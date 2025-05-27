США больше не сотрудничают с ЕС в вопросах санкций против России, - СМИ

США и Евросоюз больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Дональд Трамп распустил спецгруппу KleptoCapture, которая занималась отслеживанием активов российских олигархов.

"По информации Süddeutsche Zeitung, переговоры с США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились. Об этом говорится во внутреннем отчете Федерального министерства иностранных дел по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая", - говорится в статье.

Согласно документу, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан заявил о "полном развале трансатлантической координации по уклонению от санкций":

"Больше нет никаких "совместных контактов". Сотрудничество стран "Большой семерки" по этому поводу также "потеряло динамику". Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой. Тем более, что некоторые эксперты считают, что Трамп предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее", - отметил Салливан.

Компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией

Согласно отчету, и О'Салливан, и директор Управления по координации разведки ЕС Дэниел Маркич отметили, что санкции оказали существенное влияние на российскую экономику. ЕС также добился определенных успехов в экспорте товаров военного назначения через третьи страны, в частности Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако поставки через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию по-прежнему вызывают проблемы, а Китай и Гонконг остаются основными центрами уклонения от санкций.

"Согласно отчету, на встрече в Брюсселе О'Салливан жаловался, что Китай несет ответственность за "около 80 процентов случаев обхода правил", но продолжает отрицать это. Однако компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией, что существенно ослабляет позиции Еврокомиссии в переговорах с третьими странами", - пишет издание.

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