Рубіо виступає за санкції проти РФ, але Трамп проти, - New Lines

Державний секретар США Марко Рубіо виступає за запровадження санкцій проти РФ, але Дональд Трамп неохоче йде на це.

Про це пише видання New Lines, передає Цензор.НЕТ.

"Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою", - сказав співрозмовник, наближений до держсекретаря.

Водночас, пише видання, Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США, попри те, що у розмові з європейськими лідерами визнав, що Путін не бажає припиняти війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Раніше сенатори Грем та Блюменталь заявили, що США застосують санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.

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