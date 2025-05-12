РУС
ЕС может ввести санкции против "Северного потока-2", если РФ не пойдет на перемирие, - Еврокомиссия

Санкции против Северного потока. Что говорят в ЕК

В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против "Северного потока-2", если Россия откажется от перемирия.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, по ее словам, в случае отказа РФ от прекращения огня одним из вариантов дополнительных санкций могут быть санкции против консорциума "Северный поток-2".

"Я могу сослаться на один вариант, о котором заявила сама президент фон дер Ляйен в субботу во время видеоконференции с "коалицией решительных", к которой она присоединилась в режиме онлайн. Она поставила вопрос о возможности введения санкций против консорциума "Северный поток-2". Итак, это один из вариантов", - объяснила Пиньо.

По словам пресс-секретаря, введение санкций против "всех, кто участвует в консорциуме "Северного потока" является сигналом, что, вероятно, даже не стоит рассматривать возможность инвестиций в "Северный поток-2".

Ранее представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.

Читайте: Переговоры не могут происходить во время трехдневного прекращения огня, - глава МИД Италии Таяни

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: Совет ЕС 13 мая обсудит "карательные, финансовые и экономические санкции" против России, - СМИ

Еврокомиссия (1516) россия (96902) санкции (11762) Северный поток (1458) прекращения огня (327)
"Каральні" європейські санкції - це вводити їх проти того, що й так не працює. Зате скільки пафосу.
12.05.2025 16:44 Ответить
ЄС знову введе...Від КАРАЛЬНИХ санкцій ЄС ,КУЙЛО ТІЛЬКИ АПЛОДУЄ
12.05.2025 16:51 Ответить
Від санкцій у нього возбуждЄніЄ, а від ніщівних оргазЬм...
12.05.2025 17:40 Ответить
Куди вводити? Дірка ж не працює, заткнута.
12.05.2025 16:56 Ответить
Треба ж вдавати якусь "бурхливу діяльність"......
12.05.2025 17:10 Ответить
Санкції стосовно іржавого металолому...Звте проти українських перевізників поляки санкції ввели...
Польська влада робить вигляд,що це їх не стосується...
12.05.2025 17:11 Ответить
Не завадить, враховуючи що рудий мародер з ****** мріють його разом запустити.
12.05.2025 17:13 Ответить
Вже мабуть найбільш відбитим має бути ясно, що й до чого.
12.05.2025 17:24 Ответить
А як з нафтопровідом "Дрючба" - буде і далі працювати як годинник?
12.05.2025 18:19 Ответить
 
 