ЄС може запровадити санкції проти "Північного потоку-2", якщо РФ не піде на перемир’я, - Єврокомісія
У Євросоюзі розглядають можливість запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", якщо Росія відмовиться від перемир'я.
Про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, за її словами, у разі відмови РФ від припинення вогню одним із варіантів додаткових санкцій можуть бути санкції проти консорціуму "Північний потік-2".
"Я можу послатися на один варіант, про який заявила сама президентка фон дер Ляєн у суботу під час відеоконференції з "коаліцією рішучих", до якої вона приєдналася в режимі онлайн. Вона поставила питання про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Отже, це один з варіантів", - пояснила Піньо.
За словами речниці, запровадження санкцій проти "всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку" є сигналом, що, ймовірно, навіть не варто розглядати можливість інвестицій у "Північний потік-2".
Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус попередив, що диктатор Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Якщо цього не буде, то проти РФ запровадять нові санкції.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
