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Новости Санкции против России Запуск Северного потока-2
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Мерц поддерживает запрет "Северных потоков" в рамках санкций ЕС против РФ, - FT

Фридрих Мерц о необходимости согласования ударов Украины по России между Европой и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает запрет газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в рамках нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о полном отказе от возможности возобновления поставок газа по этим маршрутам.

По словам трех чиновников, цель Мерца - предотвратить любые дискуссии внутри страны относительно потенциального восстановления проекта. Обсуждение в правительстве стартовало после того, как в марте FT сообщила о попытке российских и американских бизнесменов, связанных с Кремлем, возобновить работу газопроводов.

Занесение обоих проектов в санкционный список позволит избежать политической дилеммы и возложит ответственность за их судьбу на ЕС в целом, а не только на Берлин. Кроме того, это минимизирует потенциальное давление со стороны США или России.

Сейчас все четыре нитки газопроводов выведены из эксплуатации после взрывов в 2022 году, в результате которых три из них были повреждены. Хотя Германия не контролирует эти газопроводы, восстановление их работы технически требует немецкого сертификата.

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Автор: 

Германия (7036) россия (96018) санкции (11422) Северный поток (1457) Фридрих Мерц (129)


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Топ комментарии
+4
Заборонити те, що і так не працює - рішуче, сміливо.
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23.05.2025 10:55
+4
Мерц знає дійсний стан політичної сітуації ...він не допустить шоб московія знову топталася по Німеччині за підтримки китаю та трампа ...
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23.05.2025 11:07
+3
вже неможливо сприймати їх балакнину серьозно. просто з пустого в порожнє
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23.05.2025 10:57
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Заборонити те, що і так не працює - рішуче, сміливо.
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23.05.2025 10:55 Ответить
Чо доколупались? Хотіли санкцій? От вам санкції!
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23.05.2025 10:59 Ответить
вже неможливо сприймати їх балакнину серьозно. просто з пустого в порожнє
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23.05.2025 10:57 Ответить
Потужно! Європа просинаєця...
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23.05.2025 11:03 Ответить
Нє абіжайтє Трампа, а то он заплачєт.
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23.05.2025 11:05 Ответить
Мерц знає дійсний стан політичної сітуації ...він не допустить шоб московія знову топталася по Німеччині за підтримки китаю та трампа ...
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23.05.2025 11:07 Ответить
так, але за наступних умов
1. відсутність ескалації
2. не перетинати червоних ліній
3. консенсус
4. дипломатія
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23.05.2025 11:10 Ответить
Мерц знає:
59% німців стурбовані тим, що війна може перерости у застосування ядерної зброї, і більшість (54%) німців погодилися, що витрати на оборону мають бути збільшені, тоді як 36% виступили проти.

Однак 53% висловилися за врегулювання війни шляхом переговорів, навіть якщо Україні доведеться пожертвувати територією. Третина німців виступала за членство України в НАТО, чверть виступала за підтримку України «до її перемоги» і лише 11% виступали за розгортання німецьких військ в Україні.
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23.05.2025 11:45 Ответить
source
https://responsiblestatecraft.org/germany-defense-increase/
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23.05.2025 11:46 Ответить
все залежить від верхівки влади ..на скіль їм вистачить розуму ,довести суспільству , шо симпатії до московської бандюковської шобли ,навіть на генетичному рівні, для виходців з ссср, закінчаться кров'ю та горем ,як це сталося в Україні ...
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23.05.2025 12:27 Ответить
 
 