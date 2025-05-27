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Новости Санкции против России
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США больше не сотрудничают с ЕС в вопросах санкций против России, - СМИ

США прекратили обмен информацией с ЕС об обходе санкций Россией

США и Евросоюз больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Дональд Трамп распустил спецгруппу KleptoCapture, которая занималась отслеживанием активов российских олигархов.

"По информации Süddeutsche Zeitung, переговоры с США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились. Об этом говорится во внутреннем отчете Федерального министерства иностранных дел по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая", - говорится в статье.

Согласно документу, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан заявил о "полном развале трансатлантической координации по уклонению от санкций":

"Больше нет никаких "совместных контактов". Сотрудничество стран "Большой семерки" по этому поводу также "потеряло динамику". Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой. Тем более, что некоторые эксперты считают, что Трамп предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее", - отметил Салливан.

Компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией

Согласно отчету, и О'Салливан, и директор Управления по координации разведки ЕС Дэниел Маркич отметили, что санкции оказали существенное влияние на российскую экономику. ЕС также добился определенных успехов в экспорте товаров военного назначения через третьи страны, в частности Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако поставки через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию по-прежнему вызывают проблемы, а Китай и Гонконг остаются основными центрами уклонения от санкций.

"Согласно отчету, на встрече в Брюсселе О'Салливан жаловался, что Китай несет ответственность за "около 80 процентов случаев обхода правил", но продолжает отрицать это. Однако компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией, что существенно ослабляет позиции Еврокомиссии в переговорах с третьими странами", - пишет издание.

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Автор: 

санкции (11422) США (27043) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+9
Скоро аналогічне почуємо про НАТО та участь Америки у справах Європейського континенту.
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27.05.2025 09:34
+9
Ну добре хоть не ******** Україну разом з кацапами , але то ще не остаточно. Бо якщо партнер попросить про допомогу то чому не допомогти хорошому хлопцеві який зʼїхав с катушок побомбить .
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27.05.2025 09:38
+8
Рудий обмудок. Щоб ти здох.
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27.05.2025 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Скоро аналогічне почуємо про НАТО та участь Америки у справах Європейського континенту.
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27.05.2025 09:34 Ответить
Вітаю усіх! Тепер ми воюємо з кацапами та трампонами
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27.05.2025 09:38 Ответить
Ну добре хоть не ******** Україну разом з кацапами , але то ще не остаточно. Бо якщо партнер попросить про допомогу то чому не допомогти хорошому хлопцеві який зʼїхав с катушок побомбить .
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27.05.2025 09:38 Ответить
Рудий обмудок. Щоб ти здох.
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27.05.2025 09:41 Ответить
Та нашо нам ті санкції, обійдемося.

- Петренко, вогонь!
- Патронів нема, пане сержант!
- Петренко, але ж ти патріот!

І кулемет застукотів з новою силою...
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27.05.2025 09:42 Ответить
А ти патріот?
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27.05.2025 09:48 Ответить
Я Петренко
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27.05.2025 09:49 Ответить
Eta pahozhe na serial , gde hodiachie mertveci zahvatili ameriku , toka na etat raz viruss RUSKii !
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27.05.2025 09:50 Ответить
Та ні, тут справа складніша, все на русню звалити не вийде.
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27.05.2025 10:24 Ответить
На фоне такого поведения трампа, рашка будет все больше наглеть
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27.05.2025 09:52 Ответить
Всією діяльністю кабінета трампа керують з кремля. Почерк не скриєш.
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27.05.2025 09:55 Ответить
Пика тр-па жовта від "смачної" фсб-шної сечі кадрових луб'янських бл-ей, яку він досі відмовляється змивати...
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27.05.2025 12:35 Ответить
 
 