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Новини Санкції проти Росії
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США більше не співпрацює з ЄС у питаннях санкцій проти Росії, - ЗМІ

США припинили обмін інформацією з ЄС щодо обходу санкцій Росією

США та Євросоюз більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Suddeutsche Zeitung.

Зазначається, що Дональд Трамп розпустив спецгрупу KleptoCapture, яка займалася відстеженням активів російських олігархів. 

"За інформацією Süddeutsche Zeitung, переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися. Про це йдеться у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося в Брюсселі 20 травня", - йдеться у статті.

Згідно з документом, глава санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван заявив про "повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій":

"Більше немає ніяких "спільних контактів". Співпраця країн "Великої сімки" щодо цього також "втратила динаміку". Як європейці та американці мають намір домовитися про додатковий пакет санкцій за цих обставин, залишається загадкою. Тим паче, що деякі експерти вважають, що Трамп волів би відновити співпрацю з Росією якомога швидше", - наголосив Салліван.

Компанії ЄС також отримують прибуток від нелегального бізнесу з Росією

Згідно зі звітом, і О'Салліван, і директор Управління з координації розвідки ЄС Деніел Маркіч наголосили, що санкції мали істотний вплив на російську економіку. ЄС також домігся певних успіхів в експорті товарів військового призначення через треті країни, зокрема Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Однак поставки через Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, як і раніше, викликають проблеми, а Китай і Гонконг залишаються основними центрами ухилення від санкцій.

"Згідно зі звітом, на зустрічі в Брюсселі О'Салліван скаржився, що Китай несе відповідальність за "близько 80 відсотків випадків обходу правил", але продовжує заперечувати це. Однак компанії ЄС також отримують прибуток від нелегального бізнесу з Росією, що істотно послаблює позиції Єврокомісії в переговорах із третіми країнами", - пише видання.

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Автор: 

санкції (12043) США (23290) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+9
Скоро аналогічне почуємо про НАТО та участь Америки у справах Європейського континенту.
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27.05.2025 09:34
+9
Ну добре хоть не ******** Україну разом з кацапами , але то ще не остаточно. Бо якщо партнер попросить про допомогу то чому не допомогти хорошому хлопцеві який зʼїхав с катушок побомбить .
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27.05.2025 09:38
+8
Рудий обмудок. Щоб ти здох.
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27.05.2025 09:41
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Скоро аналогічне почуємо про НАТО та участь Америки у справах Європейського континенту.
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27.05.2025 09:34 Відповісти
Вітаю усіх! Тепер ми воюємо з кацапами та трампонами
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27.05.2025 09:38 Відповісти
Ну добре хоть не ******** Україну разом з кацапами , але то ще не остаточно. Бо якщо партнер попросить про допомогу то чому не допомогти хорошому хлопцеві який зʼїхав с катушок побомбить .
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27.05.2025 09:38 Відповісти
Рудий обмудок. Щоб ти здох.
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27.05.2025 09:41 Відповісти
Та нашо нам ті санкції, обійдемося.

- Петренко, вогонь!
- Патронів нема, пане сержант!
- Петренко, але ж ти патріот!

І кулемет застукотів з новою силою...
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27.05.2025 09:42 Відповісти
А ти патріот?
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27.05.2025 09:48 Відповісти
Я Петренко
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27.05.2025 09:49 Відповісти
Eta pahozhe na serial , gde hodiachie mertveci zahvatili ameriku , toka na etat raz viruss RUSKii !
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27.05.2025 09:50 Відповісти
Та ні, тут справа складніша, все на русню звалити не вийде.
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27.05.2025 10:24 Відповісти
На фоне такого поведения трампа, рашка будет все больше наглеть
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27.05.2025 09:52 Відповісти
Всією діяльністю кабінета трампа керують з кремля. Почерк не скриєш.
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27.05.2025 09:55 Відповісти
Пика тр-па жовта від "смачної" фсб-шної сечі кадрових луб'янських бл-ей, яку він досі відмовляється змивати...
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27.05.2025 12:35 Відповісти
 
 