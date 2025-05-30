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Новости Мирные переговоры
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Турция предлагает провести саммит США, России и Украины с участием Эрдогана, - Фидан

туреччина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил провести встречу между лидерами США, России и Украины с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet Daily News.

По словам Фидана, такие переговоры могут состояться после потенциальных вторых переговоров Украины и России в Стамбуле, запланированных на следующую неделю. Он выразил уверенность, что эта встреча поможет приблизить завершение войны.

"Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана", - заявил Фидан.

Министр также подчеркнул, что прогресс возможен, если стороны будут оставаться за столом переговоров. Во время своего визита в Киев Фидан планирует провести переговоры с президентом Зеленским.

В то же время Кремль заявил, что президент России Владимир Путин рассмотрит возможность участия в саммите только при условии результативности предварительных переговоров с Киевом.

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Автор: 

США (27073) Турция (3483) Украина (45003) переговоры с Россией (1137)


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Це називається "зі своєю розкладачкою в Мавзолей!"
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30.05.2025 14:58 Ответить
Ердогашиш проснувся… Переговори не складаються, але ж кожен хоче вирвати собі лаври миротворства.
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30.05.2025 15:02 Ответить
Про що переговори коли рашисти не збираются зупиняти війну ?рашисти хочуть знищити Україну і її народ , це марна трата часу розмови ні про що ,зате трамп буде радий "я добися перемовин"
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30.05.2025 15:08 Ответить
А якого з Васілічєй пошлють в Туреччину?
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30.05.2025 15:09 Ответить
Треба так і робити бо 50% вимог московії то не до України. Головних вимог "безпекового плану". А більше питання до тих хто це вирішує-США та частково ЕС. Але вони не хочуть поки що бруднити руки їх і так все влаштовує.
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30.05.2025 15:10 Ответить
Дело идёт к завершению, все хотят урвать кусок. Только припозднились "союзники" с Восточной Европы, у этих пассажиров такие амбиции что закачаешься.
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30.05.2025 15:36 Ответить
Не тільки з Ердоганом! Ердоган - не головний в ультиматумах *****! Тому на таких рандеву мають бути присутніми в першу чергу Стармер+Макрон+Мерц+Туск! І можна обійтись без Трампа.
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30.05.2025 15:40 Ответить
 
 