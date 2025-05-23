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Новини Санкції проти Росії
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Рубіо виступає за санкції проти РФ, але Трамп проти, - New Lines

Рубіо хоче санкцій проти Росії, але Трамп проти

Державний секретар США Марко Рубіо виступає за запровадження санкцій проти РФ, але Дональд Трамп неохоче йде на це.

Про це пише видання New Lines, передає Цензор.НЕТ.

"Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою", - сказав співрозмовник, наближений до держсекретаря.

Водночас, пише видання, Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США, попри те, що у розмові з європейськими лідерами визнав, що Путін не бажає припиняти війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Раніше сенатори Грем та Блюменталь заявили, що США застосують санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.

Читайте: Мерц підтримує заборону "Північних потоків" у рамках санкцій ЄС проти РФ, - FT

Автор: 

росія (65829) санкції (12043) США (23290) Трамп Дональд (6027) Рубіо Марко (220)


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Топ коментарі
+14
просто рубіо кацапи не змогли вербанути
а рудий донні відпрацьовує ***** по повній
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23.05.2025 11:26
+10
Значить Трамп повинен здохнути з ключкою для гольфу в дупі.
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23.05.2025 11:26
+5
Трампа хіба що могила виправить ,недарма цього нарциса завербували ще кгб.
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23.05.2025 11:27
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Крути кубіо рубіо!
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23.05.2025 11:23 Відповісти
Старший сказав!
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23.05.2025 11:24 Відповісти
Значить Трамп повинен здохнути з ключкою для гольфу в дупі.
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23.05.2025 11:26 Відповісти
просто рубіо кацапи не змогли вербанути
а рудий донні відпрацьовує ***** по повній
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23.05.2025 11:26 Відповісти
Я зупиню війну за один день (с)

У реальності той старий довбеб тільки підписав усі українські ресурси у володіння. Це все досягнення, що він зробив
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23.05.2025 11:27 Відповісти
Довбойоб той хто віддав, а не той хто забрав.
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23.05.2025 11:31 Відповісти
Трампа хіба що могила виправить ,недарма цього нарциса завербували ще кгб.
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23.05.2025 11:27 Відповісти
Ну це ж мелодрама якась - одне хоче, інше не те, щоб зовсім не хотіло, але зоне не дуже. Це не політика сильної держави - це вистава.
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23.05.2025 11:30 Відповісти
рубіо не хоче будувати трумп тауер в моϟϟкві?
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23.05.2025 11:33 Відповісти
Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Геополітика, нічого особистого. Усі, крім українського народу отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
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23.05.2025 11:34 Відповісти
рубіо - це разумков usa edition .

коли 1 стратегічна помилка руйную всю політичну кар'єру.

І вже якось пофіг, компетентний рубіо, чи "все розуміє", рубіо доступна 1 опція - лишатись в тіні трампа, до осені, а потім безславна пенсія і кладовище.
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23.05.2025 11:37 Відповісти
там десь Швець сьогодні говорив, що є ознаки того, що Венс уже приходить поступово до тями. чи то приводять його до тями найбільші донори респів. і якщо Чуб і далі захоче лобизатися із ху йлом, більше того, за такі заяви зараз ще захоче звільнити Рубіо, то тоді Чубу можуть дійсно впаяти імпічмент навіть самі республіканці.
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23.05.2025 11:38 Відповісти
ди ван жук хитрий
чітко розуміє, шо з'явився шанс посісти крісло президента
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23.05.2025 11:42 Відповісти
так отож. )
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23.05.2025 11:44 Відповісти
з рубіо грають у чотири руки
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23.05.2025 11:45 Відповісти
у Рубіо купа амбіцій. він же реально мітив на крісло віце-президента. а тут Чуб обрав Венса.
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23.05.2025 11:47 Відповісти
ну то й матиме то крісло
рудий спалився остаточно, більшість респів дуже косо на нього дивиться (той же юрко підтвердив)
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23.05.2025 11:49 Відповісти
D швець? ви серйозно вірите, що чубчику щось зроблять, та ще й "свої " ? Мені здається, це буде електоральна катастрофа для респів, ще більша ніж продовжити позоритись з трампоном
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23.05.2025 11:55 Відповісти
а що Швець? Швець нічого від себе і не говорить. він у своїх випусках пересказує постійно якісь статті з західної преси. тож чого б і не послухати, особливо перед сном, щоб швидше заснути. )) і так, сподіваюся, що чубчику таки щось зроблять саме свої. звісно, позоритися з імпічментом вони з величезною ймовірністю не стануть, а от вправити йому мізки, щоб він перестав ганьбити країну, ганьбити партію і валити її рейтинг, то там таки спроможні. бо ж дуже багато хто з них захоче знову преобратися у Конгрес на проміжних виборах, проте з нинішньою політикою Чуба, то є величезний ризик, що в наступному році на тих виборах респи можуть дуже сильно пролетіти.
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23.05.2025 12:06 Відповісти
Так, але Україна у них точно не в пріоритеті і через неї сир бор влаштовувати не будуть
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23.05.2025 13:31 Відповісти
та гадаю, що будуть. бо від України залежить їхнє вялічіє на світовій арені. і тут потрібно його зберегти. а щоб зберегти потрібно підтримувати Україну.
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23.05.2025 13:41 Відповісти
Україна для них, це все одно що афган. Поматросил и бросил
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23.05.2025 16:16 Відповісти
час покаже.
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23.05.2025 16:25 Відповісти
Схоже щури помічають, шо Титанік починає тонути і готовлять рятувальне обладнання.
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23.05.2025 11:38 Відповісти
На Трампа чекає імпічмент.
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23.05.2025 11:39 Відповісти
Ні, він представляє інтереси США. Коли б Трамп (та США) хотіли б заморозки, то вони б дали Україні більше зброї. А так вони ослаблюють Україну, щоб рашка вічно наступала.
А вам треба фільтрувати пусті заяви.
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23.05.2025 12:06 Відповісти
Клоуни...
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23.05.2025 11:42 Відповісти
ну да , рудий зібрався торгувати с пуйлом валянками , а тут Рубіо з своїми санкціями
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23.05.2025 11:48 Відповісти
Гра в гарного і поганого поліцейського.
Але і ця маячня вже не конає.
Я не впевнена, але думаю, що всі ці спектаклі для лохів, яким ця вистава вже набридла до блювоти, пишеться двома сценарістами Венсом і Дональдом Трампом молодшим, де старшому дону відведенно роль божевільного. Мабуть обидва ржуть над ним і в кожного свій в цьому сенс знищувати притомність Дональда старшого в очах всього світу. Вони його зневажають.
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23.05.2025 11:54 Відповісти
Маю надію що маразм в доні прогресує швидше чим ми думаємо
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23.05.2025 12:21 Відповісти
Схоже що "ефективні менеджери" починають дистанціюватись від Трампа
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23.05.2025 12:41 Відповісти
Яка юридична оцінка особи (Трамп ) ,яка вигороджує терориста хутіна? Cаме "вегетаріанське", це імпічмент. Ну а ще є 250 млн. американців з вогнепалом на руках. Тобто може спрацювати один з законів філософії , коли кількість переходить в якість.
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23.05.2025 12:52 Відповісти
Спеціально для пині хлопці розігрують сценку "поганий" Рубіо, "хароший" Трамп. І якщо каци будуть продовжувати наполягати, Трамп може приєднатися до Рубіо.
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23.05.2025 13:45 Відповісти
Чистой воды ложь ! что мнение расходятся Марко Рубио и Д. Трампа.
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27.05.2025 10:32 Відповісти
 
 