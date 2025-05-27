Если Путин продолжит играть в игры, то Сенат примет меры, - Грэм

Сенат США готов решительно действовать на нежелание РФ прекращать огонь. Сейчас законопроект, который предусматривает "драконовские" санкции против России, уже имеет 82 соавторов.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в своей колонке "Сенат США не потерпит игр Путина", опубликованной в газете The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Грэм пишет, что "позорный" вывод американских войск из Афганистана навредил репутации США и вызвал агрессию во всем мире. Он считает, что это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны России против Украины.

"Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок", - заявил сенатор.

Сенатор напомнил, что Трамп ждет от российского диктатора Путина перечень условий, в которых будут изложены требования для прекращения огня. От этого ответа будет зависеть дальнейший курс Вашингтона.

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"Сенат готов к любому варианту. Я координировал с Белым домом работу над законопроектом о санкциях против России с момента его принятия. Законопроект поставит Россию на торговый остров, вводя 500% тарифы для любой страны, которая покупает энергоносители Москвы. Последствия варварского вторжения должны быть доведены до сведения тех, кто его поддерживает", - говорится в колонке Грэма.

Республиканец считает, что, если Индия или Китай прекратят покупать дешевую нефть, то военная машина Путина остановится.

"Законопроект о санкциях имеет 82 соавтора. Как сказал сенатор Тун на прошлой неделе, если господин Путин будет продолжать играть в игры, Сенат примет меры. Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому же самому", - подытожил политик.

Напомним, что ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

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