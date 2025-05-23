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Новости Санкции против России
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Рубио выступает за санкции против РФ, но Трамп против, - New Lines

Рубио хочет санкций против России, но Трамп против

Государственный секретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против РФ, но Дональд Трамп неохотно идет на это.

Об этом пишет издание New Lines, передает Цензор.НЕТ.

"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день упоминает о санкциях. Он хочет, чтобы Конгресс рассмотрел законопроект Грэма, поскольку он имеет большинство в Сенате, защищенное от вето, и это сорвет любую перезагрузку отношений с Москвой", - сказал собеседник, приближенный к госсекретарю.

В то же время, пишет издание, Трамп неохотно идет на введение дополнительных санкций США, несмотря на то, что в разговоре с европейскими лидерами признал, что Путин не желает прекращать войну.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны.

Читайте: Мерц поддерживает запрет "Северных потоков" в рамках санкций ЕС против РФ, - FT

Автор: 

россия (96018) санкции (11422) США (27043) Трамп Дональд (5580) Рубио Марко (216)


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Топ комментарии
+14
просто рубіо кацапи не змогли вербанути
а рудий донні відпрацьовує ***** по повній
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23.05.2025 11:26
+10
Значить Трамп повинен здохнути з ключкою для гольфу в дупі.
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23.05.2025 11:26
+5
Трампа хіба що могила виправить ,недарма цього нарциса завербували ще кгб.
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23.05.2025 11:27
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Крути кубіо рубіо!
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23.05.2025 11:23 Ответить
Старший сказав!
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23.05.2025 11:24 Ответить
Значить Трамп повинен здохнути з ключкою для гольфу в дупі.
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23.05.2025 11:26 Ответить
просто рубіо кацапи не змогли вербанути
а рудий донні відпрацьовує ***** по повній
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23.05.2025 11:26 Ответить
Я зупиню війну за один день (с)

У реальності той старий довбеб тільки підписав усі українські ресурси у володіння. Це все досягнення, що він зробив
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23.05.2025 11:27 Ответить
Довбойоб той хто віддав, а не той хто забрав.
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23.05.2025 11:31 Ответить
Трампа хіба що могила виправить ,недарма цього нарциса завербували ще кгб.
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23.05.2025 11:27 Ответить
Ну це ж мелодрама якась - одне хоче, інше не те, щоб зовсім не хотіло, але зоне не дуже. Це не політика сильної держави - це вистава.
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23.05.2025 11:30 Ответить
рубіо не хоче будувати трумп тауер в моϟϟкві?
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23.05.2025 11:33 Ответить
Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Геополітика, нічого особистого. Усі, крім українського народу отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
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23.05.2025 11:34 Ответить
рубіо - це разумков usa edition .

коли 1 стратегічна помилка руйную всю політичну кар'єру.

І вже якось пофіг, компетентний рубіо, чи "все розуміє", рубіо доступна 1 опція - лишатись в тіні трампа, до осені, а потім безславна пенсія і кладовище.
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23.05.2025 11:37 Ответить
там десь Швець сьогодні говорив, що є ознаки того, що Венс уже приходить поступово до тями. чи то приводять його до тями найбільші донори респів. і якщо Чуб і далі захоче лобизатися із ху йлом, більше того, за такі заяви зараз ще захоче звільнити Рубіо, то тоді Чубу можуть дійсно впаяти імпічмент навіть самі республіканці.
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23.05.2025 11:38 Ответить
ди ван жук хитрий
чітко розуміє, шо з'явився шанс посісти крісло президента
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23.05.2025 11:42 Ответить
так отож. )
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23.05.2025 11:44 Ответить
з рубіо грають у чотири руки
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23.05.2025 11:45 Ответить
у Рубіо купа амбіцій. він же реально мітив на крісло віце-президента. а тут Чуб обрав Венса.
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23.05.2025 11:47 Ответить
ну то й матиме то крісло
рудий спалився остаточно, більшість респів дуже косо на нього дивиться (той же юрко підтвердив)
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23.05.2025 11:49 Ответить
D швець? ви серйозно вірите, що чубчику щось зроблять, та ще й "свої " ? Мені здається, це буде електоральна катастрофа для респів, ще більша ніж продовжити позоритись з трампоном
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23.05.2025 11:55 Ответить
а що Швець? Швець нічого від себе і не говорить. він у своїх випусках пересказує постійно якісь статті з західної преси. тож чого б і не послухати, особливо перед сном, щоб швидше заснути. )) і так, сподіваюся, що чубчику таки щось зроблять саме свої. звісно, позоритися з імпічментом вони з величезною ймовірністю не стануть, а от вправити йому мізки, щоб він перестав ганьбити країну, ганьбити партію і валити її рейтинг, то там таки спроможні. бо ж дуже багато хто з них захоче знову преобратися у Конгрес на проміжних виборах, проте з нинішньою політикою Чуба, то є величезний ризик, що в наступному році на тих виборах респи можуть дуже сильно пролетіти.
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23.05.2025 12:06 Ответить
Так, але Україна у них точно не в пріоритеті і через неї сир бор влаштовувати не будуть
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23.05.2025 13:31 Ответить
та гадаю, що будуть. бо від України залежить їхнє вялічіє на світовій арені. і тут потрібно його зберегти. а щоб зберегти потрібно підтримувати Україну.
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23.05.2025 13:41 Ответить
Україна для них, це все одно що афган. Поматросил и бросил
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23.05.2025 16:16 Ответить
час покаже.
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23.05.2025 16:25 Ответить
Схоже щури помічають, шо Титанік починає тонути і готовлять рятувальне обладнання.
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23.05.2025 11:38 Ответить
На Трампа чекає імпічмент.
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23.05.2025 11:39 Ответить
Ні, він представляє інтереси США. Коли б Трамп (та США) хотіли б заморозки, то вони б дали Україні більше зброї. А так вони ослаблюють Україну, щоб рашка вічно наступала.
А вам треба фільтрувати пусті заяви.
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23.05.2025 12:06 Ответить
Клоуни...
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23.05.2025 11:42 Ответить
ну да , рудий зібрався торгувати с пуйлом валянками , а тут Рубіо з своїми санкціями
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23.05.2025 11:48 Ответить
Гра в гарного і поганого поліцейського.
Але і ця маячня вже не конає.
Я не впевнена, але думаю, що всі ці спектаклі для лохів, яким ця вистава вже набридла до блювоти, пишеться двома сценарістами Венсом і Дональдом Трампом молодшим, де старшому дону відведенно роль божевільного. Мабуть обидва ржуть над ним і в кожного свій в цьому сенс знищувати притомність Дональда старшого в очах всього світу. Вони його зневажають.
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23.05.2025 11:54 Ответить
Маю надію що маразм в доні прогресує швидше чим ми думаємо
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23.05.2025 12:21 Ответить
Схоже що "ефективні менеджери" починають дистанціюватись від Трампа
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23.05.2025 12:41 Ответить
Яка юридична оцінка особи (Трамп ) ,яка вигороджує терориста хутіна? Cаме "вегетаріанське", це імпічмент. Ну а ще є 250 млн. американців з вогнепалом на руках. Тобто може спрацювати один з законів філософії , коли кількість переходить в якість.
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23.05.2025 12:52 Ответить
Спеціально для пині хлопці розігрують сценку "поганий" Рубіо, "хароший" Трамп. І якщо каци будуть продовжувати наполягати, Трамп може приєднатися до Рубіо.
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23.05.2025 13:45 Ответить
Чистой воды ложь ! что мнение расходятся Марко Рубио и Д. Трампа.
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27.05.2025 10:32 Ответить
 
 