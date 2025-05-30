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Новости Мирные переговоры
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США не направят делегацию на второй раунд переговоров Украины и России в Турции, - The Atlantic

США и Украина завершили второй раунд переговоров

Делегация США не будет участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, запланированном на следующей неделе в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Atlantic.

Как отмечает издание, хотя Дональд Трамп недавно обсуждал с помощниками новые санкции против России, он ждет результатов второй встречи между украинской и российской делегациями. "США не планируют отправлять делегацию", - отмечается в статье.

При этом источники в Белом доме подчеркнули, что Трамп хочет видеть прогресс в переговорах. "Президент разъярен, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что пойдет", - цитирует издание одного из внешних советников.

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Автор: 

США (27073) переговоры с Россией (1137)


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Топ комментарии
+6
Коли треба у ваз забрати ЯЗ, гандони зі США перші в черзі..., а коли вас захистити, це не їх війна...
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30.05.2025 14:43
+2
А що візьмеш із Донні блаженного? Недоумок - він і в Білому домі недоумок.
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30.05.2025 14:32
+1
Зливаються .......
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30.05.2025 14:25
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Зливаються .......
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30.05.2025 14:25 Ответить
А що візьмеш із Донні блаженного? Недоумок - він і в Білому домі недоумок.
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30.05.2025 14:32 Ответить
Взяв би вилучену з біомаси трампа кулю......
За зраду США,і України.
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30.05.2025 14:46 Ответить
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30.05.2025 14:26 Ответить
Весь піздєц! - а якби направили? - один хер за рашку топлять
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30.05.2025 14:26 Ответить
Так як прутін наказав, так Додік, і зробить!
Почав Додік, з 24 годин, а воно, уже, он і 100 днів пройшло!!
Не та, у діда Доні, ерекція, велика різниця, між ХОЧУ МОЖУ!!!
Таке ж, і з ******* старим!
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30.05.2025 14:28 Ответить
Не смішіть з тими переговорами ,буде ультиматум рашистів що до капітуляції України нічого не змінилося ,на жаль влада не хоче цього розуміти їм головне трампу догодити.
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30.05.2025 14:32 Ответить
А нам навіщо туди їхати??? Хай той мудинський сам собі меморандуми про рюриків вичитує.. Тільки паливо витрачати.
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30.05.2025 14:33 Ответить
Він намагається знайти найкращий шлях, щоб досягти цього, але вірте йому, коли він каже, що піде НАКУЙ.ЯКЩО ЙОГО НЕЗАБОРОМ ПІШЛЮТЬ..",
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30.05.2025 14:40 Ответить
Коли треба у ваз забрати ЯЗ, гандони зі США перші в черзі..., а коли вас захистити, це не їх війна...
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30.05.2025 14:43 Ответить
Та дурнуваті кравчукокучми,на увесь світ трубіли що Україна мирна країна,і ніяка зброя нам не потрібна,що ми позаблокові,що суцільна конверсія,мир,дружба,жвачка!!!
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30.05.2025 14:49 Ответить
Позиція трампа мала б підлягати Осудженню з боку американського Сенату та й загалом всіх чесних американців.
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30.05.2025 14:47 Ответить
як казав трампло, навіщо туди пертись якщо там )(уйла не буде.
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30.05.2025 14:56 Ответить
Денех у Трампа на билет нет.
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30.05.2025 15:06 Ответить
Які кончені слимаки. Де велика Америка? В дупі...
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30.05.2025 15:08 Ответить
 
 