Если Путин продолжит играть в игры, то Сенат примет меры, - Грэм
Сенат США готов решительно действовать на нежелание РФ прекращать огонь. Сейчас законопроект, который предусматривает "драконовские" санкции против России, уже имеет 82 соавторов.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в своей колонке "Сенат США не потерпит игр Путина", опубликованной в газете The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Грэм пишет, что "позорный" вывод американских войск из Афганистана навредил репутации США и вызвал агрессию во всем мире. Он считает, что это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны России против Украины.
"Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает больше оправданий, чем может выдержать рынок", - заявил сенатор.
Сенатор напомнил, что Трамп ждет от российского диктатора Путина перечень условий, в которых будут изложены требования для прекращения огня. От этого ответа будет зависеть дальнейший курс Вашингтона.
"Сенат готов к любому варианту. Я координировал с Белым домом работу над законопроектом о санкциях против России с момента его принятия. Законопроект поставит Россию на торговый остров, вводя 500% тарифы для любой страны, которая покупает энергоносители Москвы. Последствия варварского вторжения должны быть доведены до сведения тех, кто его поддерживает", - говорится в колонке Грэма.
Республиканец считает, что, если Индия или Китай прекратят покупать дешевую нефть, то военная машина Путина остановится.
"Законопроект о санкциях имеет 82 соавтора. Как сказал сенатор Тун на прошлой неделе, если господин Путин будет продолжать играть в игры, Сенат примет меры. Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому же самому", - подытожил политик.
Напомним, что ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.
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Складається інколи враження, що ліліпутін тупо їх загіпнотизував як пітон Каа бандердогів.
- Ти це серйозно?
- Да серйозно, а що?
- Дивись, а то я жартів не люблю!
Вони там точно *******.
А, нє, соррі, не занепокоєння, а попередження... стоп, може, китайське?
А, нє, американське... але як схоже...
а виходить що америка продовжує по всьому світу влазити.
щодо України то зрада а не вилазіння.
та і то - угода про надра це не про вилазіння а про навпаки.
по всьому світу продовжує пертися не в свої справи.
Вже нудить від цього пустозвонства.
Здається - сенат США вирішив перемогти )(уйла моржового заявами та погрозами, проте на весь світ цим демонструють свою нікчемність.
новина про зняття заборони на бити партнерською далекобійною зброєю
(на самому це ракети малої і середньої дальності) на куди вона в кацапію долітає - була чюдова, але це тей самий випадок коли все, що є треба застосовувати і без "може", а прямо зараз.
Якщо ***** і надалі вбиватиме Українців - то американці йому по попі надають.
Стрій солдат Прапорщик каже:
- У ночи хтось з вас знов насерів у ленкімнаті. Як шо я ліщнаюсьхто це постійно робить, я його виі...бу.
Зі строя солдат вигукую єфрейтор гомік:
- Ви тільки обіуяєтє, товарищу прапорщику, тільки обіцяєтє.
Однак Трамп їхній Орбан&Фіцо&Gerhard Fritz Kurt Schröder&... - могутній адвокат Путіна.
Час від часу Трамп включає іншу платівку: то Байден з Європою спровокував війну, то ніби Україна напала на мирну РФ, то Зеленський чинить спротив мирним ініціативам Трампа і Путіна, то Європа з Україною при всіх попередніх КлінтонахОбамахБайденах паразитує на щедротах США, то Канаді і Данії /Гренландії грозить Anschluss-ом
То хмурить брови в сторону Кремля, то облещує Путіна компліментами.
Недавно знову видав - ніби "з дуба впав "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним" Можливо, "думка" Трампа не закінчена...?
Обмовка за Фрейдом здійснена внаслідок втручання несвідомого приглушеного бажання?
Можливо, мало бути "Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО, Путіна, ЗІПСУВАВ.
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/But+he+was+such+a+great+guy Тобто But, Путин, he was such a great guy /Он, Путин, просто хороший парень, АЛЕ БАЙДЕН ЙОГО, Путіна, ЗІПСУВАВ.
Суть політики Трампа - у відсутності політики...
Рашисти вбивають Українців кожного дня а їм 'ігри" , "козирі"......
Такі слова були актуальні в лютому 22, зараз: це або некомпетентність, або підігрування пуйлу!