Мерц підтримує заборону "Північних потоків" у рамках санкцій ЄС проти РФ, - FT

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує заборону газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у межах нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про повну відмову від можливості відновлення постачання газу цими маршрутами.

За словами трьох посадовців, мета Мерца - запобігти будь-яким дискусіям всередині країни щодо потенційного відновлення проєкту. Обговорення в уряді стартувало після того, як у березні FT повідомила про намагання російських та американських бізнесменів, пов’язаних із Кремлем, відновити роботу газопроводів.

Занесення обох проєктів до санкційного списку дозволить уникнути політичної дилеми та покладе відповідальність за їхню долю на ЄС загалом, а не лише на Берлін. Крім того, це мінімізує потенційний тиск із боку США або Росії.

Наразі всі чотири нитки газопроводів виведені з експлуатації після вибухів у 2022 році, внаслідок яких три з них були пошкоджені. Хоча Німеччина не контролює ці газогони, відновлення їхньої роботи технічно потребує німецького сертифіката.

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