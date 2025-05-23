Мерц поддерживает запрет "Северных потоков" в рамках санкций ЕС против РФ, - FT
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает запрет газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в рамках нового пакета санкций ЕС против России.
Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о полном отказе от возможности возобновления поставок газа по этим маршрутам.
По словам трех чиновников, цель Мерца - предотвратить любые дискуссии внутри страны относительно потенциального восстановления проекта. Обсуждение в правительстве стартовало после того, как в марте FT сообщила о попытке российских и американских бизнесменов, связанных с Кремлем, возобновить работу газопроводов.
Занесение обоих проектов в санкционный список позволит избежать политической дилеммы и возложит ответственность за их судьбу на ЕС в целом, а не только на Берлин. Кроме того, это минимизирует потенциальное давление со стороны США или России.
Сейчас все четыре нитки газопроводов выведены из эксплуатации после взрывов в 2022 году, в результате которых три из них были повреждены. Хотя Германия не контролирует эти газопроводы, восстановление их работы технически требует немецкого сертификата.
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1. відсутність ескалації
2. не перетинати червоних ліній
3. консенсус
4. дипломатія
59% німців стурбовані тим, що війна може перерости у застосування ядерної зброї, і більшість (54%) німців погодилися, що витрати на оборону мають бути збільшені, тоді як 36% виступили проти.
Однак 53% висловилися за врегулювання війни шляхом переговорів, навіть якщо Україні доведеться пожертвувати територією. Третина німців виступала за членство України в НАТО, чверть виступала за підтримку України «до її перемоги» і лише 11% виступали за розгортання німецьких військ в Україні.
https://responsiblestatecraft.org/germany-defense-increase/