудничества Украины и Турции. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который находится с визитом в Киеве.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Турцию за последовательную поддержку, активную роль в посредничестве и усилия на пути к справедливому миру.

"Господин Фидан подтвердил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Фидан обсудили дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира

Во встрече также приняли участие заместитель министра обороны Сергей Боев, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, представители разведки: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и генерал-майор Вадим Скибицкий.

Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке:

инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;

поставки техники и систем ПВО;

боеприпасы для противовоздушной обороны;

снаряды основных калибров;

усиление наших дальнобойных возможностей.

Имеем значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией, отметил Умеров.

Читайте также: Зеленский встретился с главой МИД Турции Фиданом в Киеве. ФОТОрепортаж

Отмечается, что Сырский доложил об оперативной обстановке на фронте. Враг, несмотря на значительные потери, не прекращает попыток наступательных действий.

Кроме того, проинформировали турецкую делегацию о ситуации с безопасностью.

Буданов и Скибицкий отметили, что Россия наращивает усилия: увеличивает количество личного состава, интенсивность ударов по мирным городам, а также темпы производства вооружения. Это в очередной раз доказывает: цель Кремля неизменна - полная оккупация Украины.

"Вместе с моей командой подчеркнул: Украина стремится к миру. Мы готовы к длительному прекращению огня - и созданию надежных гарантий безопасности, над которыми уже работаем с партнерами. Усиливая Украину - гарантируем надежный и длительный мир", - добавил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция предлагает провести саммит США, России и Украины с участием Эрдогана, - Фидан



