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Новости Санкции против России
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Если Путин продолжит играть в игры, то Сенат примет меры, - Грэм

Грэм предупредил РФ о санкциях

Сенат США готов решительно действовать на нежелание РФ прекращать огонь. Сейчас законопроект, который предусматривает "драконовские" санкции против России, уже имеет 82 соавторов.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в своей колонке "Сенат США не потерпит игр Путина", опубликованной в газете The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Грэм пишет, что "позорный" вывод американских войск из Афганистана навредил репутации США и вызвал агрессию во всем мире. Он считает, что это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны России против Украины.

"Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок", - заявил сенатор.

Сенатор напомнил, что Трамп ждет от российского диктатора Путина перечень условий, в которых будут изложены требования для прекращения огня. От этого ответа будет зависеть дальнейший курс Вашингтона.

Читайте также: США применит санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны, - сенаторы Грэм и Блюменталь

"Сенат готов к любому варианту. Я координировал с Белым домом работу над законопроектом о санкциях против России с момента его принятия. Законопроект поставит Россию на торговый остров, вводя 500% тарифы для любой страны, которая покупает энергоносители Москвы. Последствия варварского вторжения должны быть доведены до сведения тех, кто его поддерживает", - говорится в колонке Грэма.

Республиканец считает, что, если Индия или Китай прекратят покупать дешевую нефть, то военная машина Путина остановится.

"Законопроект о санкциях имеет 82 соавтора. Как сказал сенатор Тун на прошлой неделе, если господин Путин будет продолжать играть в игры, Сенат примет меры. Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому же самому", - подытожил политик.

Напомним, что ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

Читайте также: Рубио выступает за санкции против РФ, но Трамп против, - New Lines

Автор: 

санкции (11422) США (27043) Линдси Грэм (69)


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Топ комментарии
+23
Пусті погрози - це не те, що може налякати кацапів.
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27.05.2025 00:05
+19
Нагадаю, три дні тому Грем висував "ультиматум", мир або нові санкції, після цього почалися масовані обстріли, ну і що?
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27.05.2025 00:06
+12
Нагадує діалог зі старого анекдоту де один заряджає іншому в пику:
- Ти це серйозно?
- Да серйозно, а що?
- Дивись, а то я жартів не люблю!
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27.05.2025 06:23
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Пусті погрози - це не те, що може налякати кацапів.
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27.05.2025 00:05 Ответить
ліліпутін як ніхто послідовний - а ігри грає саме трамп та його сенат - ігри "надежду что мальчик изменится"
Складається інколи враження, що ліліпутін тупо їх загіпнотизував як пітон Каа бандердогів.
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27.05.2025 00:47 Ответить
Добрий російський вкид зробив, видно тобі ведмедчук вже пудінг на фермі приготував Будуть тебе в той пудінг по вуха засовувати
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27.05.2025 12:11 Ответить
Нагадує діалог зі старого анекдоту де один заряджає іншому в пику:
- Ти це серйозно?
- Да серйозно, а що?
- Дивись, а то я жартів не люблю!
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27.05.2025 06:23 Ответить
Нагадаю, три дні тому Грем висував "ультиматум", мир або нові санкції, після цього почалися масовані обстріли, ну і що?
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27.05.2025 00:06 Ответить
Їм потрібно ще кілька сотень невинних життів для жертвоприношення напевно.
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27.05.2025 08:11 Ответить
Тому що є рудий додік, який все ще сподівається вговорити *****. І якщо сенатори підуть проти волі цього додіка, це буде означати, що у республіканців сформувався запит на нового лідера.
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27.05.2025 09:42 Ответить
То це останні 3 дні ігри були?

Вони там точно *******.
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27.05.2025 00:07 Ответить
Лох лохом, як і трамп, як і всі республіканці, мага-дрочери і трампісти
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27.05.2025 00:08 Ответить
Всем понятно что в меморандуме будет уже не 4 области а 6 областей
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27.05.2025 00:09 Ответить
импотенты старперы не могут обозначит дату и начать действовать
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27.05.2025 00:10 Ответить
And tomorrow never comes...
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27.05.2025 00:15 Ответить
Це вже яке числом занепокоєння?
А, нє, соррі, не занепокоєння, а попередження... стоп, може, китайське?
А, нє, американське... але як схоже...
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27.05.2025 00:16 Ответить
Це треба було у 22 му році робити-сотні тисяч були б живі. Гаранти...прости Господі...
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27.05.2025 00:16 Ответить
Это нужно было делать в 2008-м, а лучше с начала первой Ичкерийской.
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27.05.2025 10:00 Ответить
Однозначно. Были бы серьезные санкции за Ичкерию и Грузию и у нас войны бы не было. Но они хотят 3 мировую видимо.
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27.05.2025 12:58 Ответить
Скоріше це зробити не можна ? Чи ви будете насолоджуватись як цей світовий злочинець путін чинить вбивства ? Настає час коли треба приймати рішення навіть в економічний ущерб собі, аби зупинити маніяка !
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27.05.2025 00:19 Ответить
Не будуть, а насолоджуються. Як ще інакше цей треш можна назвати? Війна в Україні для них це шоу, запаслися попкорном та й споглядають з-за океану
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27.05.2025 06:57 Ответить
Це дуже рішучий крок, на який не просто зважитись. Він буде означати, що більшість республіканців і трамп ідуть різними шляхами.
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27.05.2025 09:47 Ответить
республіканці визнають що обдурили свого виборця якому обіцяли ізоляціонізм.
а виходить що америка продовжує по всьому світу влазити.
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27.05.2025 00:20 Ответить
А не треба?
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27.05.2025 00:42 Ответить
Куди "влазити"? Завдусіль тільки вилазить, або погрожує вилізти. Он з наших перемовин з #уйлом вже намилилась.
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27.05.2025 00:46 Ответить
вилазіння америки це фейк.
щодо України то зрада а не вилазіння.
та і то - угода про надра це не про вилазіння а про навпаки.
по всьому світу продовжує пертися не в свої справи.
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27.05.2025 00:52 Ответить
як шо ху* ло ...як шо ху* ло ..і т . п...як ви задовбали цим як шо !!! США йдіть нах...як шо не маїте совісті та сміливості ...захистити безвинних !!!
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27.05.2025 00:23 Ответить
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову.
Вже нудить від цього пустозвонства.
Здається - сенат США вирішив перемогти )(уйла моржового заявами та погрозами, проте на весь світ цим демонструють свою нікчемність.
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27.05.2025 00:23 Ответить
Влада Афганістана почала тікати після виведення з нього американських військових. У нас були чи є американські війська? І не читайте ви ті тг на ніч
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27.05.2025 00:41 Ответить
як вже хочеться побачити дії, а не "може".
новина про зняття заборони на бити партнерською далекобійною зброєю
(на самому це ракети малої і середньої дальності) на куди вона в кацапію долітає - була чюдова, але це тей самий випадок коли все, що є треба застосовувати і без "може", а прямо зараз.
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27.05.2025 00:35 Ответить
Конченая страна штаты. Не хотят победы Украины собаки!
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27.05.2025 00:35 Ответить
Ніколи не хотіли, бо чорнопикі абізяни або пітекантропи в кращому випадку, але частіше звичайні пітеки.
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27.05.2025 01:02 Ответить
Крым чей, обобщатель?
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27.05.2025 10:02 Ответить
Класні в вас "ігри". Люди гинуть. Щоб з вами та вашими сім'ями так грали.
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27.05.2025 00:41 Ответить
Яке не чемне москальське ***** - постійно вбиває Українців.
Якщо ***** і надалі вбиватиме Українців - то американці йому по попі надають.
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27.05.2025 00:41 Ответить
Грем, та не греми ти нам, набрид вже своїм гремом. Тільки і слухаємо як не трумп, то грем. Йди вже нах. З вас, тампонських покидьків нічого розумного і корисного. Підари ви всі там американські !
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27.05.2025 00:59 Ответить
Підозрюю що через місяць Грем те ж саме казатиме.
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27.05.2025 01:06 Ответить
Може досить цієї комедії? Небуде ніколи рашка дружити з вами проти КНР! Китайці великими обсягами постачають на рф хімічні речовини для виготовлення вибухових речовин, а також високоточні станки для вигнотовлення зброї.
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27.05.2025 01:38 Ответить
Він мені нагадав анекдот.
Стрій солдат Прапорщик каже:
- У ночи хтось з вас знов насерів у ленкімнаті. Як шо я ліщнаюсьхто це постійно робить, я його виі...бу.
Зі строя солдат вигукую єфрейтор гомік:
- Ви тільки обіуяєтє, товарищу прапорщику, тільки обіцяєтє.
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27.05.2025 05:58 Ответить
🤡🤡🤡
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27.05.2025 06:20 Ответить
А Трампон проти(
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27.05.2025 06:21 Ответить
888888 (китай) гамерицьке попередження
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27.05.2025 08:33 Ответить
Не розумію, якого хіра штати полізли в Європу в Другу світову війну і лендліз сюда совкам притащили. Сиділи воювали б з японцями і не отсвічували. міротвірці хєрові!!!
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27.05.2025 08:54 Ответить
"Якщо Путін продовжуватиме грати ігри, то Сенат вживе заходів... Сенат США готовий рішуче діяти на небажання РФ припиняти вогонь. Наразі законопроєкт, який передбачає "драконівські" санкції проти Росії, вже має 82 співавтори" - сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем "Сенат США не потерпить ігор Путіна" в газеті https://www.wsj.com/opinion/the-u-s-senate-wont-tolerate-putins-games-vladimir-russia-war-ukraine-sanctions-16780c2f?mod=opinion_feat4_letterstoeditors_pos1 The Wall Street Journal,

Однак Трамп їхній Орбан&Фіцо&Gerhard Fritz Kurt Schröder&... - могутній адвокат Путіна.

Час від часу Трамп включає іншу платівку: то Байден з Європою спровокував війну, то ніби Україна напала на мирну РФ, то Зеленський чинить спротив мирним ініціативам Трампа і Путіна, то Європа з Україною при всіх попередніх КлінтонахОбамахБайденах паразитує на щедротах США, то Канаді і Данії /Гренландії грозить Anschluss-ом

То хмурить брови в сторону Кремля, то облещує Путіна компліментами.

Недавно знову видав - ніби "з дуба впав "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним" Можливо, "думка" Трампа не закінчена...?

Обмовка за Фрейдом здійснена внаслідок втручання несвідомого приглушеного бажання?



Можливо, мало бути "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО, Путіна, ЗІПСУВАВ.

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/But+he+was+such+a+great+guy Тобто But, Путин, he was such a great guy /Он, Путин, просто хороший парень, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО, Путіна, ЗІПСУВАВ.

Суть політики Трампа - у відсутності політики...
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27.05.2025 09:02 Ответить
а ну здивуйте
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27.05.2025 09:09 Ответить
От які ж терпіли в тому амерському сенаті! Людина, яку вони називають "путін", "грає ігри" ще з 2014-го року. Тож до якого "будь-якого варіанту" готовий той сенат і чи буде він хоч якось адекватно реагувати на той варіант?
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27.05.2025 10:03 Ответить
Адекватно в моєму розумінні -- це за 3-м законом Ньютона: "Сила дії равна силі протидії". А не якісь там "санкції".
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27.05.2025 10:06 Ответить
Саліван задрот путінський..флюгер... Чого коштувало раз його тільки почути і побачити, як вона нацьковане трампом кусало ЗЕ...
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27.05.2025 10:14 Ответить
Менше слів, більше справ!
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27.05.2025 10:34 Ответить
Потрібно вводити військові санкції, тобто вводити війська на територію кацапстану і почати їх знищувати!
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27.05.2025 10:40 Ответить
всё грозятся и ничего не делают!
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27.05.2025 10:40 Ответить
Сша займаються пустою балаканиною,чим знищуюють Україну.
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27.05.2025 10:41 Ответить
Плюньте на того трампа та вже почніть самі щось робити...
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27.05.2025 10:44 Ответить
УХТИ!!!!!! Це ігри!!!!!!!!!!
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27.05.2025 10:57 Ответить
Знову розмови, знову ЯКЩО 🤨
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27.05.2025 11:08 Ответить
ніяк фрак на бандюка не налазить...
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27.05.2025 11:14 Ответить
Гниль! Мразота!
Рашисти вбивають Українців кожного дня а їм 'ігри" , "козирі"......
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27.05.2025 11:49 Ответить
"Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю" - чесно на сьогодні звучить як жарт і знущання над Україною. Імпотентність і відсутність сміливості, це те чим на сьогодні є колись найпотужніша держава в світі, страшно уявити що далі. Наша влада теж не дуже відрізняється від заокеанської: сучільні шоу, а як до діла - ПШИК
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27.05.2025 12:08 Ответить
Грем - в сраці крем! Які ігри? Три роки повномасштабного вторгнення та війни, сотні тисяч українських смертей від військових арсеналів Московії та від парашинської армії.
Такі слова були актуальні в лютому 22, зараз: це або некомпетентність, або підігрування пуйлу!
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27.05.2025 12:48 Ответить
 
 