УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8820 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС Запуск Північного потоку-2 Зрив припинення вогню Росією
1 660 9

ЄС може запровадити санкції проти "Північного потоку-2", якщо РФ не піде на перемир’я, - Єврокомісія

Санкції проти Північного потоку. Що кажуть у ЄК

У Євросоюзі розглядають можливість запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", якщо Росія відмовиться від перемир'я.

Про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, за її словами, у разі відмови РФ від припинення вогню одним із варіантів додаткових санкцій можуть бути санкції проти консорціуму "Північний потік-2".

"Я можу послатися на один варіант, про який заявила сама президентка фон дер Ляєн у суботу під час відеоконференції з "коаліцією рішучих", до якої вона приєдналася в режимі онлайн. Вона поставила питання про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Отже, це один з варіантів", - пояснила Піньо.

За словами речниці, запровадження санкцій проти "всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку" є сигналом, що, ймовірно, навіть не варто розглядати можливість інвестицій у "Північний потік-2".

Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус попередив, що диктатор Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Якщо цього не буде, то проти РФ запровадять нові санкції.

Читайте: Переговори не можуть відбуватися під час триденного припинення вогню, - глава МЗС Італії Таяні

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: Рада ЄС 13 травня обговорить "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії, - ЗМІ

Автор: 

Єврокомісія (2250) росія (67230) санкції (12567) Північний потік (2476) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Каральні" європейські санкції - це вводити їх проти того, що й так не працює. Зате скільки пафосу.
показати весь коментар
12.05.2025 16:44 Відповісти
ЄС знову введе...Від КАРАЛЬНИХ санкцій ЄС ,КУЙЛО ТІЛЬКИ АПЛОДУЄ
показати весь коментар
12.05.2025 16:51 Відповісти
Від санкцій у нього возбуждЄніЄ, а від ніщівних оргазЬм...
показати весь коментар
12.05.2025 17:40 Відповісти
Куди вводити? Дірка ж не працює, заткнута.
показати весь коментар
12.05.2025 16:56 Відповісти
Треба ж вдавати якусь "бурхливу діяльність"......
показати весь коментар
12.05.2025 17:10 Відповісти
Санкції стосовно іржавого металолому...Звте проти українських перевізників поляки санкції ввели...
Польська влада робить вигляд,що це їх не стосується...
показати весь коментар
12.05.2025 17:11 Відповісти
Не завадить, враховуючи що рудий мародер з ****** мріють його разом запустити.
показати весь коментар
12.05.2025 17:13 Відповісти
Вже мабуть найбільш відбитим має бути ясно, що й до чого.
показати весь коментар
12.05.2025 17:24 Відповісти
А як з нафтопровідом "Дрючба" - буде і далі працювати як годинник?
показати весь коментар
12.05.2025 18:19 Відповісти
 
 