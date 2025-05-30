США не направлять делегацію на другий раунд переговорів України та Росії в Туреччині, - The Atlantic

Делегація США не братиме участі у другому раунді переговорів між Україною та Росією, запланованому наступного тижня у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.

Як зазначає видання, хоча Дональд Трамп нещодавно обговорював з помічниками нові санкції проти Росії, він чекає на результати другої зустрічі між українською та російською делегаціями. "США не планують відправляти делегацію", - наголошується у статті.

При цьому джерела у Білому домі підкреслили, що Трамп хоче бачити прогрес у перемовинах. "Президент розлючений, але він також хоче укласти угоду. Він намагається знайти найкращий шлях, щоб досягти цього, але вірте йому, коли він каже, що піде", - цитує видання одного із зовнішніх радників.

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