Рубіо виступає за санкції проти РФ, але Трамп проти, - New Lines
Державний секретар США Марко Рубіо виступає за запровадження санкцій проти РФ, але Дональд Трамп неохоче йде на це.
Про це пише видання New Lines, передає Цензор.НЕТ.
"Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою", - сказав співрозмовник, наближений до держсекретаря.
Водночас, пише видання, Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США, попри те, що у розмові з європейськими лідерами визнав, що Путін не бажає припиняти війну.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.
Раніше сенатори Грем та Блюменталь заявили, що США застосують санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.
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а рудий донні відпрацьовує ***** по повній
У реальності той старий довбеб тільки підписав усі українські ресурси у володіння. Це все досягнення, що він зробив
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Геополітика, нічого особистого. Усі, крім українського народу отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
коли 1 стратегічна помилка руйную всю політичну кар'єру.
І вже якось пофіг, компетентний рубіо, чи "все розуміє", рубіо доступна 1 опція - лишатись в тіні трампа, до осені, а потім безславна пенсія і кладовище.
чітко розуміє, шо з'явився шанс посісти крісло президента
рудий спалився остаточно, більшість респів дуже косо на нього дивиться (той же юрко підтвердив)
А вам треба фільтрувати пусті заяви.
Але і ця маячня вже не конає.
Я не впевнена, але думаю, що всі ці спектаклі для лохів, яким ця вистава вже набридла до блювоти, пишеться двома сценарістами Венсом і Дональдом Трампом молодшим, де старшому дону відведенно роль божевільного. Мабуть обидва ржуть над ним і в кожного свій в цьому сенс знищувати притомність Дональда старшого в очах всього світу. Вони його зневажають.