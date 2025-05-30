Макрон закликав США запровадити санкції проти Росії: Це тест на довіру для американців
Президент Франції Емманюель Макрон закликає Сполучені Штати Америки посилити санкції проти Росії, якщо вона підтвердить небажання йти на мирні переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, передає Цензор.НЕТ.
Під час візиту до Сінгапуру, де він зустрівся з премʼєр-міністром Лоуренсом Вонгом напередодні безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла", Макрон заявив, що відповідальність за подальші кроки мають взяти на себе і Росія, і Сполучені Штати.
За його словами, якщо Росія підтвердить, що вона "не готова до миру", Вашингтон має підтвердити свою відданість санкціям проти Москви. "Це тест на довіру для американців", - сказав Макрон.
Він також повідомив, що 48 годин тому мав розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої той висловив "нетерпіння". "Тепер питання в тому, що ми з цим робимо? Ми (європейці, - ред.) готові", - додав французький лідер.
Щодо позиції Європи Макрон зазначив, що вона залишається послідовною та надійною. "Ми не змінилися, ми як і раніше віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і повагу до правил", - наголосив він.
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І головний тест, їхньої надійності, буде після виходу американців з цих перемовин.
Маю надію, що вдасться, хочаб витягнути ще декілька тисяч наших хлопців....
Ну і Гренландію (по прикладу Криму) дуже хочеться. Так що він не з вами в одній упряжці
курям на сміх.