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Новини Санкції проти Росії
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Макрон закликав США запровадити санкції проти Росії: Це тест на довіру для американців

Європа має відкинути залежність від США, заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликає Сполучені Штати Америки посилити санкції проти Росії, якщо вона підтвердить небажання йти на мирні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту до Сінгапуру, де він зустрівся з премʼєр-міністром Лоуренсом Вонгом напередодні безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла", Макрон заявив, що відповідальність за подальші кроки мають взяти на себе і Росія, і Сполучені Штати.

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За його словами, якщо Росія підтвердить, що вона "не готова до миру", Вашингтон має підтвердити свою відданість санкціям проти Москви. "Це тест на довіру для американців", - сказав Макрон.

Він також повідомив, що 48 годин тому мав розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої той висловив "нетерпіння". "Тепер питання в тому, що ми з цим робимо? Ми (європейці, - ред.) готові", - додав французький лідер.

Щодо позиції Європи Макрон зазначив, що вона залишається послідовною та надійною. "Ми не змінилися, ми як і раніше віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і повагу до правил", - наголосив він.

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Автор: 

росія (65908) санкції (12064) США (23326) Макрон Емманюель (1510)


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Топ коментарі
+4
Politico: Трамп більше прагне перезавантаження відносин із Росією, ніж миру в Україні.
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30.05.2025 12:09
+2
Ну все, то партнери закликали москалів, а тепер вже закликають одне одного.
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30.05.2025 12:07
+2
Вони з ними бізнес хочуть робити, а ти про якісь там санкції...
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30.05.2025 12:08
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заклики це добре,особливо коли ти закликаєш а робе хтось інший
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30.05.2025 12:06 Відповісти
Європа ввела санкції ,а ФША - ні
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30.05.2025 12:22 Відповісти
санкції??який відсоток їх дієвості та результативності??ближче до 0,00%??включить відео з вулиць мацквабаду і побачите всю реальну вартість тих санкцій
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30.05.2025 12:35 Відповісти
Макрон! - рашка на переговори йде - вона миру не хоче
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30.05.2025 12:06 Відповісти
Ну все, то партнери закликали москалів, а тепер вже закликають одне одного.
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30.05.2025 12:07 Відповісти
Вони з ними бізнес хочуть робити, а ти про якісь там санкції...
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30.05.2025 12:08 Відповісти
Politico: Трамп більше прагне перезавантаження відносин із Росією, ніж миру в Україні.
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30.05.2025 12:09 Відповісти
Я б сказав, що це тест на довіру до американського партнерства.
І головний тест, їхньої надійності, буде після виходу американців з цих перемовин.
Маю надію, що вдасться, хочаб витягнути ще декілька тисяч наших хлопців....
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30.05.2025 12:18 Відповісти
партнерства??колонія не може бути партнером господаря,обібрати-так,плюнути на власні гарантії-так,ми для них географічна назва з багатим набором ресурсів,і людей нема в тому наборі
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30.05.2025 12:40 Відповісти
Трамп швидше здать Україну і ЄС і НАТО ніж косо гляне на свого кумира.
Ну і Гренландію (по прикладу Криму) дуже хочеться. Так що він не з вами в одній упряжці
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30.05.2025 12:18 Відповісти
Макрон - красава. Дивно шо США капітулювали перед нацистською россією без жодного пострілу.
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30.05.2025 12:36 Відповісти
Макроне, це глас вопіющого в голові у Трампа.
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30.05.2025 12:39 Відповісти
Вони скажуть Макрон а ти ввів миротворців в Україну?От тоді будуть і санкції.
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30.05.2025 13:08 Відповісти
ті санкції стосуються двох відер нафти бо америка не купує нафту у росії.
курям на сміх.
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30.05.2025 13:24 Відповісти
 
 