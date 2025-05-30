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Новини Мирні перемовини
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США не направлять делегацію на другий раунд переговорів України та Росії в Туреччині, - The Atlantic

США та Україна завершили другий раунд переговорів

Делегація США не братиме участі у другому раунді переговорів між Україною та Росією, запланованому наступного тижня у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.

Як зазначає видання, хоча Дональд Трамп нещодавно обговорював з помічниками нові санкції проти Росії, він чекає на результати другої зустрічі між українською та російською делегаціями. "США не планують відправляти делегацію", - наголошується у статті.

При цьому джерела у Білому домі підкреслили, що Трамп хоче бачити прогрес у перемовинах. "Президент розлючений, але він також хоче укласти угоду. Він намагається знайти найкращий шлях, щоб досягти цього, але вірте йому, коли він каже, що піде", - цитує видання одного із зовнішніх радників.

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Автор: 

США (23326) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+4
Коли треба у ваз забрати ЯЗ, гандони зі США перші в черзі..., а коли вас захистити, це не їх війна...
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30.05.2025 14:43
+2
А що візьмеш із Донні блаженного? Недоумок - він і в Білому домі недоумок.
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30.05.2025 14:32
+1
Зливаються .......
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30.05.2025 14:25
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Зливаються .......
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30.05.2025 14:25 Відповісти
А що візьмеш із Донні блаженного? Недоумок - він і в Білому домі недоумок.
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30.05.2025 14:32 Відповісти
Взяв би вилучену з біомаси трампа кулю......
За зраду США,і України.
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30.05.2025 14:46 Відповісти
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30.05.2025 14:26 Відповісти
Весь піздєц! - а якби направили? - один хер за рашку топлять
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30.05.2025 14:26 Відповісти
Так як прутін наказав, так Додік, і зробить!
Почав Додік, з 24 годин, а воно, уже, он і 100 днів пройшло!!
Не та, у діда Доні, ерекція, велика різниця, між ХОЧУ МОЖУ!!!
Таке ж, і з ******* старим!
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30.05.2025 14:28 Відповісти
Не смішіть з тими переговорами ,буде ультиматум рашистів що до капітуляції України нічого не змінилося ,на жаль влада не хоче цього розуміти їм головне трампу догодити.
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30.05.2025 14:32 Відповісти
А нам навіщо туди їхати??? Хай той мудинський сам собі меморандуми про рюриків вичитує.. Тільки паливо витрачати.
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30.05.2025 14:33 Відповісти
Він намагається знайти найкращий шлях, щоб досягти цього, але вірте йому, коли він каже, що піде НАКУЙ.ЯКЩО ЙОГО НЕЗАБОРОМ ПІШЛЮТЬ..",
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30.05.2025 14:40 Відповісти
Коли треба у ваз забрати ЯЗ, гандони зі США перші в черзі..., а коли вас захистити, це не їх війна...
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30.05.2025 14:43 Відповісти
Та дурнуваті кравчукокучми,на увесь світ трубіли що Україна мирна країна,і ніяка зброя нам не потрібна,що ми позаблокові,що суцільна конверсія,мир,дружба,жвачка!!!
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30.05.2025 14:49 Відповісти
Позиція трампа мала б підлягати Осудженню з боку американського Сенату та й загалом всіх чесних американців.
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30.05.2025 14:47 Відповісти
як казав трампло, навіщо туди пертись якщо там )(уйла не буде.
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30.05.2025 14:56 Відповісти
Денех у Трампа на билет нет.
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30.05.2025 15:06 Відповісти
Які кончені слимаки. Де велика Америка? В дупі...
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30.05.2025 15:08 Відповісти
 
 