Рубио выступает за санкции против РФ, но Трамп против, - New Lines
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против РФ, но Дональд Трамп неохотно идет на это.
Об этом пишет издание New Lines, передает Цензор.НЕТ.
"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день упоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект Грэма, поскольку он имеет большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой", - сказал собеседник, приближенный к госсекретарю.
В то же время, пишет издание, Трамп неохотно идет на введение дополнительных санкций США, несмотря на то, что в разговоре с европейскими лидерами признал, что Путин не желает прекращать войну.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.
Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.
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а рудий донні відпрацьовує ***** по повній
У реальності той старий довбеб тільки підписав усі українські ресурси у володіння. Це все досягнення, що він зробив
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Геополітика, нічого особистого. Усі, крім українського народу отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
коли 1 стратегічна помилка руйную всю політичну кар'єру.
І вже якось пофіг, компетентний рубіо, чи "все розуміє", рубіо доступна 1 опція - лишатись в тіні трампа, до осені, а потім безславна пенсія і кладовище.
чітко розуміє, шо з'явився шанс посісти крісло президента
рудий спалився остаточно, більшість респів дуже косо на нього дивиться (той же юрко підтвердив)
А вам треба фільтрувати пусті заяви.
Але і ця маячня вже не конає.
Я не впевнена, але думаю, що всі ці спектаклі для лохів, яким ця вистава вже набридла до блювоти, пишеться двома сценарістами Венсом і Дональдом Трампом молодшим, де старшому дону відведенно роль божевільного. Мабуть обидва ржуть над ним і в кожного свій в цьому сенс знищувати притомність Дональда старшого в очах всього світу. Вони його зневажають.