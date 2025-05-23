Рубио выступает за санкции против РФ, но Трамп против, - New Lines

Государственный секретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против РФ, но Дональд Трамп неохотно идет на это.

Об этом пишет издание New Lines, передает Цензор.НЕТ.

"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день упоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект Грэма, поскольку он имеет большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой", - сказал собеседник, приближенный к госсекретарю.

В то же время, пишет издание, Трамп неохотно идет на введение дополнительных санкций США, несмотря на то, что в разговоре с европейскими лидерами признал, что Путин не желает прекращать войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.

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