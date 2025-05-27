Уповноважений президента Власюк спростував "розвал співпраці" між США та ЄС у санкційній політиці: Абсолютно точно ні.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заперечив твердження про нібито "розвал співпраці" між США та Європейським Союзом у сфері санкційної політики.

Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Власюк відреагував на новину про те, що, за даними німецьких ЗМІ, відбувся "крах співпраці" між ЄС і США у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій. Він підкреслив, що комунікує з американськими представниками та двічі за останні три тижні зустрічався з ними у Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС пропонує знизити ціни на російську нафту до $45, - FT

"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - наголосив він.

За словами Власюка, санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

Він також зазначив, що ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.

Нещодавно повідомлялося, що США та Євросоюз більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США більше не співпрацює з ЄС у питаннях санкцій проти Росії, - ЗМІ