Уповноважений президента Власюк спростував "розвал співпраці" між США та ЄС у санкційній політиці: Абсолютно точно ні
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заперечив твердження про нібито "розвал співпраці" між США та Європейським Союзом у сфері санкційної політики.
Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
Власюк відреагував на новину про те, що, за даними німецьких ЗМІ, відбувся "крах співпраці" між ЄС і США у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій. Він підкреслив, що комунікує з американськими представниками та двічі за останні три тижні зустрічався з ними у Європі.
"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - наголосив він.
За словами Власюка, санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.
Він також зазначив, що ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.
Нещодавно повідомлялося, що США та Євросоюз більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії.
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ссикунауповноваженного з санкційної "політики".
Вчергове показано - Україною "керують" інфантильні недотепи і самодури з "правом на
суцільнупомилку"
Жесть.
Із квітня 2022 року - секретарем санкційної групи Єрмака-Макфола.
Нє.
Ну анальна затичка Эрмака ж не стане брехати. Та і взагалі у компетентності таких "спеців" не може бути сумнівів.
Віктор Власюк, очолював Вінницьку медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) з 2002 по 2014 рік. За даними розслідувань, Віктор Власюк разом із дружиною володіє 13 квартирами (одна з них, шестикімнатна, площею 260 кв.м, може коштувати до 780 тисяч доларів) та трьома автомобілями Tesla. Є співвласником ТОВ «Сонячні фермери» разом із чинною головою Вінницької МСЕК Юлією Даниленко
Спочатку той Власюк, уповноважений аж самого Президента України ніби заявляє:
"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні" Хтось щось зрозумів?
ІМПУЛЬС, але виключно в силу політичного контексту. А далі під знаком питання ... майже риторично: "Чи "розвал співпраці"? А потім ніби заспокійливе: "абсолютно точно ні".
Потім знову заспокійливе: "Санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.
А потім знову не так вже оптимістично: "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".
Ще раз "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".
"Без підтримки США у питанні позиції Угорщини". Таке враження що той Власюк говорив НЕ по написаному , -
" Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"- і тому так багато... не зрозумілого