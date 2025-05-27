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Новини Санкції проти Росії
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Уповноважений президента Власюк спростував "розвал співпраці" між США та ЄС у санкційній політиці: Абсолютно точно ні

Власюка призначено уповноваженим із питань санкційної політики

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заперечив твердження про нібито "розвал співпраці" між США та Європейським Союзом у сфері санкційної політики.

Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Власюк відреагував на новину про те, що, за даними німецьких ЗМІ, відбувся "крах співпраці" між ЄС і США у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій. Він підкреслив, що комунікує з американськими представниками та двічі за останні три тижні зустрічався з ними у Європі.

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"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - наголосив він.

За словами Власюка, санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

Він також зазначив, що ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.

Нещодавно повідомлялося, що США та Євросоюз більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії.

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Автор: 

росія (65829) санкції (12043) США (23290) Євросоюз (13616) Власюк Владислав (13)


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Подивіться на цього ссикунауповноваженного з санкційної "політики".
Вчергове показано - Україною "керують" інфантильні недотепи і самодури з "правом на суцільну помилку"

Жесть.
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27.05.2025 14:16 Відповісти
з 2020 року був позаштатним радником Офісу Президента.
Із квітня 2022 року - секретарем санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нє.
Ну анальна затичка Эрмака ж не стане брехати. Та і взагалі у компетентності таких "спеців" не може бути сумнівів.
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27.05.2025 14:17 Відповісти
🤮🤮🤮
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27.05.2025 14:19 Відповісти
Оптимізм не втрачаємо навіть якщо все швах!
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27.05.2025 14:48 Відповісти
Ну канешна ничего не произошло. Также как и в 2022 во всех СМИ нашему лоху уши прожужжали про нападение а оно шашлыки жарило. Зеленое шапито, бери своих клоунови вали в отставку пока еще страна не рухнула окончательно
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27.05.2025 14:49 Відповісти
Сопляки від ЗЄлі великі фахівці світової політики? Політика саботажу?
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27.05.2025 14:49 Відповісти
в "зе" докуя уповноважених вішати "зелені водорослі" "мудрому наріду" на вуха .Цей не виключення...
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27.05.2025 15:57 Відповісти
Батько:
Віктор Власюк, очолював Вінницьку медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) з 2002 по 2014 рік. За даними розслідувань, Віктор Власюк разом із дружиною володіє 13 квартирами (одна з них, шестикімнатна, площею 260 кв.м, може коштувати до 780 тисяч доларів) та трьома автомобілями Tesla. Є співвласником ТОВ «Сонячні фермери» разом із чинною головою Вінницької МСЕК Юлією Даниленко
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27.05.2025 16:38 Відповісти
Уповноважений президента Власюк спростував "розвал співпраці" між США та ЄС у санкційній політиці: Абсолютно точно ні.

Спочатку той Власюк, уповноважений аж самого Президента України ніби заявляє:

"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні" Хтось щось зрозумів?

ІМПУЛЬС, але виключно в силу політичного контексту. А далі під знаком питання ... майже риторично: "Чи "розвал співпраці"? А потім ніби заспокійливе: "абсолютно точно ні".

 Потім знову заспокійливе: "Санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

А потім знову не так вже оптимістично: "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".

Ще раз "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".

"Без підтримки США у питанні позиції Угорщини". Таке враження що той Власюк говорив НЕ по написаному , -" Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была" - і тому так багато... не зрозумілого
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27.05.2025 17:00 Відповісти
 
 