США не направят делегацию на второй раунд переговоров Украины и России в Турции, - The Atlantic
Делегация США не будет участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, запланированном на следующей неделе в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Atlantic.
Как отмечает издание, хотя Дональд Трамп недавно обсуждал с помощниками новые санкции против России, он ждет результатов второй встречи между украинской и российской делегациями. "США не планируют отправлять делегацию", - отмечается в статье.
При этом источники в Белом доме подчеркнули, что Трамп хочет видеть прогресс в переговорах. "Президент разъярен, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что пойдет", - цитирует издание одного из внешних советников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За зраду США,і України.
Почав Додік, з 24 годин, а воно, уже, он і 100 днів пройшло!!
Не та, у діда Доні, ерекція, велика різниця, між ХОЧУ МОЖУ!!!
Таке ж, і з ******* старим!