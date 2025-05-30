США не направят делегацию на второй раунд переговоров Украины и России в Турции, - The Atlantic

Делегация США не будет участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, запланированном на следующей неделе в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Atlantic.

Как отмечает издание, хотя Дональд Трамп недавно обсуждал с помощниками новые санкции против России, он ждет результатов второй встречи между украинской и российской делегациями. "США не планируют отправлять делегацию", - отмечается в статье.

При этом источники в Белом доме подчеркнули, что Трамп хочет видеть прогресс в переговорах. "Президент разъярен, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что пойдет", - цитирует издание одного из внешних советников.

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