США не направлять делегацію на другий раунд переговорів України та Росії в Туреччині, - The Atlantic
Делегація США не братиме участі у другому раунді переговорів між Україною та Росією, запланованому наступного тижня у Стамбулі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.
Як зазначає видання, хоча Дональд Трамп нещодавно обговорював з помічниками нові санкції проти Росії, він чекає на результати другої зустрічі між українською та російською делегаціями. "США не планують відправляти делегацію", - наголошується у статті.
При цьому джерела у Білому домі підкреслили, що Трамп хоче бачити прогрес у перемовинах. "Президент розлючений, але він також хоче укласти угоду. Він намагається знайти найкращий шлях, щоб досягти цього, але вірте йому, коли він каже, що піде", - цитує видання одного із зовнішніх радників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За зраду США,і України.
Почав Додік, з 24 годин, а воно, уже, он і 100 днів пройшло!!
Не та, у діда Доні, ерекція, велика різниця, між ХОЧУ МОЖУ!!!
Таке ж, і з ******* старим!