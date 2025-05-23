Мерц поддерживает запрет "Северных потоков" в рамках санкций ЕС против РФ, - FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает запрет газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в рамках нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о полном отказе от возможности возобновления поставок газа по этим маршрутам.

По словам трех чиновников, цель Мерца - предотвратить любые дискуссии внутри страны относительно потенциального восстановления проекта. Обсуждение в правительстве стартовало после того, как в марте FT сообщила о попытке российских и американских бизнесменов, связанных с Кремлем, возобновить работу газопроводов.

Занесение обоих проектов в санкционный список позволит избежать политической дилеммы и возложит ответственность за их судьбу на ЕС в целом, а не только на Берлин. Кроме того, это минимизирует потенциальное давление со стороны США или России.

Сейчас все четыре нитки газопроводов выведены из эксплуатации после взрывов в 2022 году, в результате которых три из них были повреждены. Хотя Германия не контролирует эти газопроводы, восстановление их работы технически требует немецкого сертификата.

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