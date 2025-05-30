Турция предлагает провести саммит США, России и Украины с участием Эрдогана, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил провести встречу между лидерами США, России и Украины с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet Daily News.

По словам Фидана, такие переговоры могут состояться после потенциальных вторых переговоров Украины и России в Стамбуле, запланированных на следующую неделю. Он выразил уверенность, что эта встреча поможет приблизить завершение войны.

"Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана", - заявил Фидан.

Министр также подчеркнул, что прогресс возможен, если стороны будут оставаться за столом переговоров. Во время своего визита в Киев Фидан планирует провести переговоры с президентом Зеленским.

В то же время Кремль заявил, что президент России Владимир Путин рассмотрит возможность участия в саммите только при условии результативности предварительных переговоров с Киевом.

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