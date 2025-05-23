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Новини Санкції проти Росії Запуск Північного потоку-2
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Мерц підтримує заборону "Північних потоків" у рамках санкцій ЄС проти РФ, - FT

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує заборону газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у межах нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про повну відмову від можливості відновлення постачання газу цими маршрутами.

За словами трьох посадовців, мета Мерца - запобігти будь-яким дискусіям всередині країни щодо потенційного відновлення проєкту. Обговорення в уряді стартувало після того, як у березні FT повідомила про намагання російських та американських бізнесменів, пов’язаних із Кремлем, відновити роботу газопроводів.

Занесення обох проєктів до санкційного списку дозволить уникнути політичної дилеми та покладе відповідальність за їхню долю на ЄС загалом, а не лише на Берлін. Крім того, це мінімізує потенційний тиск із боку США або Росії.

Наразі всі чотири нитки газопроводів виведені з експлуатації після вибухів у 2022 році, внаслідок яких три з них були пошкоджені. Хоча Німеччина не контролює ці газогони, відновлення їхньої роботи технічно потребує німецького сертифіката.

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Автор: 

Німеччина (7441) росія (65829) санкції (12043) Північний потік (2471) Мерц Фрідріх (131)


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Топ коментарі
+4
Заборонити те, що і так не працює - рішуче, сміливо.
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23.05.2025 10:55
+4
Мерц знає дійсний стан політичної сітуації ...він не допустить шоб московія знову топталася по Німеччині за підтримки китаю та трампа ...
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23.05.2025 11:07
+3
вже неможливо сприймати їх балакнину серьозно. просто з пустого в порожнє
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23.05.2025 10:57
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Заборонити те, що і так не працює - рішуче, сміливо.
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23.05.2025 10:55 Відповісти
Чо доколупались? Хотіли санкцій? От вам санкції!
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23.05.2025 10:59 Відповісти
вже неможливо сприймати їх балакнину серьозно. просто з пустого в порожнє
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23.05.2025 10:57 Відповісти
Потужно! Європа просинаєця...
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23.05.2025 11:03 Відповісти
Нє абіжайтє Трампа, а то он заплачєт.
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23.05.2025 11:05 Відповісти
Мерц знає дійсний стан політичної сітуації ...він не допустить шоб московія знову топталася по Німеччині за підтримки китаю та трампа ...
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23.05.2025 11:07 Відповісти
так, але за наступних умов
1. відсутність ескалації
2. не перетинати червоних ліній
3. консенсус
4. дипломатія
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23.05.2025 11:10 Відповісти
Мерц знає:
59% німців стурбовані тим, що війна може перерости у застосування ядерної зброї, і більшість (54%) німців погодилися, що витрати на оборону мають бути збільшені, тоді як 36% виступили проти.

Однак 53% висловилися за врегулювання війни шляхом переговорів, навіть якщо Україні доведеться пожертвувати територією. Третина німців виступала за членство України в НАТО, чверть виступала за підтримку України «до її перемоги» і лише 11% виступали за розгортання німецьких військ в Україні.
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23.05.2025 11:45 Відповісти
source
https://responsiblestatecraft.org/germany-defense-increase/
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23.05.2025 11:46 Відповісти
все залежить від верхівки влади ..на скіль їм вистачить розуму ,довести суспільству , шо симпатії до московської бандюковської шобли ,навіть на генетичному рівні, для виходців з ссср, закінчаться кров'ю та горем ,як це сталося в Україні ...
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23.05.2025 12:27 Відповісти
 
 